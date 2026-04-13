Perú a ballotage: el modelo que aman Javier Milei y Toto Caputo está a salvo

En medio de un proceso accidentado, que continuará este lunes con la votación en mesas que no fueron instaladas en la víspera, se confirma que Perú enfrentará un ballotage el 7 de junio . Keiko Fujimori estará en él y, aunque persiste la incertidumbre sobre su rival, todo indica que el modelo económico que ponderan Javier Milei y Toto Caputo no enfrentará amenazas.

Más de 180 mesas –principalmente en Lima– no pudieron ser habilitadas el domingo debido a la falta de materiales y problemas logísticos, lo que provocó una avalancha de críticas a las autoridades electorales y, en algún momento, incluso rumores de una cancelación de las elecciones . Sin embargo, la votación siguió adelante y se dispuso que los 52.000 electores que no pudieron sufragar ejerzan su derecho este lunes, en una situación atípica: lo harán con resultados parciales ya difundidos, capaces de inducir un eventual “voto útil”.

Con el 52% de las actas contabilizadas, Fujimori encabezaba el escrutinio con 16,94% de los votos. El crucial segundo lugar, en tanto, era peleado por Rafael López Aliaga –otro ultraderechista– con 14,7% y por el centrista Jorge Nieto Montesinos –12,9%–, sorpresa por haberse colado en el lote de favoritos.

Más atrás, pero bien posicionado por algunos sondeos a boca de urna, quedaba el empresario, periodista y exalcalde de Lima Ricardo Belmont –9,81%–.

A pesar de que el recuento confirma la fragmentación pronosticada por las encuestas, López Aliaga denunció un fraude en su contra que incrementó el ruido.

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Con todo, si se mantiene la diferencia de votos entre Rafael López Aliaga y Verónika Mendoza —172 frente a 282—, la votación de este lunes no alteraría el resultado final. Sin embargo, aún queda una porción significativa del escrutinio por completarse, lo que mantiene abierto el escenario y alimenta la incertidumbre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JNE_Peru/status/2043366036901183752?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado del Jurado Nacional de Elecciones pic.twitter.com/wcoJcdKaKp — JNE Perú (@JNE_Peru) April 12, 2026

El primer dato fuerte que surge del conteo es la confirmación de la extrema fragmentación del voto, un clásico que se enraíza en la política peruana y que da cuenta de la baja legitimidad tanto de la dirigencia política –incluso de los outsiders que buscan posicionarse en ese contexto– como de un modelo macroeconómico de estabilidad, pero con considerable desempleo –7,5%–, informalidad laboral –más del 70%– y limitado derrame en términos de mejora de las condiciones de vida.

Toto Caputo ha ponderado la persistencia de la estabilidad macro en Perú, destacando que no ha sido alterada ni siquiera por una crisis institucional severa que ha hecho alternarse ocho presidentes en diez años. Sin embargo, otro modo de pensar la cuestión pasa, justamente, por el problema que el modelo peruano impone a la vigencia de una democracia que ha perdido calidad y posiciones en todos los rankings internacionales.

Un Congreso sin mayorías

Otro foco de atención es la composición del nuevo Congreso, que tras 23 años dejará atrás su carácter unicameral para recuperar una Cámara de Senadores y volver a un esquema bicameral.

El mapa legislativo, como era de esperar, refleja la fragmentación del voto. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, se perfila como la primera minoría en ambas cámaras, aunque lejos de alcanzar el cuórum propio, según las proyecciones de la encuestadora Datum.

Captura de pantalla 2026-04-13 a la(s) 10.09.04a.m. La emergencia de un Congreso sin mayorías y fragmentado extiende la sombra de la crisis institucional en Perú.

El desafío de armonizar la relación entre poderes, uno de los grandes problemas del país en los últimos años, seguirá siendo acuciante, así como la acechanza del espectro de la crisis institucional permanente.

El modelo que ama Toto Caputo, a salvo

El modelo económico ponderado por Toto Caputo mantiene su estabilidad, con un nivel de inflación proyectado para el año en menos de 3%, pero ha perdido dinamismo y todos los candidatos –cada uno con su libreto– prometen relanzar la actividad.

Keiko Fujimori es una derechista heredera del legado de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), y dueña de un núcleo duro –como se ve, pequeño– que añora el aplastamiento –sin miramientos de derechos humanos– del terrorismo en los años 90 y la derrota de la inflación –asimismo con pocos miramientos sociales–. Su figura quedó asociada para muchos detractores con la corrupción, el golpismo y el establecimiento de un Estado policial en los años 1990 bajo el mando del tenebroso Vladimiro Montesinos.

Su nivel de rechazo es alto, lo que le jugó en contra en los tres ballotages que ya protagonizó y podría beneficiar otra vez a quien resulte su rival.

La mujer, de 50 años, ha prometido aprovechar el amplio acceso del Tesoro al mercado de deuda –el riesgo Perú es de apenas 130 puntos básicos– para reforzar la inversión en obra pública.

En tanto, López Aliaga –un miembro del Opus Dei de 65 años y célibe por convicción– promete promover la inversión y ampliar la formalización laboral en base a la adopción de políticas activas.

Nieto, un sociólogo de 74 años y exministro de Cultura y de Defensa del liberal Pedro Pablo Kuczynski entre 2016 y 2018, adoptó durante la campaña un discurso centrista eficaz en el diagnóstico de los principales problemas del país: la inestabilidad institucionalidad por el permanente chantaje del Congreso a los sucesivos presidentes, la disolución del rol del Estado, la escasa diversificación del aparato productivo, la informalidad laboral y las carencias en materia de salud y educación

Belmont, de 80 años, habló por su parte del paso a una "economía social de mercado con rostro humano".

Entre Donald Trump y China

Más allá de los retoques que se proponen, el modelo estaría a salvo con cualquiera de esos nombres en la Casa de Pizarro porque, en el fondo, nadie propone nada que no sea el fortalecimiento del equilibrio fiscal, la estabilidad y las garantías para la inversión privada.

La seguridad también es un tema relevante, en el que Fujimori y Álvarez se destacaron en la promoción de políticas de mano dura.

Con las candidaturas de izquierda sin chances, Donald Trump consolidaría en cualquier caso un gobierno aliado a su proyecto de primacía hemisférica. Sin embargo, quien emerja vencedor de la segunda vuelta tampoco podrá prescindir del vínculo con China, que concentra el 40% del comercio exterior de Perú, frente a sólo 11% de Estados Unidos.

Asimismo, la inauguración en noviembre de 2024 del puerto de Chancay –construido por la estatal COSCO Shipping en base a una inversión de 3500 millones de dólares– permite una conexión marítima con Shanghái en apenas 23 días.

En tanto, Las Bambas, yacimiento controlado por la estatal china MMG Limited, donde ha invertido 7000 millones de dólares, sigue siendo uno de los emblemas del sector cuprífero, el principal motor de las exportaciones nacionales. En se sector, empresas chinas dan cuenta de alrededor del 35% de las ventas externas.

Por último, China Southern Power Grid controla la totalidad de la distribución eléctrica en Lima, entre otros intereses.