Javier Milei, en campaña offshore: viaja a EE.UU. y España con ínfulas de talismán global de la derecha

Inmerso en una campaña internacional para posicionarse como el líder de la derecha regional, el presidente Javier Milei emprenderá la semana próxima un nuevo viaje a Estados Unidos - el quinto en lo que va del año y el 19 desde que ocupa la Casa Rosada - para participar como invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, un exclusivo evento que reúne a políticos, empresarios e inversores latinos.

No será la única cita internacional en la agenda de campaña offshore de Milei, envalentonado por el sorpresivo primer puesto de Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil. A la semana siguiente, el lunes 19, el Presidente volverá a Madrid, donde apoyará a dirigentes de la oposición española, antes de las elecciones adelantadas a las que convocó Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, en plena crisis de la vivienda. El libertario contó a su gabinete que viajaría a España el lunes, pocas horas después de la derrota de Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta.

Si bien el objetivo de la estadía de Milei en Madrid será participar de una conferencia a cargo del profesor Jesús Huerta de Soto el 21, ocupará el resto del tiempo en el país ibérico para brindar un respaldo al líder de VOX, Santiago Abascal . Luego del batacazo en Brasil, en la Casa Rosada hablan de un rol mileísta determinante para la derecha internacional. Incluso el ministro de Economía, Toto Caputo, no dudó en afirmar que "en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero".

Antes de que se defina el futuro de Sánchez, Donald Trump pondrá a prueba la popularidad de su segunda gestión en la Casa Blanca en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. Con este nuevo viaje de Milei, confirmado a Letra P por fuentes oficiales, el argentino intentará explicitar aún más su alineamiento y respaldo a su par republicano.

Tengo un jefe que de la nada llegó a Presidente de la Nación, y en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero. Todo muy normal. Quien no podría haber hecho lo mismo, no?

La gala está prevista para realizarse el 14 de octubre en el Andrew W. Mellon Auditorium , ubicado en la ciudad de Washington , y será un encuentro privado. Si bien no está confirmada la presencia del norteamericano , el jefe de Estado utilizará el auditorio para mostrarse como el principal referente del trumpismo en Latinoamérica , sobre todo en el marco de una ascendente ola de derecha en varios países de la región, como Chile , Perú , Colombia , Ecuador y Costa Rica .

Javier Milei, en Estados Unidos.

Javier Milei se cruzará con Eduardo Bolsonaro

La presencia de Milei podría verse opacada, ya que a la gala también asistirá Eduardo Bolsonaro, también hijo del expresidente Jair Bolsonaro y diputado brasileño. En la cúpula violeta no descartan un encuentro entre Milei y el brasileño.

El vínculo entre el Presidente y la familia Bolsonaro se remonta a varios años atrás. El exmandatario de Brasil visitó Argentina en diciembre de 2023, con el objetivo de asistir a los actos de asunción de Milei y luego hubo distintos contactos entre dos de los hijos del brasileño, el hoy candidato Flavio y el diputado Eduardo, con figuras destacadas del conservadurismo mileísta, como el diputado Santiago Santurio o el legislador Nahuel Sotelo.

Más allá de este buen vínculo, el líder de La Libertad Avanza intentará que los demás protagonistas del encuentro no le roben protagonismo internacional. Es que la idea de Milei, que suele destacar en privado que fue el primero en llegar al poder en la región y alinearse a las ideas de Trump, es conformar un gran bloque de derecha que responda de manera directa a Washington.

La agenda internacional del Presidente

El jueves 15, Milei tiene en agenda una reunión con la Cámara de Comercio norteamericana. Allí se prevé que el líder libertario brinde un discurso ante empresarios interesados en invertir en nuestro país. En tanto que, por la tarde, el jefe de Estado fue invitado a una reunión en la sede de la embajada argentina, que encabeza Alec Oxenford, según publicó el diario La Nación.

De asistir, Milei se cruzará también con el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo.