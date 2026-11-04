El gobierno de Javier Milei gastará unos u$s 13 millones en la misa del papa León XIV en Palermo

Para organizar la misa del papa León XIV frente al Monumento a los españoles, en Palermo, el próximo lunes, el gobierno de Javier Milei puso en marcha seis contrataciones directas por un monto total de al menos $ 20.350.481.178 , equivalentes a 13 millones de dólares .

La Casa Rosada no costeará otras actividades de Robert Francis Prevost durante su paso por el país, como los sermones que oficiará en Luján y en la provincia de Córdoba. Todas las contrataciones nacionales para la actividad en la Ciudad de Buenos Aires, donde también se realizará una vigilia con jóvenes programada en el mismo escenario montando en los bosques de Palermo, fueron realizadas a través de un procedimiento de compulsa abreviada por urgencia.

Fechadas a partir del 20 de noviembre, cuando todavía seguía sin ser confirmar la gira sudamericana de León XIV , que fue puesta en duda por la intervención quirúrgica al papa, las contrataciones fueron publicadas a nombre de la Jefatura de Gabinete, que comanda Diego Santilli , en el sitio oficial Compr.Ar , si bien el contratante termina siendo la Unidad Ejecutora Especial temporaria "Visita de su Santidad, el papa León XIV". Políticamente, toda la organización de la visita papal quedó en manos de Karina Milei .

Bajo el proceso 79-0010-CDI26 , el 23 de octubre, luego de que otra oferta fuera desestimada, se firmó el documento contractual con Fidias Energía SRL por $ 1.736.000.000 para la "provisión en alquiler de los equipos y máquinas de abastecimiento de energía". El servicio incluye 31 equipos electrógenos y 12 torres de iluminación autónomas.

Días después, el 26, se completó el proceso 79-0011-CDI26 , por el cual Nuevos Aires Producciones SRL , el único oferente que se presentó, recibirá $ 4.547.700.000 por el "alquiler de estructuras y vallados". Como contó Letra P , la firma tiene la responsabilidad de armar una tarima de 48 por 22 metros para el altar; tarimas para prensa, coros y músicos; una plataforma elevadora; dos torres de sonido de 16 metros y dos de iluminación de 14 metros; y disponer de más de 13.000 metros de vallado.

El mismo día, también detallado por este medio, la firma DF Entertainment, de Diego Finkelstein y Live Nation, que administra el Luna Park gracias al Arzobispado de Buenos Aires, se quedó con la contratación del servicio de organización integral de la misa y la vigilia por $ 8.690 millones.

Según detalla el pliego del proceso 79-0012-CDI26, la ganadora (las otras dos que compitieron fueron Oymyakon SA y Five Pro events SA) deberá proveer un equipo de producción ejecutiva calificado; el traslado, carga, descarga y emplazamiento de equipos técnicos; la instalación y conexión de una red de conectividad integral; el servicio integral de seguridad; la provisión del servicio médico y de urgencias; la provisión de 31 carpas para invitados, prensa y backstage; limpieza, un catering VIP y tendrá a su cargo el sistema de acceso y control, entre otras.

Además, DF Entertainment deberá contratar acomodadores para ordenar el sector VIP (se estiman cuatro mil invitados) y disponer de 13 carros eléctricos, diez cuatriciclos y 17 monopatines. También tuvo que alquilar dos grúas telescópicas con capacidad de 80 toneladas para montar el escenario principal ubicado en el Monumento a los españoles.

Las que faltan

Las contrataciones continuaron y aún resta seleccionar a los proveedores. Por ejemplo, para el "servicio integral de provisión en alquiler de pantallas LED" (proceso 79-0013-CDI26) están pujando tres ofertas de Exclusive Productions SA, Riders Pro SRL y VMG Video Tech SA. La cotización intermedia es 300 millones de pesos.

El ganador instalará 12 pantallas de hasta 12 x 7 metros.

Luces, cámara, acción

También está pendiente la adjudicación del proceso 79-0015-CDI26 para la contratación de sistemas de sonido e iluminación para ambas actividades papales. Hay tres proveedores en la pulseada, si bien una presupuestó un valor muy bajo con respecto a sus competidoras.

Por un lado, Doble Mente SRL pide $ 2.097.528.434 y PRG Argentina SRL, $ 1.986.781.178. Mucho menos cotizó Riders Pro SRL, $ 122.698.719, por lo que podría no haber realizado el presupuesto para todo lo que demanda el pliego para la actividad papal.

Según las cláusulas particulares, la firma que resulte adjudicada deberá proveer sistemas de sonido e iluminación, incluyendo su transporte, montaje, conexión, configuración, pruebas, operación, asistencia técnica, mantenimiento y desmontaje, entre otras cosas. El servicio incluye la contratación de 35 personas, entre operadores de audio y técnicos microfonistas; junto a siete técnicos de iluminación.

Entre muchas cosas, además del sonido previsto para la homilía de León XIV, con monitores de escenario y consolas, también se necesitan más de cien micrófonos para un coro.

De Argentina al mundo

Finalmente, bajo el proceso 79-0016-CDI26, dos firmas pugnan por ofrecer un servicio integral de host broadcasting, llave en mano, para la realización, operación y distribución nacional e internacional de la señal oficial en la que se emitirán todas las actividades papales durante su visita al país. Por un lado, Recordvision SA presupuestó $ 3.090.000.000 y Non Stop Digital SA, unos $ 3.110.000.000.

El pliego detalla que "el servicio comprenderá la planificación, producción, coordinación general, realización audiovisual, operación técnica y articulación de los recursos humanos, técnicos, logísticos y materiales necesarios para la generación y distribución de una Señal Oficial Internacional con calidad de transmisión profesional (Host broadcast), destinada a la cobertura integral de los actos protocolares, ceremoniales, oficiales, religiosos y demás actividades públicas de Su Santidad durante su visita al territorio nacional".

Entre las tareas que deberá realizar el ganador figura la captura integral del evento "mediante producción multicámara", con la necesidad de "mantener continuidad audiovisual entre locaciones y durante traslados".

Las facturas de la visita

Como contó Letra E, la gira papal tiene mecenas nacionales: con Eduardo Eurnekian, Paolo Rocca y José Luis Manzano a la cabeza, el empresariado local y la feligresía reunieron unos u$s 3,5 millones para afrontar algunos gastos de la visita de León XIV.

El total de los gastos papales en la Argentina aún es un misterio. Hace dos semanas, la Conferencia Episcopal Española presentó el balance financiero de la visita de León XIV en aquel país, realizada entre el 6 y 12 de junio, y cuyo itinerario incluyó 21 actos: se gastaron 29,3 millones de euros. Los ingresos para costear la gira, según el reporte, provino de aportes realizados por empresas y entidades civiles (el 44,7%), de distintas entidades de Iglesia (31%), de administraciones públicas (20%) y de colectas y donaciones (4,3%).

El mismo reporte indica que la visita papal tuvo un impacto en la economía española de 139,4 millones de euros, la mayor parte por los gastos que realizaron más de dos millones de asistentes, y generó 3080 empleos a tiempo completo.