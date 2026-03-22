Javier Milei, bajo fuego: sordos ruidos en el sótano de la patria libertaria

¿Por qué los medios que parecían amigables con Javier Milei disparan, de pronto, con munición tan pesada y no dan tregua? ¿ Quién filtró el video de viaje de Manuel Adorni ? ¿Por qué la causa por la pericia clave de la criptoestafa $LIBRA vio la luz después de tantos meses oculta? ¿Cómo aparecieron los contratos con Hayden Davis ?

Mientras la crisis económica se manifiesta de forma cada vez más contundente en números oficiales, crece el descontento popular en las encuestas y el Presidente viaja por el mundo subido a guerras ajenas, la plana mayor del gobierno libertario vive un festival de acusaciones de traición pocas veces visto e intenta pararse de nuevo en el centro del ring sin entender, del todo, de dónde vienen los golpes.

Las especulaciones están a la orden del día, en una gestión signada por las desconfianzas mutuas. Parados en la cúspide, Milei y su hermana, Karina Milei, escuchan teorías conspirativas que involucran a todos. En la guerra de nervios interna, el asesor Santiago Caputo tiene todos los números del karinismo, pero entre los apuntados por la filtración de información también entran Patricia Bullrich, Mauricio Macri , el propio Adorni y, la más escuchada, los grandes empresarios a los que Milei les declaró la guerra.

“Yo miraría con atención a Clarín en las próximas semanas”. Un político de larga trayectoria y vínculos con el poder que mira la crisis desde afuera del Gobierno percibió que algo olía raro en las noticias. Cuando el dirigente dijo esa frase ante Letra P , hacía un mes que el gran diario había publicado en tapa el acuerdo confidencial que Hayden Davis, el empresario cripto envuelto en la estafa $LIBRA, había firmado con Milei en enero de 2025.

Tres días antes, Milei había disparado en público contra el ceo del Grupo Techint, Paolo Rocca. “Don Chatarrín de los tubitos caros”, lo llamó. Esa firma es, tal vez, el miembro más gravitante de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la que también tiene peso Clarín. “No creo que se queden quietos”, apostó la fuente.

El Presidente no se detuvo ahí. El bullying a Rocca sumó críticas públicas a otro poderoso empresario, Javier Madanes Quintanilla, y a todos los industriales a los que acusó de “prebendarios”. Luego llegaron las acusaciones de extorsión, menciones en el discurso del 1 de marzo frente a la Asamblea Legislativa y, el summum del maltrato, un ataque direccionado frente a ejecutivos de Wall Street, en un foro que estaba orientado a atraer inversiones a la Argentina. Una acción que cayó pésimo en el empresariado local y extranjero y la política tradicional coincidió en calificar, de mínima, como “temeraria”.

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Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de… — Javier Milei (@JMilei) February 26, 2026

La idea de que los ataques al círculo rojo empresario “no son gratuitos” es una creencia extendida en la dirigencia local. No es ningún secreto que, en gran medida, las causas judiciales se mueven en Argentina empujadas por un cruce de intereses en el que juegan el poder económico, los medios de comunicación y los servicios de inteligencia.

En ese contexto, aunque sin pruebas fehacientes que lo comprueben, peronistas, radicales, macristas y hasta libertarios no arribistas de la política están convencidos de que los errores del Gobierno y las denuncias por presuntos delitos cometidos salen a la luz ahora fogoneados por un establishment que apoyó a Milei hasta el año pasado, pero que perdió la paciencia. Adorni, para colmo, no supo cosechar demasiadas amistades que ahora estén dispuestas a defenderlo. Las realidades se montan, para colmo, sobre el descontento que empieza a sentirse en la calle y en las encuestas.

La vuelta de Mauricio Macri y los oídos del peronismo

“No hay vuelta atrás en la relación con el establishment. El electorado todavía los banca, pero el círculo rojo tradicional los odia”, le dijo a Letra P un hombre que se codea con Macri. El expresidente reapareció justamente esta semana en un acto del Consejo Nacional del PRO. Tuvo una cuota de suerte. El encuentro estaba pautado desde el hacía un par de meses y coincidió, de casualidad, con el peor momento del gobierno de Milei.

Macri aprovechó la ocasión para prometer que su partido ofrecerá una alternativa electoral en 2027, aunque por ahora no tiene candidato. Padece el problema de siempre: se quiere desmarcar de los libertarios, pero su electorado le pide que sostenga al Presidente para evitar que vuelva el kirchnerismo. En Parque Norte, con estética amarilla, aseguró que el PRO será “el próximo paso” para el país y ensayó una defensa del empresariado. Dijo que “hay que cuidar” a los que invierten. Milei no tiene previsto retroceder con quienes tildó de enemigos. Apuesta a otro modelo económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2034716581914165543&partner=&hide_thread=false Próximo paso pic.twitter.com/tuLKpDU1hh — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 19, 2026

El descontento del sector privado no llegó solo a oídos del expresidente. Para su sorpresa, dirigentes del peronismo que anduvieron de reuniones con empresarios escucharon en los últimos días casi una súplica: “Hagan algo para sacarlos”. Se referían a la construcción de una alternativa electoral que pueda ganarle a Milei en 2027. Los mismos integrantes del Círculo Rojo explicaron que la situación industrial “no aguanta” un período más de gobierno libertario. Y le mandaron un mensaje a Axel Kicillof para sugerirle que se vuelva más digerible para el establishment: “Pídanle que se modere un poco”.

Disparen contra Patricia Bullrich y Santiago Caputo

Hasta que la Casa Rosada apuntó sus cañones contra una trabajadora aeroportuaria, este viernes, la filtración del video de Adorni camino a Punta del Este había encontrado dos posibles culpables en el seno del karinismo cazatraidores. Bullrich fue la primera en quedar en la mira por su vínculo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que Caputo, enfrentado con Karina y los primos Menem, fue el señalado por el manejo de los servicios de inteligencia y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

¿Las internas pueden escalar al punto tal de que una filtración pueda llevarse puesto el Gobierno? Los dos apuntados, por lo pronto, se dedicaron también a acusarse por lo bajo entre sí y a desmentir los rumores. A pesar de la incomodidad, Caputo remarca entre los suyos que nunca haría nada que pudiera perjudicar al Presidente, mientras Bullrich asegura que ya dio muestras suficientes de lealtad. Hasta se afilió a LLA cuando se lo pidieron. La exministra hace su propio juego y El Jefe recela. No le gusta que tenga tanto protagonismo. Tarde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2034431972894806248&partner=&hide_thread=false Con el Presidente @JMilei hasta el infinito.



Fotito en el homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. pic.twitter.com/oJMePiKgVU — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 19, 2026

En el entorno de Bullrich dicen que, si no salió a defender a Adorni, fue porque “no se lo pidieron”. El jefe de Gabinete pintaba para ser su rival en la carrera por la Ciudad. Como sea, habrá que creerle a la exministra, pero también prestar atención a los que, en el bullrichismo, no pierden oportunidad para señalar que nunca tuvieron que salir a defender a Bullrich “de un escándalo de corrupción”. No pueden decir lo mismo los libertarios respecto de Adorni en su corto tiempo en la política. Por cierto, en las últimas horas florecieron posibles reemplazantes del jefe de Gabinete.

Caputo, por su parte, fue señalado tanto desde adentro como desde afuera del ecosistema libertario por quienes dicen que el asesor bombardea al Gobierno porque Karina “lo está vaciando de poder”. Es relativo: por ahora la secretaria general solo avanzó en el nombramiento del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que en los hechos está abocado a analizar las causas judiciales que involucran tanto al Presidente como a su hermana.

Además, el mandatario mismo lo respaldó el miércoles durante el acto que encabezó en el Palacio Libertad en homenaje a Adam Smith. “Hay una frase que le quiero agradecer a Santi Caputo”, dijo Milei en su discurso y arrancó aplausos de los ministros que se fueron apagando a medida que vieron que Karina permanecía inmutable en su butaca. “Excelente ambiente laboral”, dirían en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2034426861338468815&partner=&hide_thread=false La reacción de Karina Milei luego de que Javier Milei citara a Santiago Caputo en su discurso en el homenaje a Adam Smith.https://t.co/4eicC2ogHB pic.twitter.com/afQUBLvi5x — Corta (@somoscorta) March 19, 2026

Nada alteró los planes del Presidente. Con Adorni apuntado por presuntos hechos de corrupción, el escándalo de $LIBRA explotado, el Gabinete plagado de internas, el consumo en caída libre y los números de desempleo en alza, Milei volvió a subirse a un avión, esta vez para viajar a Hungría a una cumbre política de la ultraderecha. Como si nada pasara, el primer mandatario emprendió su cuarto viaje al exterior en diez días.