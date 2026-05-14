Docentes: Del Plá y la izquierda le ganaron a Roberto Baradel la seccional SUTEBA La Matanza

La izquierda le arrebató a Roberto Baradel la seccional más importante del gremio de docentes SUTEBA , La Matanza. En las elecciones de ayer, la lista Multicolor, encabezada por la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá, se impuso por 162 votos en ese distrito en las primeras elecciones del sindicato bonaerense sin el histórico dirigente en la boleta oficialista.

En el total provincial, con el 80% de las mesas escrutadas, la lista Celeste-Violeta encabezada por María Laura Torre retuvo la conducción con el 76% de los votos. La Multicolor izquierdista quedó segunda con el 19%, mientras que la Azul y Blanca, de la Corriente Clasista Combativa y el Partido Comunista Revolucionario, sacó el 4%. El oficialismo perdió casi seis puntos respecto al 81,33% que había obtenido en 2022. En ese cuadro, el resultado en La Matanza fue el dato que opacó el festejo.

La Multicolor obtuvo 2.297 votos contra 2.135 de la Celeste-Violeta en la seccional más grande del sindicato, que agrupa a cerca de 10.000 afiliados. La conducción oficialista reconoció la derrota. Del Plá celebró ante la militancia: "La docencia resolvió que la Multicolor ganó en La Matanza".

Los datos que arroja la información de nuestros fiscales es que el Frente Multicolor - Azul y Blanca supera por 200 votos a la lista celeste. ¡Vamos por la recuperación del SUTEBA Matanza para que sea una herramienta de lucha al servicio de la docencia y la educación pública! pic.twitter.com/2Vh7d2pxgA

No es la primera vez que Del Plá se mide en esa seccional. La condujo durante años hasta 2022, cuando la Celeste se la arrebató por apenas 69 votos en medio de denuncias de fraude e impugnaciones judiciales que no prosperaron. Esta vez, la diferencia fue más holgada y el resultado no admitió cuestionamientos.

Más allá de La Matanza, la Multicolor de la izquierda retuvo las seccionales que ya conducía: Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca. También registró buenos resultados en Ensenada, Moreno y San Isidro, donde estuvo cerca de desplazar al oficialismo. Desde ese espacio consideraron la elección un avance respecto de 2022.

Roberto Baradel, fuera del gremio

Las elecciones cerraron el ciclo de Roberto Baradel al frente de SUTEBA, donde condujo durante más de 20 años. Su salida ya estaba anunciada: apunta a la secretaría general de la CTA de los Trabajadores, en reemplazo de Hugo Yasky. Torre, su ex secretaria adjunta, lo sucede con el sello de la continuidad.

1764092115559-kicillof-baradel-isasi El conflicto salarial en el arranque de 2026 complica la relación de Kicillof con los gremios

El crecimiento opositor no es ajeno al malestar salarial que acumula el gremio. El salario docente bonaerense cerró 2025 por debajo de la inflación y la paritaria de este año arrancó con tensión. El 2 de marzo, las escuelas públicas bonaerenses no abrieron en tiempo y forma por primera vez en seis años de gestión de Axel Kicillof. La Multicolor capitalizó ese descontento en las urnas.

Torre asume con una reapertura paritaria prevista para junio y una oposición que llega fortalecida a la seccional más grande del sindicato. La Multicolor también dejó abierto un reclamo judicial por irregularidades en los padrones de La Plata, con una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, según anticiparon a Letra P, seguirá su curso.