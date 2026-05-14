León XIV nombró nuevo nuncio y crecen las señales de una visita papal al país

El papa León XIV designó nuevo nuncio apostólico en Argentina al estadounidense Michael Wallace Banach y reforzó la hipótesis de un viaje al país entre fines de noviembre y principios de diciembre. En la Casa Rosada y en la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ) interpretaron el movimiento como una señal diplomática relevante, aunque el Vaticano todavía evitó confirmar oficialmente la visita.

El reemplazo de monseñor Miroslaw Adamczyk , trasladado a Albania por decisión del pontífice, cerró una vacancia de cuatro meses en la representación diplomática de la Santa Sede. La noticia se comunicó de manera simultánea en Roma y en Buenos Aires a través de la agencia AICA.

El nuevo nuncio, nacido en Estados Unidos y con experiencia en destinos complejos como Nigeria, Senegal y en la Hungría de Viktor Orbán , llegará con una misión sensible: reconstruir la interlocución política entre el Vaticano y el gobierno de Javier Milei en medio de conversaciones reservadas sobre un eventual viaje papal.

En el entorno eclesiástico remarcaron un dato que alimentó la expectativa. Desde la llegada de Robert Prevost al papado, los anuncios de viajes internacionales comenzaron a difundirse con aproximadamente tres meses de anticipación. Así ocurrió con la gira prevista a España del 6 al 12 de junio.

Ese antecedente instaló una ventana temporal concreta para Argentina. La versión que circuló con más fuerza en ámbitos diplomáticos ubicó la posible visita entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. Nadie en la Santa Sede confirmó el itinerario, aunque tampoco aparecieron desmentidas.

“Hay una gran posibilidad de que León llegue a la Argentina antes de fin de año”, afirmó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el festival del Cura DJ realizado en Plaza de Mayo por el aniversario de la muerte del papa Francisco.

La hipótesis de una misa multitudinaria en el estadio de River Plate incluso comenzó a mencionarse dentro de la organización preliminar. Según García Cuerva, el Monumental fue ofrecido como sede, aunque aclaró que todavía no existían precisiones oficiales sobre fechas ni actividades.

Gestiones políticas y vacancias

Las conversaciones entre el Gobierno y la Iglesia se intensificaron durante los últimos meses. El canciller Pablo Quirno mantuvo reuniones con el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la CEA, en la sede episcopal del barrio porteño de Retiro.

león xiv pablo quirno El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV la invitación para visitar Argentina

También participó de las gestiones la diputada Juliana Santillán, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. En el oficialismo interpretaron que una eventual llegada de León XIV representaría un gesto político de enorme impacto para la administración libertaria.

Sin embargo, todavía persiste un problema institucional relevante. La Secretaría de Culto y Civilización permanece vacante tras la salida de Nahuel Sotelo. Esa dependencia resulta central para coordinar cualquier visita papal junto al Episcopado, la Nunciatura y la Secretaría de Estado del Vaticano.

Mientras tanto, las tareas quedaron bajo la órbita del subsecretario Agustín Caulo, quien acompañó parte de las negociaciones con Roma y Buenos Aires. Cerca de la diplomacia eclesiástica admitieron que la ausencia de un funcionario con peso político ralentizó definiciones y limitó la interlocución formal.

Un engranaje global para ordenar la gira papal

La logística de los viajes papales también comenzó a reconfigurarse dentro del Vaticano. León XIV designó a monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda como responsable de coordinar las giras internacionales desde mediados de 2025, un puesto clave para cualquier visita a América Latina.

La figura del nuncio apostólico ocupa, en ese esquema, un rol decisivo. Desde los tiempos de Pío Laghi hasta las gestiones de Adamczyk, los representantes de la Santa Sede funcionaron como articuladores entre Roma y los distintos gobiernos argentinos.

En el Episcopado consideraron que el arribo de Banach podía destrabar aspectos pendientes de la organización. “El nuevo nuncio será clave para habilitar una eventual visita papal al país”, explicó a Letra P un obispo con llegada frecuente al Vaticano.

papa león xiv viaje León XIV incluiría a Argentina en su gira sudamericana Vatican Media

La posibilidad de que el sucesor de Francisco llegue finalmente a la Argentina acumuló dimensiones múltiples. Para la Iglesia significaría un gesto pastoral hacia un territorio atravesado por tensiones sociales y económicas. Para el Gobierno implicaría mostrar un vínculo aceitado con Roma después de años marcados por desencuentros y suspicacias políticas.

Bajo la sombra persistente de Jorge Bergoglio, que nunca regresó al país durante su pontificado, cada movimiento diplomático alrededor de León XIV comenzó a leerse como algo más que una escala internacional. La designación del nuevo nuncio terminó de confirmar que el Vaticano ya activó la maquinaria política y eclesiástica necesaria para que el viaje deje de ser apenas una posibilidad.