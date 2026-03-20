La Casa Rosada ratifica a Manuel Adorni en su cargo y apunta a una trabajadora por la filtración del video

Al cierre de una semana cargada de tensión política, la cúpula de la Casa Rosada ratificó a Manuel Adorni en su cargo de jefe de Gabinete. Si bien las fuentes consultadas por Letra P dieron cuenta del desgaste que les provocó la polémica entorno al viaje en un avión privado y las dudas sobre su patrimonio, todas ellas minimizaron la gravedad del caso : "Está firme en un 100%", coincidieron en La Libertad Avanza .

De esta forma, y luego de distintas muestras de respaldo al interior del Gobierno, con el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei a la cabeza, el resto los integrantes de la mesa política de Balcarce 50 aseguraron que el ministro coordinador continuará en sus funciones como hasta ahora. De hecho, se preparan para retomar la agenda pública luego del fin de semana largo , con una hiperactividad del jefe de Estado y el reimpulso de los proyectos del oficialismo en el Congreso.

"Para el Presidente y para el Gobierno el tema es una tontería que está siendo utilizada de manera política por la oposición. Lo importante es que Manuel está 100% firme en su cargo y es indispensable para esta administración", comentó una fuente con acceso regular a la Quinta de Olivos.

Por otro lado, en la administración libertaria confirmaron a Letra P que, luego de una investigación interna, determinaron quién grabó a Adorni subiendo a un avión privado con rumbo a Punta del Este, en Uruguay , un video que motivó una caza de brujas interna, con sectores que apuntaban a Santiago Caputo y otros a Patricia Bullrich .

El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn

De acuerdo a esta información, se trataría de Victoria Correa , una trabajadora del aeropuerto, delegada de Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que tiene como cara visible a Nicolás del Caño y Miryam Bregman .

"Está confirmado que fue esta militante de la izquierda", aseguró una fuente con acceso al despacho del Presidente. Respecto a esto, en el Gobierno evalúan tanto armar un sumario contra la empleada aeroportuaria como desplazarla de su puesto. "No tenemos claro si lo que hizo es un delito o no, pero de mínima no corresponde que filme a funcionarios, no se le paga para eso", amplió la misma voz libertaria.

adorni-avion-privado.jpeg Manuel Adorni, en un vuelo privado con destino a Punta del Este.

Las acusaciones contra la delegada de ATEPSA contrastan con las declaraciones que el propio Adorni dejó en su paso por la televisión. En diálogo con Luis Majul, el ministro coordinador había sugerido que la filtración fue motivada por las disputas dentro del Gobierno: "El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto", dijo.

En paralelo, esta primera sospecha tomó volumen con el correr de los días porque distintos medios y comunicadores apuntaron, con malicia, contra Caputo por la filtración. El asesor presidencial es la persona de mayor influencia dentro de la Secretaría del Estado (SIDE). Más aún porque, al ser consultado por el periodista de La Nación+, Adorni no fue categórico al negarlo.

Pese a eso, y luego de una comunicación privada posterior a la entrevista entre Adorni y Caputo, el jefe de Gabinete aclaró en sus redes sociales que nunca sospechó del estratega libertario. Como sea, según pudo saber este medio, los idas y vueltas por esas declaraciones no resintieron en esta oportunidad el vínculo entre ambos integrantes de la mesa política de la Casa Rosada.

Los ideas y vueltas en las declaraciones

Pese a que el gabinete que coordina cerró filas detrás suyo, Adorni todavía no explicó por qué dijo en televisión que había pagado de su bolsillo el viaje y, días después, se comprobó que el traslado fue abonado por una productora privada. De acuerdo a las facturas, que publicó La Nación, el vuelo se pagó por la productora Imhouse, vinculada al periodista libertario Marcelo Grandio, quien además declaró que alojó a Adorni en su casa en Uruguay.

En tanto, el regreso se abonó de manera individual: forma parte de un paquete de diez vuelos costeado por una persona que no es figura pública y cuyo nombre se mantiene, al menos por ahora, bajo reserva. En su primera intervención mediática, Adorni había afirmado que su viaje y el de su familia no implicó recursos del Estado y que los pasajes los había costeado por su cuenta.

La información es parte de la investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo, quien en su momento fue el candidato del Ejecutivo para completar la Corte Suprema de Justicia. Hoy, el nombre del letrado es mencionado para ser designado como futuro Procurador General de la Nación.