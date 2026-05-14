Axel Kicillof presentó un curso para formar nuevos dirigentes y el kirchnerismo le pidió por Cristina libre

La primera actividad de Axel Kicillof como presidente del PJ bonaerense se vio cruzada por la interna feroz con el kirchnerismo. En cuanto empezó su discurso en el teatro Coliseo, en La Plata, un grupo de militantes le reclamó que se exprese por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner . El gobernador no contestó, pero sí lo hizo la militancia que lo acompaña.

Fue en el marco de la primera clase del Curso de Formación Política del partido organizado por el intendente de La Plata, Julio Alak . Al llegar al teatro, Kicillof se había referido al lanzamiento como candidato a presidente del sanjuanino, Sergio Uñak . “Está perfecto”, dijo.

El pedido por Cristina Libre que agitó la interna

El Coliseo Podestá estaba repleto. En el escenario acompañaban a Kicillof y Alak, la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, y el diputado provincial Mariano Cascallares. Las tres figuras son autoridades del partido.

Ya había hablado Alak y comenzaba su discurso el gobernador cuando comenzaron los gritos que le reclamaban que se exprese por la libertad de la exmandataria, a la que de hecho ya se había referido el intendente de La Plata: “Con Axel condenamos la detención injusta de Cristina Fernández de Kirchner”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Letra_P/status/2055025201381814331&partner=&hide_thread=false Kicillof encabezaba un curso de formación política del PJ en La Plata cuando militantes kirchneristas interrumpieron el acto para exigirle que pida por “Cristina libre”



Otros respondieron con cánticos de “Axel presidente”



@Macarena_ram pic.twitter.com/DUPxMG3Sei — LETRA P (@Letra_P) May 14, 2026

Pareció no ser suficiente. Algunos gritos llegaban desde el pullman, y otros desde la platea. Entre tres y cuatro jóvenes sacaron, además, una bandera con la leyenda “Cristina Libre”. Kicillof no contestó y siguió hablando, pero las voces volvieron a escucharse y entonces contestaron los militantes que apoyan al gobernador.

“Cristina libre se lográ con Axel presidente”, vociferó uno. Otros lanzaron: “Se la libera ganando elecciones”. Después, todo se fundió en el cántico "Axel presidente", mientras personal de seguridad retiraba a algunos de los militantes que habían pedido por la libertad de la expresidenta. Recién ahí el gobernador pudo iniciar su clase sobre “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”. Desde el MDF apuntaron por los incidentes a, entre otros, dos funcionarios de Quilmes y a dirigentes del interior bonaerense.

Axel Kicillof y la candidatura de Sergio Uñac

Antes de que explotara la interna in situ, que ya venía tomando temperatura los días previos con las declaraciones de figuras del kirchnerismo como Teresa García y Sergio Berni, al llegar al teatro Kicillof se refirió a la postulación de Uñac como candidato a presidente.

“Está perfecto, por supuesto, bienvenidos todos los compañeros y compañeras”, contestó ante la consulta por el lanzamiento de la candidatura del sanjuanino y agregó que “hay mucho entusiasmo dentro del peronismo”. No obstante, marcó que para su sector “este es un año de construcción política” y que “no es un año ni de campaña, ni de candidaturas”.

“Además, tenemos una responsabilidad muy grande, muy particular, que es gobernar la provincia de Buenos Aires, eso siempre fue inmenso en cualquier etapa histórica, pero más aún con Milei en el gobierno nacional en medio de una crisis cada vez más aguda y con recursos escasos”, cerró.

El entusiasmo que quedó opacado

Durante el inicio del curso de formación política, Alak había resaltado el éxito de la primera actividad del PJ bonaerense con Kicillof a la cabeza. Además del teatro colmado, el intendente destacó que al momento había 17.966 inscriptos, que estimaba llegarían a 20 mil para la primera clase formal -de las 16 que tiene el curso- el próximo 3 de junio.

Kicillof en Coliseo 2 Axel Kicillof en el teatro Coliseo Podestá de La Plata

El intendente también marcó que el universo de interesados en la formación no se acotaba al PJ. Detalló que el 61% de los inscriptos al curso no está afiliado a ningún partido, que el 35% está afiliado al PJ, y que el 20% está afiliado a otros partidos como la UCR, el Partido Socialista, el Frente Grande y hasta al PRO.

Kicillof, por su parte, se refirió en la previa a la cantidad de jóvenes inscriptos y durante su discurso hizo hincapié en que el “enorme interés” que suscitó la actividad “es una señal política muy profunda”. “En este curso que empezó con un verdadero éxito, refutamos la idea de que no hay interés y compromiso”, afirmó. Ya en el cierre de la actividad, se despidió con un "Viva, Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina".