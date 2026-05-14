Con votos del peronismo, el Senado aprobó el pliego del padre de Juan Bautista Mahiques como juez de Casación

Patricia Bulrlich, en la sesión que aprobó el pliego de Carlos Mahiques, con votos del peronsimo.

Juan Bautista Mahiques logró su primer triunfo como ministro de Justicia. El Senado aprobó el primer pliego y el más importante para el funcionario: su padre, Carlos Mahiques , fue votado para continuar cinco años más como juez de Casación Penal. La sorpresa fue que lo apoyaron 13 de los 25 referentes del peronismo. Sólo el kirchnerismo duro se opuso.

La fractura de esta bancada puede ser una bisagra en el peronismo, teniendo en cuenta que Coco Mahiques es parte de la familia judicial que Cristina Fernández de Kirchner involucra en el lawfare en su contra. Su otro hijo, Ignacio, fue adjunto de la fiscalía que instruyó la causa Vialidad, por la que está detenida.

Coco Mahiques podrá continuar como juez, aun cuando en noviembre cumple 75 años, la edad límite. La Constitución habilita la continuidad por cinco períodos, con aval del Senado. El pliego fue aprobado con 58 votos a favor y 11 en contra. Lo apoyó La Libertad Avanza y aliados (UCR, PRO, provinciales y Convicción Federal).

El pliego fue rechazado por los sectores vinculados al kirchnerismo que integran el interbloque Populares -como se denomina el PJ-, mientras que los vinculados a los gobernadores y jefes territoriales de la mayoría de las provincias lo respaldaron, tal vez temerosos de sufrir represalias desde Tribunales.

La lista del apoyo peronista la integraron Sergio Uñac (San Juan), Adrián Bah (Entre Ríos), Carlos Linares (Chubut), Cándida López (Tierra del Fuego), María Teresa González (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), José Neder (Santiago del Estero), Pablo Bensusán (La Pampa) y los dos bloques aliados: Justicia Social Federal (Fernando Salino -San Luis- y Fernando Rejal -La Rioja)) y el Frente Cívico de Santiago (Gerardo Zamora y Esher Moreno). Se ausentó Lucía Corpacci.

Los votos de Mahiques

Los once votos en contra del peronismo fueron del kirchnerismo duro y figuras del PJ cercanas a CFK, como Jorge Capitanich, quien pidió ampliar la Corte a nueve miembros, con representación federal. Se sumaron al rechazo José Mayans (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), María Florencia López (La Rioja), Martín Soria (Río Negro), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y los seis de La Cámpora: Eduardo De Pedro (Buenos Aires), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Mariano Recalde (CABA), Ana Marks (Río Negro) y Celeste Giménez Navarro (San Juan).

El juez de Casación quedó en la mira del kirchnerismo porque fue parte de la delegación de jueces y empresarios que viajó a Lago Escondido para entrevistarse con el empresario Joe Lewis. Participó el actual ministro, el juez Julián Ercolini y directivos del Grupo Clarín.

Las conversaciones de ese viaje se filtraron y fueron utilizadas por el kirchnerismo para denunciar la connivencia de medios y jueces en su contra. Aun así, una parte del peronismo decidió acompañar y ocasionó una feroz interna en el bloque conducido por Mayans, quien defendió la postura en contra del magistrado.

“Su viaje demostró la connivencia de jueces, fiscales, servicios y periodistas. Está dando vergüenza la Justicia”, sostuvo el formoseño, que tiene la difícil tarea de unir al peronismo. “Algunos quieren acompañar”, reconoció al final de su discurso.

Mahiques defendió su viaje a Lago Escondido durante su audiencia en la Comisión de Acuerdos, donde su dictamen no tuvo firmas del peronismo. Ese día, aseguró que la travesía patagónica “no la financió ninguna empresa" y que como su Tribunal “es el único que tiene jurisdicción en todo el país” siguió trabajando mientras paseaba por la Patagonia.

La defensa de Bullrich

A Mayans le respondió la presidenta del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “Quien habló (por Mayans) es parte del régimen más retrógrado, más anti republicano y corrupto del país. La que está presa es Cristina Fernández de Kirchner. No fue Mahiques el que provocó la mayor corrupción del país: fue el que la juzgó. Lago Escondido es un poroto. Estamos tratando la continuidad de un juez que tiene más de 40 años de carrera judicial”, atacó la libertaria.

La senadora recordó que, en 2018, Coco Mahiques fue nombrado juez con voto de un sector del peronismo, aun cuando el kirchnerismo cuestionó la votación, porque no había pasado por concursos. "Esa vez lo votaron. Ahora no quieren votarlo porque se está juzgando la causa 'cuadernos de la coima'", gritó Bullrich, en un discurso que provocó bromas del peronismo por algunos actos fallidos.

"Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es memoria", dijo la senadora, en alusión a la frase de Joan Manuel Serrat, que en realidad culmina con la palabra remedio. "La senadora puede expresarse con creatividad", intentó salvarla Bartolomé Abdala, a cargo de la sesión.

No tocar a la familia

A excepción de Capitanich, Soria y Mayans, el resto de los discursos fue favorable a Mahiques. Fue el caso de la experonista Carolina Moises, que dejó el bloque Populares en febrero, quien eligió la excelencia académica del juez de Casación.

Desde LLA lo defendieron Bullrich, Juan Carlos Pagotto y la neuquina Nadia Márquez. El riojano recordó que el pliego del padre del ministro llegó al Senado antes de la asunción del hijo como ministro.

La neuquina cuestionó las críticas por lazos familiares. “No pueden decir que una persona de trayectoria y tremenda talla como Carlos Mahiques ahora accede por sus vínculos familiares, decir eso, ofende mi intelecto. Ninguno debe quedar fuera de un cargo público por sus vínculos familiares”, se indignó.