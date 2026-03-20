Manuel Adorni suma millas a las oscuras rutas aéreas del dinero libertario

Pepé, pepé, pepé. Manuel Adorni aborda el vuelo privado que lo llevó al carnaval de Punta del Este.

Revelaciones periodísticas publicadas en las últimas horas pasaron de castaño oscuro el color del escándalo que pone al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la mira y con pronóstico reservado en el gobierno de Javier Milei , que por ahora, como ocurrió el año pasado con la candidatura de José Luis Espert , elige creer que todo pasará.

Justamente, el escándalo del vuelo privado que tomó el vocero presidencial para escaparse con su familia y un amigo a Punta del Este permite trazar una saga de episodios aeronáuticos que dan cuenta de cierta pasión de la tripulación libertaria por volar bajito, por debajo de los radares. Las rutas aéreas del dinero anarcocapitalista aparecen plagadas de nubarrones.

Sebastián Lacunza , el periodista que destapó la escapada familiar del viaje del jefe de Gabinete en un avión privado al balneario más exclusivo de Sudamérica, volvió con una novedad importante en ElDiarioAr. El viaje –en sí mismo una violación de la normativa impuesta por el Gobierno a sus propios funcionarios– costó más de 9000 dólares, más del doble de lo admitido hasta ahora por el funcionario y por su amigo contratado en la TV pública, Marcelo Grandio .

En La Nación, Paz Rodríguez Niell sumó que, de acuerdo con los recibos que obtuvo el juez Ariel Lijo –frustrado candidato de Milei a la Corte Suprema y ahora, al parecer, en plena rosca para convertirse en procurador general de la Nación– el pasaje "de ida aparece como pagado por la productora Imhouse, de Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. El de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona" por 40.000 dólares. ¿Más claro? El pago lo hizo una productora que hace negocios con el Estado.ó

Grandio dijo que Adorni había pagado su parte "con dinero del Estado" –sic– y el funcionario dijo tener en su poder el recibo que demostrarían que no recibió dádivas. Ese recibo nunca apareció y ahora se sabe por qué: porque no existe como un documento a su nombre.

Por si eso fuera poco, Clarín dio cuenta de la aparición de una propiedad hasta ahora desconocida: una vivienda "en un country de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros al noroeste de CABA. La casa la habría construido con su mujer, Betina Angeletti, a la que subió al avión presidencial en la última gira por Estados Unidos", y por la que paga expensas de casi 700.000 pesos por mes.

Emiliano Russo, el autor de la nota, pidió precisiones, pero sólo obtuvo silencio. El colmo de un portavoz.

Por su parte, la diputada Marcela Pagano, quien fue electa en la lista violeta en 2023 pero se convirtió en enemiga jurada del karinismo, amplió la denuncia oportunamente presentada por enriquecimiento ilícito argumentando que el jefe de Gabinete no declaró ese bien ante la Oficina Anticorrupción.

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Lo que está en juego es cómo hace el ladero de Karina Milei para sostener semejante tren de vida, clave que no surgiría de los activos presentados en sus declaraciones juradas ni, desde ya, de su modesto salario como funcionario.

¿En la huella de José Luis Espert?

El escándalo de Adorni remite, primero, al que terminó con la candidatura y con la carrera política del renunciante diputado Espert, célebre por pedir bala y exhibición en plaza pública para narcotraficantes y terminar fuera de juego e investigado en la Justicia por recibir financiamiento de un personaje procesado en Estados Unidos por presunto narco.

Espert Machado José Luis Espert y el avión de Fred Machado.

El narcogate comenzó con la revelación de que el empresario aeronáutico Fred Machado le había prestado su avión privado a Espert para viajar a actividades proselitistas durante la campaña presidencial 2019 del economista, punta de un ovillo que escondía un circuito de financiamiento tan escandaloso que terminó por quebrar la resistencia de Milei a entregar a su "gladiador", bajarlo de la lista bonaerense de La Libertad Avanza a la Cámara de Diputados, que El Profe encabezaba, y reemplazarlo por el extrapartidario Diego Santilli, lo que dio lugar a la pirueta propagandista más bizarra jamás conocida: "Si querés votar al Colorado, marcá al Pelado". Espert bajó a la categoría de "persona que bajó su candidatura".

Las valijas voladoras de Leonardo Scatturice

La pasión por volar bajito de la tripulación libertaria se había manifestado por primera vez en julio de 2025, con la revelación del escándalo de las diez valijas que ingresaron al país sin control de la Aduana en un avión privado que provenía de Miami, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, accionista mayoritario de Flybondi y uno de los principales vínculos puentes entre la cúpula de la administración libertaria y círculo de Donald Trump, mecenas de Milei y salvador del Gobierno en la previa de las elecciones legislativas, cuando el modelo colapsaba.

milei valijas santiago caputo.jpg El avión de las valijas que esquivaron los controles de la Aduana de Javier Milei.

Como informó en su momento Letra P, después de que el 26 de febrero de 2025 la valijera Laura Arrieta entrara al país de querusa esas diez maletas, Scatturice cerró contratos millonarios con múltiples agencias del gobierno de Milei controladas por pesos pesados de la primera línea libertaria, como los primos Toto y Santiago Caputo.

¿Cuánto tiempo más aguantará Javier Milei?

La periodista de ambito.com Liliana Franco, quien fue mencionada en su momento como su posible reemplazante en la vocería del Gobierno, cargo que finalmente retuvo el economista en paralelo a la Jefatura de Gabinete, escribió que "las más altas autoridades del Gobierno nacional están debatiendo sobre la conveniencia, o no, de que Manuel Adorni continúe como jefe de Gabinete", a lo que el aludido replicó en Twitter: "Fake. Fin".

El Presidente, quien solía ponderar a la colega de importante trayectoria, esta vez la destrató, acaso de modo terminal.

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Por ahora, Milei banca a Adorni. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas revelaciones periodísticas más soportará? ¿Cuál será el punto de quiebre que convertirá a Adorni en Espert, en otro innombrable sin rostro ni nombre?