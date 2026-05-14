Martín Menem citó a una sesión para bloquear la interpelación a Manuel Adorni y presiona a los gobernadores

El próximo miércoles habrá guerra de sesiones en Diputados . La oposición citó para ese día a las 11 horas a una sesión para avanzar en la interpelación de Manuel Adorni y Sandra Pettovello . Para obstruirla, Martín Menem llamó a otra reunión una hora antes. Los gobernadores tendrán la última palabra.

El temario de la convocatoria del riojano estaba acordado con sus aliados y no traería mayores conflictos. Incluye la ley de hojarascas, un proyecto de Federico Sturzenegger para eliminar o derogar normas viejas, el régimen de zonas frías y tratados internacionales. El horario de la citación no es casual: si Menem consigue cuórum, será difícil empardar las sesiones.

Los pocos antecedentes que hay de sesiones simultáneas indican que, si la primera tiene mayoría para iniciarse, la segunda nunca empieza. La definición la tendrán los bloques que no firmaron ninguno de los pedidos.

Un grupo se conforma con los aliados del gobierno, como fuerzas por el cambio ( UCR y PRO ) y los partidos provinciales que representan a gobernadores, como los de Misiones ( Hugo Passalacqua ), Salta ( Gustavo Sáenz ), Catamarca ( Raúl Jalil ), San Juan ( Marcelo Orrego ), Santa Cruz ( Claudio Vidal ) y Tucumán ( Osvaldo Jaldo ).

Pero tampoco se adhirieron a los pedidos de interpelación los mandatarios provinciales que integran Provincias Unidas (PU). Son los de Santa Fe ( Maximiliano Pullaro ), Córdoba ( Martín Llaryora ), Chubut ( Ignacio Torres ) y Jujuy ( Claudio Sadir ), quien de todos modos siempre deja un voto de sus representantes para la oposición dura.

Los gobernadores decisivos

Menem tiene una semana para lograr convencer a los gobernadores aliados que no apuren la interpelación a Adorni. No es una tarea fácil: si bien ninguno quiso firmar el pedido de sesión, algunos hicieron saber que iban a arriesgar su capital político por el jefe de Gabinete.

Un caso es Jalil, quien ya aportó sus tres votos para pedir la citación a comisiones durante la última sesión. Jaldo evaluaría seguirlo: si no lo hace, el peronismo local que lo enfrenta aprovechará para atacar, sobre todo porque La Libertad Avanza (LLA) ya avanzó en la candidatura de Lisandro Catalán.

Jaldo Jalil

La clave la tienen los mandatarios de PU, que hasta ahora fueron firmes en su posición de no interpelar a Adorni y dejar actuar a la Justicia. La inclusión de una citación a Pettovello complicó esta estrategia discursiva, porque los mandatarios de Córdoba y Santa Fe adhirieron a la marcha universitaria del pasado martes.

El PRO es un caso de preocupación para el Gobierno. Con el comunicado de Mauricio Macri, quien cuestionó la gestión de Javier Milei, la bancada que preside Cristian Ritondo entró en ebullición. Un sector cercano al expresidente se desmarcó del Gobierno en las comisiones y no descarta dar señales en contra del Gobierno en el recinto.

Sesión caída

La oposición citó a la sesión el miércoles luego de aceptar que no tenía chances para el cuórum, porque ni siquiera Unión por la Patria (UP) podía garantizar presencia completa.

La convocatoria había sido realizada por diputados no peronistas que enfrentan a Milei, como Esteban Paulón y Nicolás Massot (PU), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y la izquierda.

La sesión incluía cuatro proyectos para pedirle informes verbales a Adorni, presentados por UP, Paulón, Ferraro y la izquierda, que incluía la chance de una moción de censura, un mecanismo de la Constitución para echar al jefe de Gabinete. Una eventual visita de Adorni al recinto era lejana: el plan era buscar una mayoría para emplazar a comisiones e iniciar el tratamiento.

Pettovello, en la mira

Como no fue consultado, el jefe de UP, Germán Martínez, exigió posponer la fecha y sumar otros temas a la citación. La decisión se tomó recién la noche previa a la sesión, para evitar que sea un fracaso grande.

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Entre los expedientes incorporados al pedido de sesión del miércoles hay proyectos para interpelar a la ministra de Capital Humano, Pettovello. Quieren explicaciones sobre el desfinanciamiento de las universidades, tras la multitudinaria manifestación de este martes.

En la sesión también fueron incluidos proyectos sobre licencias parentales y la aplicación del Plan Remediar, que fue suspendido por el ministro de Salud, Mario Lugones.