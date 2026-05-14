Con apoyo de LLA, Jorge Macri consiguió destrabar una sesión clave y logró la ampliación presupuestaria

Jorge Macri consiguió aprobar la ampliación del presupuesto 2026 con un guiño de La Libertad Avanza.

Jorge Macri consiguió este jueves la aprobación de la ampliación presupuestaria para la Ciudad de Buenos Aires y destrabó una sesión clave en la Legislatura porteña. El PRO construyó una mayoría junto a La Libertad Avanza y habilitó además el avance de proyectos emblemáticos para el bloque libertario.

La ampliación presupuestaria se aprobó con 24 votos afirmativos y mostró una versión ajustada del acuerdo parlamentario. Allí confluyeron el PRO y sectores dialoguistas que acompañaron la necesidad del Ejecutivo de recalibrar partidas en un contexto de aceleración inflacionaria y mayores demandas de gestión.

Los diputados de la Ciudad debatieron y aprobaron una ampliación del Presupuesto 2026 con el objetivo de adecuar las previsiones económicas. pic.twitter.com/jaAKvxoW3O

La sesión dejó una postal política que excedió el expediente fiscal. En momentos en que el PRO nacional debate hasta dónde acercarse o diferenciarse del presidente Javier Milei , la Legislatura porteña volvió a exponer una dinámica más pragmática: el oficialismo necesitó negociar acuerdos parlamentarios para aprobar leyes centrales y, en esta oportunidad, el entendimiento se construyó con La Libertad Avanza , que acordó una abstención clave.

RIGI y RIMI: el acuerdo político detrás de la sesión

El entendimiento quedó expuesto cuando el recinto avanzó con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el RIMI, dos proyectos impulsados por LLA, que el oficialismo decidió acompañar como parte de la negociación.

El RIGI porteño obtuvo 32 votos afirmativos. Allí empezó a evidenciarse cómo los libertarios confluyeron con el macrismo para respaldar una iniciativa asociada a la agenda económica del Gobierno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2055031587067088910?s=20&partner=&hide_thread=false Después de tanto esfuerzo, logramos que la Legislatura nos escuche.

¡Tenemos RIGI y RIMI para la Ciudad! VLLC!!@JMilei @LLA_CABA pic.twitter.com/iEeMMW2GMQ — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) May 14, 2026

El RIMI, en cambio, reflejó un escenario más amplio. El proyecto se aprobó con 37 votos positivos en una votación que exhibió un respaldo superior al de la ampliación presupuestaria. Las abstenciones, en esta instancia, se redujeron al peronismo y la izquierda.

Aun así, el saldo para Uspallata fue favorable. Jorge Macri consiguió los votos necesarios para fortalecer la capacidad de gestión y evitó una derrota en proyectos que La Libertad Avanza consideraba prioritarios.

El PRO y la búsqueda de mayorías en la Legislatura

La dinámica dejó además otra lectura política relevante. Más que la consolidación de una alianza estable entre el PRO y La Libertad Avanza, la sesión expuso la necesidad del oficialismo porteño de construir mayorías variables para sostener la gobernabilidad en una Legislatura porteña fragmentada.

En este turno, el acuerdo fue con los libertarios. Pero en el macrismo también reconocieron que la lógica parlamentaria probablemente obligue a seguir negociando con distintos sectores según el tema en discusión.

La votación también dejó diferencias internas y matices. El sector que responde al exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta acompañó la agenda completa, mientras que el peronismo mostró una posición más homogénea de rechazo a las tres iniciativas.

El trasfondo nacional tampoco pasó inadvertido. Mientras el PRO discute qué vínculo construir con Javier Milei rumbo a 2027, la Legislatura porteña dejó en evidencia que, al menos en la gestión cotidiana, el pragmatismo parlamentario empezó a imponerse sobre definiciones ideológicas más rígidas.