Federico Achaval valoró la articulación entre municipios en el Consejo Federal de Intendentes en Rosario

Rosario: Federico Achaval valoró la articulación entre municipios en el Consejo Federal de Intendentes

El intendente de Pilar , Federico Achaval , participó en Rosario , Santa Fe , de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) , espacio que reúne a jefes comunales de distintos puntos del país para debatir y diseñar políticas públicas, y resaltó la importancia de la articulación entre municipios para mejorar las respuestas a las demandas vecinales.

La actividad estuvo encabezada por el intendente de Rosario , Pablo Javkin , y contó con representantes de 18 provincias. Durante la jornada, los dirigentes compartieron experiencias de gestión vinculadas a innovación, desarrollo y modernización de las administraciones locales.

“Los municipios y sus dirigentes tienen la responsabilidad de ser la primer respuesta a las problemáticas de los vecinos y en este tipo de espacios se comparten y se diseñan políticas para hacerlo”, expresó Achaval .

En el marco del encuentro, el intendente de Pilar también recibió dos distinciones otorgadas por la Red de Innovación Local (RIL) . Se trata de los sellos de Ciudad Digital y Desarrollo Económico , reconocimientos vinculados a políticas implementadas por la administración municipal.

“Estamos muy contentos de que Pilar haya sido distinguida con los sellos de Ciudad Digital y Desarrollo Económico. Participamos de un encuentro donde junto a cientos de intendentes de todo el país intercambiamos experiencias de gestión y miradas para los desafíos del futuro”, sostuvo el jefe comunal.

En la entrega de premios acompañaron a Achaval el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, entre otros dirigentes bonaerenses presentes en la actividad.

Reuniones con intendentes para fortalecer políticas locales

Además de participar del encuentro federal, Achaval mantuvo reuniones con el intendente de Baradero, Esteban Sanzio, y con el jefe comunal de General Lago, Esteban Ferri.

Según se informó en un comunicado, en los encuentros analizaron la necesidad de profundizar políticas articuladas entre municipios con el objetivo de fortalecer las gestiones locales y mejorar la capacidad de respuesta de cada distrito.

cofei rosario

“Vamos a seguir trabajando para incorporar herramientas que nos permitan innovar, mejorar la capacidad de respuesta y llevarle más soluciones a nuestros vecinos”, concluyó el intendente de Pilar.