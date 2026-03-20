Cómo es la casa que compró Manuel Adorni con el IVC, el organismo porteño que LLA quiere cerrar

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Manuel Adorni llevaba ocho meses como vocero del gobierno de Javier Milei cuando pudo cancelar el crédito que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) le otorgó en 2008 a su esposa, Bettina Angeletti, para adquirir su primera propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Parque Avellaneda. Unos meses después del pago, en enero de 2025, el matrimonio logró hacerse con el título del inmueble.

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Las características de la vivienda dan cuenta de la situación económica que la pareja tenía en aquel entonces, muchísimo antes del vuelo privado a Punta del Este ya como funcionario clave del gobierno de La Libertad Avanza. La casa está ubicada en la calle Bragado 4747 y tiene 52 metros cuadrados, a los que se suma una cochera de 12,5 metros cuadrados.

Según pudo saber Letra P, en diciembre de 2008, cuando la compraron, la vivienda costaba $104.654 y la cochera, 4000 pesos. El plan de pago se hizo en 360 cuotas de 474,36 pesos. Al momento de la escritura se pagaron $5492,99 y la hipoteca se hizo por 99.361,90 pesos. La deuda se canceló el 13 de agosto de 2024 y Angeletti retiró el título del organismo el 14 de enero de 2025.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 10.59.19 (1) El papel al que accedió Letra P que demuestra que Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, compraron su primera casa con un crédito del IVC. La guerra de Karina Milei por la Ciudad de Buenos Aires Paradojas de la política, el organismo que le dio a Adorni – y a miles de familias en la Ciudad a lo largo de los años - la oportunidad de tener su primera casa, ahora quedó en la mira de la motosierra libertaria. Esta semana, el legislador porteño Nicolás Pakgojz, que responde a Karina Milei, presentó un proyecto en la Legislatura de la Ciudad que impulsa el cierre del IVC.

El proyecto fue motivo de cruces entre los libertarios y la administración de Jorge Macri. La discusión podría enmarcarse en un debate político habitual, pero se da en medio de los escándalos protagonizados por Adorni, que se había calzado el traje de candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027, impulsado por la secretaria general de la Presidencia. Ahora el plan para arrebatarle la Ciudad al macrismo quedó complicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2034284337311461402&partner=&hide_thread=false Parecida, casi un homenaje, pero nuestra propuesta es mejor: CIERREN EL IVC. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad. https://t.co/iu786Iz7db — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) March 18, 2026 La nueva casa de Manuel Adorni Tras el revuelo que generó la presencia de Angeletti en la comitiva que viajó junto al Presidente a Nueva York, la lupa que se posó sobre Adorni generó una serie de revelaciones que incluyeron detalles sobre su viaje a Punta del Este junto a su familia en un avión privado para el feriado de carnaval y una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que hizo la diputada Marcela Pagano tras conocerse la existencia de una casa no declarada en un country de Exaltación de la Cruz. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2034435740805832870&partner=&hide_thread=false Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por… pic.twitter.com/fltV3RmrE5 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2026 El nivel de gastos que registra Adorni no se condice con sus ingresos. Como jefe de Gabinete percibe un salario que, a fines de 2025, era de $3,5 millones, mientras que contaba con ahorros por 48.720 dólares, según su declaración ante la Oficina Anticorrupción.

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