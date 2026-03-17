Mesa política: crece el malestar con Patricia Bullrich y buscan apartarla de la toma de decisiones

Ni las novedades en torno a la causa $LIBRA, ni la polémica que generaron los viajes de Manuel Adorni , acapararon los temas de conversación y lecturas políticas de la mesa política de la Casa Rosada , que se reunió este martes, tras una de las semanas más intensas para el oficialismo. De hecho, el único dato que trascendió por fuera de la nueva agenda que impulsará La Libertad Avanza en el Congreso, fue el malestar creciente con Patricia Bullrich .

Si bien se trató de la primera cumbre tras las filtraciones que reactivaron es escándalo de la criptoestafa, que tiene bajo la lupa al presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei , y los cuestionamientos por el viaje de la esposa del jefe de gabinete, Bettina Angeletti , junto a la comitiva oficial, las miradas internas se posaron sobre la senadora .

Bullrich llegó unos minutos tarde al encuentro, que se desarrolló en el despacho de la Jefatura de Gabinete, y fue la primera en abandonar la sede administrativa de gobierno, casi una hora antes que el resto de los funcionarios. Incluso, luego de la mesa política, la hermana del jefe de Estado se trasladó al Salón de los Científicos, junto al diputado Martín Menem , el operador libertario Lule Menem y el ministro de Interior Diego Santilli , para recibir al coordinador del bloque oficialista en la cámara baja, Gabriel Bornoroni .

Bullrich no fue invitada a esa segunda reunión, y tampoco hubo, como en otras oportunidades, fotografías oficiales de la mesa política. Consultados por Letra P , los voceros oficiales de la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio no respondieron a las preguntas sobre los resquemores internos.

La fotografía que sí circuló en varios chats de funcionarios, además de en numerosos comentarios de pasillo en la Casa Rosada , fue la que se tomó Bullrich en el festival Lollapalooza el fin de semana pasado, mientras gran parte del Gobierno sufría las críticas y las denuncias de la oposición por el caso $LIBRA y los viajes de Adorni.

"Estábamos todos siguiendo los quilombos y ella lo más bien en el Lolla como si nada hubiera pasado, es raro", comentó a este medio una fuente estable de la mesa política. La lectura fue compartida por otros integrantes del ecosistema libertario, sin embargo, no fue el único cuestionamiento político que recibió la exministra de Seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2033292509019849099&partner=&hide_thread=false Lindo día de festival en familia, con mucha buena energía y libertad plena. pic.twitter.com/8jt1i9Bk8g — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 15, 2026

Quienes conocen a Karina Milei aseguran que su vínculo con Bullrich tocó un punto de irritación importante cuando, a través de un tercero, pidió que llamen a la senadora para que eliminara un video de autopromoción, luego de la aprobación en la cámara alta de la reforma laboral que envió del Ejecutivo. Para la cúpula libertaria, aquél material difundido en Twitter fue un capítulo más de la agenda de la senadora escindida de la conducción de El Jefe.

En otras palabras, para algunos integrantes del oficialismo, Bullrich no responde a Karina, de ahí que la secretaria general haya tomado algunas represalias. En principio frenó la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, que obligó al bullrichista Diego Valenzuela a volver al Senado bonaerense, y adoptó, por las mismas razones, a la ministra Alejandra Monteoliva, que llegó a ese cargo impulsado por la exjefa de los halcones PRO.

"Monteoliva es muy buena ministra, ya venía trabajando bien como vice, pero Patricia no la dejaba en paz. Hoy está alineada a Karina", confirmó un hombre de peso del mundo libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2027736726106501264&partner=&hide_thread=false Hermosa mañana.

LES METIMOS 7…



Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional.



Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente. pic.twitter.com/MWty83138R — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 28, 2026

Mientras la secretaria general de la Presidencia ordenaba la mesa política, y profundizaba su aislamiento sobre la senadora, uno de sus principales hombres de confianza ascendía de manera formal en el poder libertario: el secretario de Justicia, Santiago Viola, juró como el nuevo integrante del Consejo de la Magistratura, en representación del Ejecutivo, y en reemplazo de Sebastián Amerio, quien responde a Santiago Caputo.

Este movimiento fue parte de otro capítulo de la interna del triángulo de hierro. Con malicia, hubo quienes apuntaron al asesor por el Adorni-Gate. El caputismo se defendió, con Agustín Romo a la cabeza, negando cualquier tipo de intervención. El propio Adorni no fue categórico al negarlo cuando se lo preguntaron en TV, lo cual alimentó más las suspicacias. Sin embargo, según pudo saber Letra P, la relación entre el Jefe de Gabinete y el asesor no quedó resentida. Unidos por un tercero en discordia, en el Salón Martín Fierro también critican a Bullrich por sus recientes exposiciones.

Karina Milei gana influencia en otras áreas

En la jura de Viola, para que no dejar lugar a dudas, Karina le pidió a su tropa que escoltada al flamante viceministro. Estuvieron presentes en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, ubicado frente a Plaza Lavalle, el presidente de La Libertad Avanza de Buenos Aires Sebastián Pareja, posible candidato a gobernador bonaerense, y Diego Vartabedian, manos derecha de Lule Menem, que en ese momento se encontraba con El Jefe en la mesa política. Vartabedian fue, también, candidato a legislador en la boleta de Adorni.

Esta es otra instantánea relevante para entender la reconfiguración del poder karinista, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Es que, pese al desgaste prematuro por el viaje oficial a Nueva York, y otro vuelo privado a Punta del Este, el ministro coordinador continúa siendo para Karina su principal candidato para disputarle el poder a Jorge Macri, un lugar en la boleta que bien podría ser codiciado por el sector que acompaña a Bullrich.

Con el destino incierto de la senado en la mesa política libertaria, este jueves todas las miradas se posarán en el Foro Económico del NOA (Fenoa): Milei será el principal orador y Bullrich, otra de las expositoras.