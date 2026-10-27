Javier Milei de cabotaje: el Presidente arranca en Catamarca un raid federal por nueve provincias

Luego de haber destinado buena parte de las últimas horas de vuelo del ARG-01 a visitar Estados Unidos , Brasil y España , para militar la derecha internacional, Javier Milei arrancará este martes una agenda federal, un raid de cabotaje que suele ser poco habitual para el libertario.

La primera parada local será este martes en Catamarca , aunque también tiene previsto ir más adelante a otras ocho provincias en las que están distribuidos los 23 proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

De acuerdo a la información oficial a la que accedió Letra P , el primer mandatario partirá por la tarde hacia la provincia gobernada por Raúl Jalil , uno de los dirigentes peronistas más alineados a las políticas de La Libertad Avanza , para participar al día siguiente de la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto.

Si bien las actividades del jefe de Estado en el territorio estarán inscriptas dentro de un marco institucional, los operadores de la Casa Rosada buscarán darle a su visita un tono preelectoral no sólo a esta jornada sino al resto de las recorridas previstas hasta fin de año.

Antes de que arranque el 2027, cuando tiene previsto buscar su reelección, Milei tiene intenciones de pisar San Juan , Río Negro , Neuquén , Salta , Mendoza , Jujuy , Santa Fe , Buenos Aires y La Pampa , donde ya ungió como candidato a gobernador al vocero presidencial, Adrián Ravier . Salvo los últimos dos distritos, el resto corresponde a gobernadores que mantienen algún grado de simpatía con la Casa Rosada.

El gobernador Raúl Jalil y Javier Milei pactaron un acuerdo que permitió pasar por el Congreso el crédito del FMI y que Catamarca recupere una mina de cobre.

Javier Milei retoma la agenda federal

En rigor, Catamarca será una segunda parada en este raid federal de Milei. La primera fue el 18 de septiembre en Bahía Blanca, una de las ciudades portuarias emblemas de Buenos Aires, donde también está en marcha un proyecto de RIGI. Durante ese paso, el líder libertario combinó la agenda de gestión con una serie de contactos con militantes y vecinos en las inmediaciones del Hotel Land Plaza.

Todas las actividades se enmarcan en las aspiraciones reeleccionistas del Presidente. No por nada está previsto la escolta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro coordinador, que junto con los primos Martín y Lule Menem, están al frente del armado electoral y la construcción de la estrategia política para enfrentar al kirchnerismo.

Como sucederá este miércoles en Catamarca, se espera que Milei comience a dar señales más claras de cómo quedará conformado el mapa de alianzas políticas a lo largo y ancho del país. El oficialismo espera asociarse, con estrategas segmentadas por jurisdicciones y afinidades políticas con, al menos, 13 mandatarios locales.

La gira continuará este sábado, cuando el mandatario se traslade a Neuquén para participar de la inauguración del auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, que integra la senadora Nadia Márquez. Más allá de ese gesto hacia una de las figuras del oficialismo en la cámara alta, que suele oficiar de control de los pasos de la senadora Patricia Bullrich, el mileísmo espera llegar a algún tipo de acuerdo electoral con el gobernador de esta provincia, Rolando Figueroa. Como contó Letra P, Márquez es una de las cartas para ser candidata a vicepresidenta.

El Presidente vuelve al interior pensando en 2027

Estas recorridas de Milei se dan luego de una serie de viajes presidenciales al exterior. El Jefe de Estado estuvo en Estados Unidos en septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien este martes pone en juego su continuidad en las elecciones.

En octubre, volvió a Washington para recibir algunos premios, alejado esta vez de las cumbres o agendas oficiales, y se mostró con Eduardo Bolsonaro, hermano del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro. Fue uno de los últimos contactos de Milei con la politica brasileña, ya que a más de 48 horas de la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil, el Presidente no se pronunció sobre los resultados de los comicios.

El Gobierno se resiste a reconocer el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo este martes en conferencia de prensa que el Presidente mantendrá el silencio y que no habrá ningún tipo de comunicación oficial al respecto. Los argumentos del funcionario fueron que Lula no saludó a Milei tras su triunfo en 2023, algo que desmiente un tuit del brasileño el 19 de noviembre de aquél año.

También, el líder de La Libertad Avanza estuvo en Madrid para participar en un evento del foro Nueva Economía, donde mantuvo actividades vinculadas a la oposición política española, haciendo campaña por VOX contra Pedro Sánchez, en el marco de la previa electoral del país ibérico, pero ahora se espera que dedique algo más de tiempo a sus viajes locales.

Los integrantes del gabinete libertario también avanzarán sobre otros territorios. Luego de acompañar a Milei en Catamarca, este jueves Karina Milei, Santilli y Toto Caputo irán a Santa Fe para participar de las Rondas de Negocios RIGI, en la Estación Fluvial de Rosario, donde se reunirán grandes empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales para promover oportunidades y proyectos de inversión.