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RELATO EN CONSTRUCCIÓN

Lulazo en Brasil: Javier Milei seguirá en silencio, a la espera de una señal de Trump

Aguardará “la postura” del mandatario estadounidense. Orden implícita de no hablar a todo el funcionariado. Escepticismo sobre la denuncia de fraude de Bolsonaro.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei y Donald Trump. (Foto: Daniel Torok, Casa Blanca).

Javier Milei y Donald Trump. (Foto: Daniel Torok, Casa Blanca).

Pese a que la mayoría de los mandatarios de la región felicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva por el triunfo en las elecciones de este domingo en Brasil, Javier Milei no se pronunciará sobre los resultados, al menos hasta no tener en claro la bajada de línea que ordenará la administración de Donald Trump. “Hasta nuevo aviso, la orden es no decir absolutamente nada”, dijo a Letra P una fuente de diálogo directo con el líder libertario.

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Marcelo Falak

La decisión del jefe de Estado, que circula también como una orden implícita para que ningún funcionario se refiera al tema en público, tiene por objetivo mostrarse como el principal referente de las ideas republicanas en América Latina, como así también no entorpecer el pedido de nulidad de los comicios que realizó Flávio Bolsonaro durante un breve discurso.

La postura de Argentina difiere tanto de algunos líderes progresistas o de izquierda como de Claudia Sheinbaum, de México, quien felicitó a Da Silva por el batacazo, como de figuras de derecha o conservadoras como José Antonio Kast, de Chile; Keiko Fujimori, de Perú o Daniel Nobaa, de Ecuador, quienes también destacaron los resultados del jefe del Partido de los Trabajadores.

“Vamos a esperar a ver qué postura toma Trump”, le dijo a este medio una fuente con despacho en la Casa Rosada.

Al cierre de esta nota, tanto el Presidente como los integrantes de la mesa chica libertaria se encontraban analizando los resultados de la elección y sus posibles alcances bilaterales. El silencio, además de contrastar con los pares de la región, se hace más marcado en nuestro país porque Milei no sólo había respaldado públicamente a Bolsonaro durante gran parte de la campaña, sino también porque había viajado antes de la primera vuelta electoral a Brasil.

Luiz Inacio Lula da Silva, reelecto presidente para su cuarto mandato.

Luiz Inacio Lula da Silva, reelecto presidente para su cuarto mandato.

Javier Milei se alineará a la postura de Washington

Si bien no se descarta que el primer mandatario mencione los resultados en la reunión de gabinete prevista para este lunes en la sede de Gobierno, la idea es que no haya comunicaciones oficiales. De hecho, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Pablo Quirno, ni otras áreas de contactos bilaterales entre Argentina y Brasil tienen previsto mandar un mensaje a Lula.

Más allá de que Milei aguarde una señal de la Casa Blanca antes de emitir algún tipo de mensaje sobre la elección de este domingo, se estima que el Presidente también mantendrá un metódico perfil bajo para no entorpecer el pedido de nulidad que hizo Bolsonaro.

“Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal”, declaró Bolsonaro en un breve discurso tras conocerse el resultado.

De alguna forma se espera que en los próximos días el primer mandatario argentino se alinee a este pedido de su socio ideológico, aunque en los pasillos de la Casa Rosada se muestran escépticos sobre que la Justicia dé lugar al pedido.

El dirigente brasileño cuestionó la decisión del ministro Cristiano Zanin de extender el horario del sufragio en todo el país hasta las 19, algo que en el ecosistema libertario también definieron como reprochable, pero no suficiente como para arrebatarle el triunfo a Da Silva.

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