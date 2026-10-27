Maglia se suma al operativo Belloso en Rosario: "Está capacitado para cualquier cargo"

El operativo para llevar al presidente de Central, Gonzalo Belloso , a competir por la intendencia de Rosario sumó una voz cercana. Adrián Maglia , intendente de Granadero Baigorria y vicepresidente del club, se sumó a los dirigentes que empujan al presidente canalla a dar el salto a la política: “Está verdaderamente preparado para ocupar cualquier puesto político”.

El respaldo llegó después de que el intendente de Funes, Roly Santacroce , asegurara que Belloso será candidato en 2027. El dirigente auriazul le agradeció el reconocimiento, pero pidió no hablar de otro tema que no fuera el presente y el futuro de Central. Ahora, el nuevo espaldarazo llega desde su propia comisión directiva y de un aliado que conoce los dos terrenos en disputa: el fútbol y la gestión pública.

Maglia no confirmó una candidatura ni pidió expresamente que Belloso compita por el Palacio de los Leones. Sin embargo, su definición aporta combustible a una posibilidad que empieza a tomar forma por fuera de Rosario y que, al menos por ahora, el presidente de Central prefiere mantener en pausa.

El intendente baigorriense eligió una fórmula que combina el deseo de retener a Belloso en Arroyito con una fuerte valoración de sus condiciones para la política. “Todos los centralistas lo deseamos hoy en el club. Lo que ha hecho Gonzalo acá es algo fantástico y el foco de todos está puesto en seguir consolidando este proceso”, sostuvo en un comunicado al que accedió Letra P .

Sin embargo, el intendente amplía las posibilidades para Belloso. Con la mirada puesta en los desafíos de gestión en la región, Maglia aseguró que su compañero de comisión directiva tiene las herramientas para asumir responsabilidades políticas y rechazó la idea de que se trate de una figura conocida que busca capitalizar su exposición.

Adrián Maglia, intendente de Granadero Baigorria.

“Entiendo la prevención que suele tener la gente hacia los perfiles mediáticos cuando no hay sustancia detrás, pero acá no hay improvisación: Gonzalo está verdaderamente preparado para ocupar cualquier puesto político”, afirmó.

El intendente de Granadero Baigorria, referente del peronismo local, incorporó un argumento electoral a una hipotética postulación política: “Para que te voten, primero te tienen que conocer. A él no sólo lo conocen masivamente, sino que lo conocen bien y por sus logros concretos”.

La intervención adquiere una relevancia particular. Maglia no sólo conduce una ciudad vecina y conoce de cerca la dinámica política del Gran Rosario. También comparte con Belloso la mesa de conducción de uno de los clubes de mayor convocatoria de la región. Su respaldo, por eso, acerca la discusión electoral al núcleo de confianza del presidente canalla.

En su repaso, el intendente reivindicó el paso de Belloso por la Conmebol y la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), además de la gestión que encabeza en Central desde fines de 2022. Aseguró que la actual conducción recibió un club con una deuda importante y destacó el trabajo en equipo junto a dirigentes como Carolina Cristinziano.

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“El fútbol es una usina enorme de notoriedad, pero cuando a esa visibilidad le sumás capacidad de trabajo, rigor y resultados, tenés a un dirigente apto para cualquier desafío político y de gestión”, concluyó.

Santacroce lo postuló y Belloso pidió hablar de Central

El primer movimiento público lo había hecho Santacroce durante el fin de semana. El intendente de Funes no habló de una posibilidad, sino que directamente aseguró que Belloso competirá por la Municipalidad rosarina.

“Tengo una relación con Belloso y va a ser candidato a intendente de Rosario. No sabemos si va a ser en interna o no”, dijo en diálogo con Radio 2. Además, lo definió como “la persona justa” para gobernar la ciudad y señaló que integra un espacio político con otros intendentes. En ese marco, también mencionó su vínculo con Maglia.

Belloso salió a responderle el domingo. Le agradeció y dijo sentirse halagado, pero puso el foco en el club y evitó confirmar la postulación que Santacroce había dado por hecha.

“No quiero entrar en ninguna conversación sobre otra cosa que no sea Rosario Central, todo lo que hay en juego y la propuesta que definamos para los próximos años. Le debo ese respeto a la institución”, escribió en sus redes sociales.

Ante las declaraciones del amigo Roly Santacroce, intendente de Funes, para que presente mi candidatura a intendente de Rosario:



Agradezco y me siento halagado por una persona de tanto reconocimiento.



En este momento estoy concentrado en el día a día y la toma de decisiones que… — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) October 25, 2026

La respuesta marcó una prioridad inmediata, aunque no terminó con las declaraciones a favor de su desembarco en la política. Con matices, dos intendentes de ciudades vecinas ya lo ubicaron en esa conversación: Santacroce lo postuló de manera directa y Maglia, sin lanzarlo, defendió su preparación para ocupar un cargo público.

La primera definición: qué hará en Central

Antes de cualquier paso hacia 2027, Belloso debe resolver su futuro en Central. El club tiene previstas sus elecciones para el 20 de diciembre y el presidente todavía no confirmó si buscará renovar su mandato.

Durante la última asamblea ordinaria, el dirigente repasó su gestión y dejó abierta la incógnita. “Estamos definiendo cómo seguimos”, planteó, al tiempo que destacó que su espacio, Raza Canalla, cuenta con personas preparadas para continuar el trabajo. “Tengo sueños. Si me toca seguir, los diré”, agregó.

Esa decisión aparece como la primera estación de una discusión que ya se trasladó del club al escenario político. Belloso pide tiempo para resolver qué hará en Arroyito, mientras los respaldos de Santacroce y Maglia mantienen su nombre en la carrera por la sucesión de Pablo Javkin.

La relación con Chiqui Tapia y el mapa político

La proyección de Belloso también se apoya en vínculos construidos durante su recorrido por el fútbol sudamericano. Entre ellos sobresale su relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, una sociedad que ganó peso en la interna del fútbol argentino.

El vínculo se consolidó a partir de 2017, cuando Tapia asumió en la AFA y Belloso ocupaba un cargo en la Conmebol. Desde allí, el rosarino intervino para facilitar fondos a la asociación argentina, que atravesaba dificultades económicas. Su trayectoria también lo acercó a sectores y figuras de la política nacional, como Sergio Massa.

Por ahora, esos contactos y la exposición de Central conviven con una pregunta sin respuesta respecto de si Belloso aceptará o no el convite electoral. Los intendentes ya empezaron a jugar. La pelota está ahora del lado del presidente canalla.