Javier Milei, tras el Lulazo: de farmear aura en el balcón a ratificar el modelo económico frente al gabinete

Después de “farmear aura” en el balcón de la Casa Rosada , Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de gabinete en la que ratificó el modelo económico libertario, sin hacer alusiones al triunfo de Lula da Silva en Brasil. Ante sus ministros y ministras, el Presidente repasó el impacto comercial en la Argentina de las guerras en Irán y Ucrania. El monólogo fue casi calcado al de sus otras intervenciones en este tipo de reuniones de gestión.

El encuentro en el Salón Eva Perón del primer piso de Balcarce 50 comenzó a las 10 y se extendió durante poco menos de una hora y media. Estuvieron presentes todos los convocados, a excepción del ministro de Defensa, Carlos Presti , que se encuentra de viaje, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich , que no asistió por urgencias personales.

Tal como adelantó Letra P , el silencio del primer mandatario respecto de los resultados en Brasil responde a una estrategia tanto política como judicial. Ante el triunfo de Lula, que se impuso por más de cuatro millones de votos a Flávio Bolsonaro , Milei esperará a conocer la postura de la administración de Donald Trump , que tampoco se pronunció sobre los comicios, antes de hablar sobre el tema. Además, el líder libertario no quiere entorpecer el pedido de nulidad que presentó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro .

Por eso, la reunión de esta mañana se concentró en otros temas económicos e internacionales. Milei buscó una vez más ratificar el rumbo del programa económico ante sus funcionarios, a quienes les pidió “redoblar los esfuerzos para profundizar las transformaciones en marcha”. Fue el primer encuentro en tres semanas.

Según explicaron fuentes oficiales, el jefe de Estado sostuvo que tanto él como su equipo llegaron para cambiar el ciclo populista del país. “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, dijo durante la reunión.

AHORA | Milei hizo el "six seven" en Casa Rosada Tras el triunfo de Lula en Brasil y frente a una Plaza de Mayo vacía, el presidente salió al balcón de Casa Rosada e hizo "six seven" junto a integrantes de su Gabinete. pic.twitter.com/2nOASYIuB0

Además, el líder de La Libertad Avanza aseguró que los países emergentes como la Argentina enfrentan las consecuencias de una “contracción de la oferta global” derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, junto con el fuerte incremento del precio del petróleo y las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés. El diagnóstico puso el foco en los condicionamientos externos sobre la economía nacional.

Mauricio Macri felicitó a Lula da Silva por su reelección en Brasil: "Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región" https://t.co/PnstOPiPvj pic.twitter.com/vpga1YJXGJ — LETRA P (@Letra_P) October 26, 2026

Antes del encuentro y escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios de sus ministros, el mandatario realizó un gesto popularizado por niños y adolescentes denominado “six seven”, que implica mover las palmas hacia arriba de forma alternada. Cada vez que un joven utiliza este gesto de manera exitosa, se suele mencionar que “farmeó aura”.

Lo hizo en el balcón de la Casa Rosada. El movimiento fue festejado por los pocos niños que estaban apostados junto a las rejas de la sede de Gobierno, sobre la Plaza de Mayo. Milei estuvo acompañado por la ministra Sandra Pettovello, de Capital Humano; el ministro Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Mario Lugones, de Salud; la ministra Alejandra Monteoliva, de Seguridad; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El mandatario llegó a las 9.15 a la sede gubernamental para recibir al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap, antes del encuentro con sus funcionarios, que comenzó a las 10.