Karina Milei monitoreó el apoyo aliado en la fallida sesión por el DNU 70/23: dudas sobre el rol de Jalil

En su último día en Washington , ciudad a la que viajó como parte de la comitiva presidencial, Karina Milei no soltó el teléfono durante gran parte de la mañana para mantenerse al tanto de los avances en las negociaciones entre su mesa chica y los gobernadores aliados. Estos contactos de la Casa Rosada con las provincias fueron claves para frustrar la sesión con la que la oposición buscaba derogar el DNU 70/2023.

Minutos antes de que venciera la convocatoria a la sesión, la secretaria general de la Presidencia llamó al jefe de Gabinete, Diego Santilli y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , para saber a la distancia si habían logrado convencer a los mandatarios como Osvaldo Jaldo , de Tucumán , Gustavo Sáenz , de Salta y Maximiliano Pullaro , de Santa Fe , para que no se sumen a la iniciativa de Unión por la Patria .

A esa altura, la mujer más influyente del Gobierno ya estaba al tanto de que el gobernador Raúl Jalil , de Catamarca , no había logrado ordenar a sus tres diputados, que advertían desde hace algunos días que estaban dispuestos a aportar sus votos para abrir el debate en el recinto. La versión de la supuesta rebelión que sufrió el mandatario por parte de su tropa legislativa fue avalada, en parte, en la Casa Rosada.

La respuesta de los operadores libertarios a El Jefe fue que la presión sobre el tucumano, el salteño y el santafesino estaba rindiendo sus frutos, pero que dada la sensibilidad de la convocatoria parlamentaria había que esperar un poco más antes de cantar victoria. De hecho, no fue sino hasta una media hora antes que los operadores oficialistas dejaron trascender que las provincias mencionadas dialoguistas habían dado garantías que las bancas que le responden estarían vacías.

"Ellos son parte de la Argentina que no quiere retroceder", fue el mensaje que envió uno de los integrantes del karinismo apenas se leyó en la pantalla de la cámara baja que apenas había 119 presentes, es decir, diez menos que los necesarios. Jaldo y Sáenz manejan tres legisladores cada uno (pero dos salteños no dio cuórum), mientras que Pullaro ayudó a la administración libertaria con otras dos ausencias. Antes de que Menem levante la sesión, el conteo digital marcó 121 presencias.

Karina Milei al tanto de la movida de Raúl Jalil

Las conversaciones entre la mesa chica de la hermana menor del jefe de Estado, integrada también por el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y los caciques aliados se habían intensificado desde el martes pasado porque se creía que el trío conformado por Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, quienes rompieron el bloque de Unión por la Patria en diciembre del 2025 por orden de Jalil, iba a dar quórum junto con el kirchnerismo y la izquierda.

Por eso, en la Casa Rosada llamaron al gobernador de Catamarca, que en una primera instancia afirman que no atendió su teléfono (se encontraría de viaje en el exterior), para pedirle que ordene a sus tres diputados si deseaba mantener el buen vínculo político que habían construido. El mandatario acató la orden y se comunicó con Ávila, Nóblega y Monguillot, pero según la versión provincial, los legisladores dieron gestos de independencia política.

¿Las razones? En el ecosistema violeta sospechan que los tres diputados no responden del todo a Jalil desde que el gobernador avisó entre los suyos que no tenía ambiciones de ir por un nuevo mandato en su provincia, lo que dejaría abierta la posibilidad a que otros actores políticos - como los justicialistas Lucía Corpacci y Gustavo Saadi - se queden con esa posible conducción vacante. "Es nefasto lo que hicieron los de Jalil, y más porque sabíamos que Raúl nos quería ayudar", afirmó un operador menemista.

Si bien todavía no está claro cómo seguirá el vínculo entre la Casa Rosada y el Gobierno de Catamarca después de estas especulaciones, es probable que el karinismo se esfuerce para mantener el diálogo con el peronismo del interior, necesario para que Milei consiga su reelección en 2027."No es la primera vez que los catamarqueños son los más resbalosos", sumó otra voz que buscó, sin éxito, convencer a la tropa de Jalil.

Las inversiones en Salta y el freno a Santiago Caputo

Más allá de las celebraciones de la cúpula karinista, algunos de sus integrantes dieron a entender que el aporte de los mandatarios locales no significa que llegarán a un acuerdo electoral. "No hacemos esa lectura", respondió un hombre de extrema confianza de Karina al ser consultado sobre Letra P sobre este tema.

Si bien la secretaria general de la Presidencia monitoreó la fallida sesión desde Estados Unidos, sus operadores tuvieron ciertas libertades para negociar con las provincias y trabar, incluso, desavenencias de la propia tropa mileísta. De hecho, llamó la tención que el Gobierno diera a conocer justo en las horas previas a la jornada legislativa que buscaría inversiones en dos ramales del Belgrano Cargas para facilitar las exportaciones mineras en Salta, algo que reclamaba Sáenz, como que contó Letra E.

El seis de octubre pasado, la secretaria general y el jefe de Gabinete ya habían escenificado un buen entendimiento político con Sáenz, al inaugurar la nueva planta de litio de Posco en la Puna.

En los pasillos de la sede del poder libertario también se menciona como fundamental para el fracaso del kirchnerismo un bloqueo interno de Menem sobre Santiago Caputo en los últimos días, que grafica nuevamente la histórica interna entre ambos sectores. Mientras el Gobierno buscaba reestablecer la totalidad de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros para salvar el DNU 70/2023, el asesor propuso llevar a la oposición una nueva oferta: eliminar la posibilidad de compras ilimitadas de territorios nacionales y ponerle un techo del 35%.

La iniciativa del estratega, confeccionada en la Secretaría Legal y Técnica que dirige María Ibarzabal, significaba de todos modos llevar a más del doble los porcentajes establecidos en la ley que se seancionó durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Ni siquiera lo propusimos, lo frenamos antes que circule porque hubiera sido echar nafta al fuego", comentó un hombre que ocupa un destacado despacho libertario.