Belloso no apura su salto a la política y tira la pelota lejos: "En cinco o diez años puede ser"

El nombre de Gonzalo Belloso , presidente de Rosario Central , cayó en las mesas de arena del peronismo de Santa Fe de cara a 2027 como una bomba. El mandamás canalla fue lanzado, sin su consentimiento, como candidato a intendente de la cuna de la Bandera. Aunque rechazó el convite, no descarta un futuro en la política.

Quien lo lanzó fue el intendente de Funes, Roly Santacroce : "Es la persona que se necesita en la ciudad, con la experiencia justa", dijo el alcalde que forma parte del flamante espacio RAIS, un scrum de mandatarios locales que buscan pelearle la lapicera a la conducción del PJ provincial, en manos de los senadores que conduce Armando Traferri .

Belloso tuvo que desactivar la bomba con un posteo en X cuidadoso y políticamente correcto. "En este momento estoy concentrado en el día a día y la toma de decisiones que tienen que ver con el presente y el futuro de Rosario Central, institución a la que saben que le dedico todo mi tiempo y esfuerzo con mi equipo de trabajo", escribió.

Santacroce anunció que Belloso será su candidato a intendente de Rosario El intendente de Funes lidera un grupo de alcaldes enfrentados con la conducción del PJ "Es la persona que se necesita en la ciudad, con la experiencia justa", dijo pic.twitter.com/y6FeQTSAP7

"No quiero entrar en ninguna conversación sobre otra cosa que no sea Rosario Central, todo lo que hay en juego y la propuesta que definamos para los próximos años", agregó. Como contó Letra P , el presidente canalla duda de buscar la reelección en los comicios que deben realizarse en diciembre.

Ante las declaraciones del amigo Roly Santacroce, intendente de Funes, para que presente mi candidatura a intendente de Rosario: Agradezco y me siento halagado por una persona de tanto reconocimiento. En este momento estoy concentrado en el día a día y la toma de decisiones que…

El no de Belloso no desactivó la idea. Este martes fue Adrián Maglia , vicepresidente de Central e intendente de Granadero Baigorria , quien validó con entusiasmo la propuesta de su colega funense: "Está capacitado para cualquier cargo", dijo.

ROSARIO El operativo para llevar a Belloso a competir por la intendencia sumó una voz



Maglia, intendente de Granadero Baigorria y vicepresidente de Central, se alineó con quienes apoyan al presidente canalla: “Está preparado para cualquier puesto”



@RamaPorchietti pic.twitter.com/chMfq39wzo — LETRA P (@Letra_P) October 27, 2026

¿Estas declaraciones anticipan el desembarco de Belloso a la política? ¿O son fruto del entusiasmo que despierta en los políticos su figura por la gestión en la institución canalla?

La tarea de Belloso hoy está abocada a definir si va por un nuevo mandato a presidente de Central o se retira de la gestión en Arroyito. "Cuatro años es mucho tiempo, si fuera por dos años no lo dudaría”, confió un colaborador del presidente auriazul.

Belloso cumplió su sueño de ser presidente de Central. Le quedan diez días para definir su futuro, dado que ya se abrió el proceso electoral en Arroyito para las elecciones de diciembre.

Referenciado por los intendentes justicialistas de la provincia, Belloso acepta que una vez que deje la gestión en Arroyito se le ofrecerá ser intendente de la ciudad. Para ese ofrecimiento, hoy no tiene respuesta positiva, pero para nada lo descarta. “En cinco o diez años sí, ¿por qué no?”, apunta su entorno a este medio.

Por qué miran a Belloso

En los últimos años el mandamás canalla demostró ser un dirigente con hábitos de político. Una habilidad que lució en su paso por la Confederación Sudamericana de Fútbol al momento de gestionar con las autoridades sanitarias de cada país del continente la vuelta de las competencias internacionales tras meses de encierro por la pandemia.

Una habilidad que le permitió, ya como presidente de Central, obtener sin dificultades los permisos para ampliar el Gigante de Arroyito, como así también apoyo económico del gobierno provincial. Fiel ladero de Claudio Chiqui Tapia, es también un hombre con vínculos estrechos con el Frente Renovador que lidera Sergio Massa en el plano nacional y pasó a ser toda una referencia para el fútbol argentino de los dirigentes que defienden los clubes como sociedades civiles sin fines de lucro. Su enfrentamiento con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, por el modelo de fútbol que proponen, es quizás la disputa más enconada entre los miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

A pesar de ser presidente de un club de fútbol, con todo lo que agita y genera el mundo de la redonda, Belloso se supone un modelo exitoso para los políticos. Los hinchas de Central encontraron en su figura un grado de representación que nunca antes se vio en un presidente del club, al punto que no tiene oposición.

Hay unanimidad en la opinión de sus logros de gestión. Una situación extraordinaria –solo resta repasar qué pasó en las últimas décadas con cada presidente canalla luego de dejar su cargo— también admirada por los políticos, incluso por dirigentes con carisma como Santacroce.

El vínculo con Santacroce

Santacroce y Belloso mantienen contactos fluidos desde que el exdelantero se hizo cargo de la presidencia de Central. En esos encuentros el intendente le propuso a Belloso traer una subdese del club auriazul a Funes.

El presidente canalla mostró interés, avanzaron en el detalle del ofrecimiento y el pasado mes de junio acordaron la firma de un convenio donde Funes cede terrenos en el Parque Galindo a 20 años para que la institución deportiva construya un predio con canchas para el fútbol infantil.

#RosarioCentral desarrollará un nuevo espacio para la captación y formación de futbolistas jóvenes en Funes



La llegada del Club permitirá extender la metodología de trabajo a nuevos sectores, generando así más oportunidades para la detección de futbolistas.



Conocé todos los… pic.twitter.com/ss88iiva9X — Rosario Central (@RosarioCentral) June 16, 2026

El día de la firma, Santacroce le reconoció una vez más a Belloso su tarea como dirigente de Central y le anticipó que lo iba a nombrar como candidato a intendente de Rosario. Belloso no se opuso y le agradeció. “Lo tomó más como un reconocimiento que una definición política”, explicó a este medio un testigo del encuentro.