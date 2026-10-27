Biocombustibles: el PRO exigió una mejora para las pymes de biodisel y frenó la reforma de Patricia Bullrich

El PRO logró congelar en Diputados el proyecto de reforma de la ley de biocombustibles , que fue aprobado en el Senado y no será dictaminado esta semana en la cámara baja. Como anticipó Letra P , el bloque amarillo exigió una mejora para las pymes de biodiesel, las principales damnificadas por esta iniciativa que presentó Patricia Bullrich .

Durante la reunión de autoridades de bancada, el PRO propuso mejorar la posición de estas compañías. Pidió llevar el corte de biodiesel a 11%, con 6% para las pymes. Como no hubo acuerdo, La Libertad Avanza (LLA) decidió demorar el dictamen, que estaba previsto para este miércoles. De esta manera, no será fácil que la iniciativa pueda ser sancionada antes de fin de año.

La postergación del tratamiento causó fuertes críticas de las provincias productoras de bioetanol, como Córdoba, sobre todo porque no hubo críticas sobre los cambios a esta industria. “El gobierno defiende la importación de diésel y por eso no quiere bio. Está arrastrando toda la reforma”, explicaron a Letra P fuentes del sector.

Otras beneficiadas serían las grandes aceiteras, que podrían volcar en el mercado interno la producción que no pueden exportar, por las barreras arancelarias. Si la negociación prospera el oficialismo buscará dictaminar en dos semanas para aprobar el proyecto a fin de mes y especular con una sanción en el Senado en diciembre.

Como explicó Letra P , aun con los cambios realizados poco antes de la votación del Senado, la iniciativa resulta letal para las pymes de biodiesel, porque las obliga a competir con las grandes aceiteras.

CONGRESO El proyecto para reformar la ley de biocombustibles comenzó a tratarse en Diputados: las pymes de biodiesel exigieron cambios para evitar un cierre masivo Las cámaras negocian modificaciones con el PRO para que el texto vuelva al Senado @mauriCanta https://t.co/3muTPDKan7 pic.twitter.com/3JU0b9TkUe

La reforma aumenta el plazo del corte obligatorio de biodiesel y bioetanol. En el primer caso vence en 2031 y se extiende hasta 2036. El conflicto se suscita porque le quita participación a las empresas no integradas, que son las pymes, que hasta ahora tenían la totalidad del mercado interno, que es el corte de 7,5%. La mayor parte se encuentra en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos. El PRO tiene diputados en esos distritos.

El proyecto sube el corte a 10% de biodiesel, pero reduce en forma progresiva la participación de las pymes. Cae a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% en 2031. De esta manera, las obliga a competir con los grandes jugadores y la industria pequeña.

La propuesta del PRO es que el corte sea de 11% y desde 2029 las pymes reciban el 6%. De esta manera, no habría riesgo de suba de precios en los surtidores, un riesgo que advierte el Gobierno si los cortes suben.

“Como surgieron muchas barreras arancelarias en todo el mundo, CIARA (la Cámara de Industrias Aceiteras) tiene que entrar en el mercado interno para suplir esa pérdida. Y lo hace cortándole la cabeza a las pymes”, protestó Federico Martelli, presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Bioetanol, a la espera

Las empresas de bioetanol son las más beneficiadas. Son las que producen combustible para mezclar con la nafta y con el proyecto aprobado en el Senado subirán el cupo de corte. Es de 12% y pasará el año próximo a 15%, dividido en partes iguales para maíz y caña de azúcar.

Con estos cambios, el proyecto tiene el aval de las provincias productoras, como Córdoba, Salta y Tucumán, que piden una rápida sanción. Ocurre que, sin las firmas del PRO, no era posible alcanzar un dictamen en las comisiones de Presupuesto, Agricultura y Ganadería y Energía y Combustibles, que sigue citada para el miércoles, sin chances de dictaminar.