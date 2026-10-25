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Lula da Silva votó en San Pablo y dijo que Flávio Bolsonaro "fue educado para mentir"

Las novedades de la segunda vuelta electoral en Brasil entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Resultados, fotos, votaciones y declaraciones.

Lula votó en San Pablo

Lula votó en San Pablo

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Por segunda vez en octubre, más de 158 millones de brasileños van este domingo a las urnas. En esta nota, el minuto a minuto del balotaje presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, con los resultados, las reacciones y las novedades de la jornada electoral en Brasil

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y aseguró que “llegó la hora del cambio” en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), votó este domingo en la escuela municipal Barão Homem de Mello en Río de Janeiro, y aseguró que “llegó la hora del cambio”. Ante la prensa, afirmó que “Brasil no aguanta más” y que la vida de todos empeoró.

Flávio Bolsonaro, favorito para la segunda vuelta en Brasil, armó la fiesta para la ultraderecha regional.

Flávio Bolsonaro, favorito para la segunda vuelta en Brasil, armó la fiesta para la ultraderecha regional.

Llegó acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y votó alrededor de las 8:20, unos veinte minutos después de la apertura de las mesas. Según dijo, la esperanza se transformó en miedo a caminar de noche por la calle, a la heladera vacía y a no poder pagar las facturas.

Bolsonaro planteó que “se dan las condiciones” para armar “un gran equipo” y pidió a los votantes salir de sus casas, “haga lluvia o haga sol”, en una jornada marcada por fuertes tormentas en la región de Río de Janeiro. También valoró que la campaña fue “alegre y limpia”.

Lula votó en San Pablo, denunció violencia de militantes de Flavio Bolsonaro y apuntó contra su rival

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en San Pablo en el balotaje que define la presidencia, con la meta de revertir el resultado de la primera vuelta, que ganó su rival del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. El mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) denunció violencia de militantes opositores.

Tras sufragar, Lula recordó sus orígenes humildes y dijo que no es común que alguien nacido en la pobreza vuelva a aspirar a la presidencia. Aseguró que nunca vio una campaña como la de esta segunda vuelta. “El pueblo brasileño fue un ejército de la democracia”, afirmó.

El mandatario planteó que dos vecinos pueden pensar distinto, pero que no cabe la violencia. “Es un día sagrado”, sostuvo. En referencia a Bolsonaro, dijo que jamás imaginó competir con alguien “sin moral”, que “miente” y fue educado para hacerlo, y afirmó saber que los brasileños no van a votar a “un parapolicial”.

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