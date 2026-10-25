Lula da Silva votó en San Pablo y dijo que Flávio Bolsonaro "fue educado para mentir"

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y aseguró que “llegó la hora del cambio” en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), votó este domingo en la escuela municipal Barão Homem de Mello en Río de Janeiro, y aseguró que “llegó la hora del cambio”. Ante la prensa, afirmó que “Brasil no aguanta más” y que la vida de todos empeoró.

Flávio Bolsonaro, favorito para la segunda vuelta en Brasil, armó la fiesta para la ultraderecha regional.

Llegó acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y votó alrededor de las 8:20, unos veinte minutos después de la apertura de las mesas. Según dijo, la esperanza se transformó en miedo a caminar de noche por la calle, a la heladera vacía y a no poder pagar las facturas.

Bolsonaro planteó que “se dan las condiciones” para armar “un gran equipo” y pidió a los votantes salir de sus casas, “haga lluvia o haga sol”, en una jornada marcada por fuertes tormentas en la región de Río de Janeiro. También valoró que la campaña fue “alegre y limpia”.