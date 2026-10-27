Presupuesto 2027: el PRO y el radicalismo rechazan un ajuste de Milei y se demora el acuerdo

El debate por el proyecto de Presupuesto 2027 quedó empantanado en Diputados . El PRO , la UCR y aliados de partidos provinciales no avalaron aspectos centrales del ajuste de Javier Milei y en La Libertad Avanza (LLA) aceptaron que no podrán dictaminar este miércoles. La demora podría obligar a postergar la sesión, prevista inicialmente para el 18 de noviembre.

La definición llegó en una reunión de los jefes de bancada de la cámara baja, liderada por las autoridades libertarias, Gabriel Bornoroni , Laura Rordríguez Machado , Silvana Giudici y Gisele Castelnuovo . Asistieron también Javier Sánchez Wra ( PRO), Nancy Picón (San Juan), Pamela Verasay (UCR) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), entre otros.

Los principales reclamos fueron referidos a la falta de mantenimiento de la red vial. Los diputados reclamaron información sobre las concesiones viales anunciadas por el Gobierno y exigieron que la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos se destine a mantener las carreteras, como está previsto. Durante su exposición en las comisiones, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman , contó que efectivamente no está previsto que la totalidad del dinero tenga ese destino.

El PRO exigió que ese impuesto se reduzca y así el valor de la nafta caiga en los surtidores, pero exigen que Milei no use esa recaudación para simular superávit fiscal. El partido amarillo reclamó además que haya un aporte a la Ciudad de Buenos Aires por deudas en la coparticipación. El Gobierno propuso que el dinero sea traspasado por otras partidas por fuera del presupuesto.

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Otro pedido del bloque identificado con Mauricio Macri es por la baja del IVA a la producción de huevos, un planteo del Gobierno de Entre Ríos. La UCR lideró el reclamo por el aumento de fondos a las universidades nacionales. El Presupuesto contempla 7,7 billones de pesos para las casas de altos estudios y los rectores reclaman 11 billones.

Durante su exposición en la Comisión, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, informó que no habrá aumentos de partidas porque los reclamos se deben únicamente a pedidos gremiales que no está dispuesto a atender. La UCR, Provincias Unidas (PU) y los partidos provinciales exigen al menos una contrapropuesta del Gobierno.

Si no hay mejoras en el presupuesto universitario, este capítulo será eliminado, porque una mayoría de los aliados exige mejoras. Los partidos locales también plantearon modificaciones. Argentina Federal (AF) que agrupa a Misiones y Salta, logró una mejora en el financiamiento a la ley de bosques.

Karina Banfi y los bloques patagónicos plantean bajas en el impuesto a la pesca. Los representantes de Córdoba y Santa Fe se suman al planteo por mejor presupuesto universitario y, además, piden más fondos para financiar los déficits de las cajas previsionales de las provincias.

Los tiempos justos

El único cambio que apareció en los borradores que acercaron a los bloques es la eliminación del Capítulo VI, que modificaba el sistema de prestaciones por discapacidad. El proyecto aprobado en Diputados por impulso de LLA contradice estos artículos y por lo tanto hay consenso en eliminarlos.

La comitiva oficialista tomó nota de los reclamos y se comprometió a hacer gestiones ante los funcionarios del Ministerio de Economía. En cualquier caso, los tiempos no alcanzan para dictaminar este miércoles, como había anunciado el titular de la Comisión, Bertie Benegas Lynch.

LLA evalúa un cronograma alternativo para poder llegar a la aprobación el 18 de noviembre. Especula con un dictamen el miércoles 11, luego de la visita del Papa León XIV. El 12 habría una sesión para tratar la ley de soberanía de Malvinas. Otra opción es que el despacho sea el martes 17 de noviembre. No se puede demorar mucho más, porque el 20 vence el plazo para dictaminar.

De no llegar con esos tiempos, se tratará el miércoles 25. El Senado aprobaría el Presupuesto en diciembre. Antes, el Gobierno necesita una ardua negociación con la oposición. Está lejos de llegar a un acuerdo.