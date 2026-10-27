Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
ROSCA EN EL CONGRESO

Presupuesto 2027: el PRO y el radicalismo rechazan un ajuste de Milei y se demora el acuerdo

El macrismo reclama mantenimiento de rutas y pago a la Ciudad de deudas por coparticipación. La UCR cuestiona el recorte a universidades. Dictamen postergado.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Cristian Ritondo, con el bloque PRO en Diputados, que frenó el Presupuesto 2027.&nbsp;

Cristian Ritondo, con el bloque PRO en Diputados, que frenó el Presupuesto 2027. 

El debate por el proyecto de Presupuesto 2027 quedó empantanado en Diputados. El PRO, la UCR y aliados de partidos provinciales no avalaron aspectos centrales del ajuste de Javier Milei y en La Libertad Avanza (LLA) aceptaron que no podrán dictaminar este miércoles. La demora podría obligar a postergar la sesión, prevista inicialmente para el 18 de noviembre.

Notas Relacionadas
Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez, funcionarios de Educación, a cargo de las universidades, durante el debate del Presupuesto. 
ROSCA EN EL CONGRESO

Presupuesto 2027: el Gobierno no cede ante las universidades y les mete presión a los aliados

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

La definición llegó en una reunión de los jefes de bancada de la cámara baja, liderada por las autoridades libertarias, Gabriel Bornoroni, Laura Rordríguez Machado, Silvana Giudici y Gisele Castelnuovo. Asistieron también Javier Sánchez Wra (PRO), Nancy Picón (San Juan), Pamela Verasay (UCR) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), entre otros.

Los principales reclamos fueron referidos a la falta de mantenimiento de la red vial. Los diputados reclamaron información sobre las concesiones viales anunciadas por el Gobierno y exigieron que la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos se destine a mantener las carreteras, como está previsto. Durante su exposición en las comisiones, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, contó que efectivamente no está previsto que la totalidad del dinero tenga ese destino.

La pelea por el Presupuesto

El PRO exigió que ese impuesto se reduzca y así el valor de la nafta caiga en los surtidores, pero exigen que Milei no use esa recaudación para simular superávit fiscal. El partido amarillo reclamó además que haya un aporte a la Ciudad de Buenos Aires por deudas en la coparticipación. El Gobierno propuso que el dinero sea traspasado por otras partidas por fuera del presupuesto.

Otro pedido del bloque identificado con Mauricio Macri es por la baja del IVA a la producción de huevos, un planteo del Gobierno de Entre Ríos. La UCR lideró el reclamo por el aumento de fondos a las universidades nacionales. El Presupuesto contempla 7,7 billones de pesos para las casas de altos estudios y los rectores reclaman 11 billones.

Durante su exposición en la Comisión, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, informó que no habrá aumentos de partidas porque los reclamos se deben únicamente a pedidos gremiales que no está dispuesto a atender. La UCR, Provincias Unidas (PU) y los partidos provinciales exigen al menos una contrapropuesta del Gobierno.

Si no hay mejoras en el presupuesto universitario, este capítulo será eliminado, porque una mayoría de los aliados exige mejoras. Los partidos locales también plantearon modificaciones. Argentina Federal (AF) que agrupa a Misiones y Salta, logró una mejora en el financiamiento a la ley de bosques.

Karina Banfi y los bloques patagónicos plantean bajas en el impuesto a la pesca. Los representantes de Córdoba y Santa Fe se suman al planteo por mejor presupuesto universitario y, además, piden más fondos para financiar los déficits de las cajas previsionales de las provincias.

Los tiempos justos

El único cambio que apareció en los borradores que acercaron a los bloques es la eliminación del Capítulo VI, que modificaba el sistema de prestaciones por discapacidad. El proyecto aprobado en Diputados por impulso de LLA contradice estos artículos y por lo tanto hay consenso en eliminarlos.

La comitiva oficialista tomó nota de los reclamos y se comprometió a hacer gestiones ante los funcionarios del Ministerio de Economía. En cualquier caso, los tiempos no alcanzan para dictaminar este miércoles, como había anunciado el titular de la Comisión, Bertie Benegas Lynch.

LLA evalúa un cronograma alternativo para poder llegar a la aprobación el 18 de noviembre. Especula con un dictamen el miércoles 11, luego de la visita del Papa León XIV. El 12 habría una sesión para tratar la ley de soberanía de Malvinas. Otra opción es que el despacho sea el martes 17 de noviembre. No se puede demorar mucho más, porque el 20 vence el plazo para dictaminar.

De no llegar con esos tiempos, se tratará el miércoles 25. El Senado aprobaría el Presupuesto en diciembre. Antes, el Gobierno necesita una ardua negociación con la oposición. Está lejos de llegar a un acuerdo.

Temas
Notas Relacionadas
Presupuesto 2027: ¿un país sin futuro?
TRIBUNA LETRA P | PRESUPUESTO 2027

Presupuesto 2027: ¿un país sin futuro?

El proyecto oficial profundiza el ajuste sobre el empleo, la educación y la salud. A su vez, favorece a los sectores concentrados. El debate que se viene.
Presupuesto 2027, un dibujo con números de fantasía
TRIBUNA LETRA P | PRESUPUESTO 2027

Presupuesto 2027, un dibujo con números de fantasía

El proyecto oficialista consolida el ajuste y se apoya en proyecciones económicas difíciles de sostener. Menos recursos, más necesidades.

Las Más Leídas

Más Sobre Congreso

También te puede interesar

Jorge Ávalos, secretario general de la CGT Regional Paraná y secretario general del Sindicato de Camioneros en Entre Ríos.
TEMPORADA DE ROSCA

Entre Ríos: Ávalos quiere la banca sindical de Muntes en el PJ y desata la pelea entre la CGT y la CTA

Por  Exequiel Flesler
Javier Milei con el CEO de Glencore, firma que invertirá en Catamarca.
FESTEJA RAÚL JALIL

Milei llega a Catamarca con las manos llenas: Economía anunció un RIGI por u$s 6400 millones para minería

Por  Letra P | Periodismo Político
Milei no felicitará a Lula porque el brasileño no lo saludó en 2023, anunció Ravier
LULAZO Y DESPUÉS

Milei no felicitará a Lula porque el brasileño no lo saludó en 2023, anunció Ravier

Por  Letra P | Periodismo Político
El Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires tiene a su cargo la designación y remoción de jueces porteños
AHORA EN LA CIUDAD

Consejo de la Magistratura porteño: los abogados van a elecciones en medio de la creación del fuero laboral

Por  Abigail Contreiras Martínez