Javier Milei busca una mayoría en el Congreso

La negociación de Javier Milei

Aunque los libertarios que frecuentan la Casa Rosada aclaran que Karina Milei es la jefa indiscutida, con Santiago Caputo como principal lugarteniente, Francos capitalizó los primeros éxitos legislativos y cambió la conducta del Presidente: logró que Milei entendiera que sin dominar el Congreso nadie lo tomaría en serio. Y para cumplir ese objetivo, es necesario hacer vínculos y no romperlos. En enero, pocos dirigentes opositores imaginaban que Milei dejada de agredirlos, como ocurrió.

Si suma votos de UP, Francos puede aliviar la dependencia de los outsiders, aquellos referentes del Congreso sin jefes territoriales que son decisivos y tienen conductas impredecibles. Además, si algo une al jefe de Gabinete con la secretaria general de la Presidencia es la vocación de acorralar al PRO, para convertirlo en una aliado dócil sin chances de pedir nada. Ambos tuvieron una convivencia difícil con referentes del partido amarillo durante la campaña del ballotage.

DSC_2868.JPG Miguel Pichetto.

Francos no disimuló su rechazo al PRO desde el minuto uno: en diciembre le dijo a Milei que si el diputado Cristian Ritondo era el presidente de la cámara baja, él no iba a asumir como ministro del Interior. El jefe de Estado le mostró el mensaje desde su teléfono al aún titular del bloque macrista.

Por esas situaciones, Macri tiene en la mira al jefe de Gabinete, a Karina y a Caputo. El martes filtró en los medios que fue "destratado" en Tucumán, una excusa más para empezar a marcar diferencias. Su problema es que no tiene claro cómo hacerlo. Si el expresidente bloquea proyectos de Milei, terminará como brazo ejecutor del kirchnerismo. Eso ya le empezó a pasar: cada uno por su lado, el PRO y Máximo Kirchner anticiparon su rechazo a suspender las primarias, uno de los capítulos de la reforma política de Francos. También se oponen los radicales sin tierra, mientras que los gobernadores de UCR y PJ miran con simpatía la idea de votar una sola vez cada dos años.

La UCR y el PRO

Para contener al PRO, Karina y Francos habilitaron un segundo semestre con proyectos impulsados por la bancada amarilla de Diputados que también son del agrado de Milei, o al menos no molestan. Después del receso invernal se empezará a debatir Ficha Limpia, una obsesión de Silvia Lospennato (PRO), que tropezó con una contraofensiva kirchnerista en 2019: propusieron que la prohibición para ser candidatos no se restrinja a delitos de corrupción, sino que incluya a otros como lavado y evasión fiscal. Los libertarios no tienen tan claro cómo defenderán esta omisión. Será tarea de Lospennato.

Martín Menem prevé definir una estrategia para este y otros temas de agenda en una próxima reunión con funcionarios del Gobierno, referentes del PRO y La Libertad Avanza (LLA). Sería un intento más de sostener la alianza con los amarillos. También podría sumarse Rodrigo De Loredo, jefe de la UCR y referente del sector de los gobernadores del partido centenario, considerados socios por Francos, al menos hasta el año que viene.

En el Senado, los mandatarios radicales ayudaron a posponer la sanción de la nueva movilidad previsional, como mínimo, hasta después del receso invernal. Por ahora, es el único acuerdo, porque la mayoría de la bancada presidida por el correntino Eduardo Vischi advirtió que si hay sesión, no votará un texto con menos beneficios para los jubilados que el aprobado en Diputados, que tienen una fórmula que para Milei es una "degeneración fiscal".

Jubilaciones, a la espera

Los senadores radicales Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco son los más reacios a congelar por tiempo indefinido el proyecto de movilidad jubilatoria avalado en la cámara baja. Abad advirtió que la recomposición del 8,1% en los haberes contemplada en el texto no se negocia y, si hay otras modificaciones, deben ser para acordar "una reforma integral y sustentable para el sistema de jubilaciones y pensiones".

En el Gobierno aceptan esa discusión, pero piden borrar el artículo del proyecto que habilita un aumento anual que considere el 50% de la suba del salario real, o sea, por encima de la inflación. El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, le explicó a De Loredo y a Vischi que Milei tiene confianza en crecer y no quiere indexar ningún gasto a esa variable, porque le complicaría las metas fiscales. Los radicales descreen de estos pronósticos y no se imaginan discutiendo su factibilidad en las dos cámaras. El costo político sería irreparable.

DSC_2590.JPG Martín Menem.

Rolandi promete el pronto arribo de la ley de hojarascas, del flamante ministro Federico Sturzenegger. Los libertarios que hablaron con el economista dicen que será un proyecto casi ornamental, con reformas de leyes que no se aplican. La mayor parte de las desregulaciones -explican- serán por decreto, como ocurrió con el sector aerocomercial. De todos modos, el expresidente del Banco Central tiene mala imagen en el Congreso, donde varios opositores se frotan las manos para recibirlo, aun sin leer sus proyectos. Miguel Pichetto es el principal.

Malditos outsiders

Por fuera de los radicales, en el Gobierno empezaron a ajustar los votos entre partidos provinciales y outsiders. Los primeros vienen jugando bien con Milei, por ejemplo, para ser cómplices de demorar la ley de movilidad previsional. Los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) esperan dos o tres meses de rosca fina y productiva en la Casa Rosada. El rionegrino hará buena letra para ganarle la inversión de la planta de licuefacción a su colega Axel Kicillof. No es momento para molestar.

Los outsiders son un tema de preocupación. Victoria Villarruel dice que los controla, pero se le escaparon de las manos en varias oportunidades, como cuando votaron en contra del DNU 70/23. La vicepresidenta trata de contener a figuras como Edgardo Kueider y Carlos Espínola, que comparten el bloque Unidad Federal con la cordobesa Alejandra Vigo. Al primero lo incluyó en la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que aún no se conformó y este año debería ser presidida por alguien del Senado. No hay libertarios designados por la vicepresidenta y espera tomar el control el senador macrista Enrique Martin Goerling Lara.

La composición de esta comisión fue motivo de una feroz discusión entre Martín Menem y Pichetto, quien le recriminó que su bloque, Hacemos Coalición Federal, se quedó sin vocales. El rionegrino fue a la reunión con Oscar Carreño, Emilio Monzó y Nicolás Massot, quien se cruzó fuertemente con el riojano. Por el tono de la discusión, los testigos temían que pudieran intercambiar golpes. El apuro en conformar esta comisión se debió a un intento del kirchnerista Leopoldo Moreau de aprovechar la acefalía para seguir como presidente e investigar el espionaje del Gobierno. Había posibles citaciones sobre el rol de la policía federal durante las manifestaciones en el Congreso. Patricia Bullrich puso el grito en el cielo.

DSC_0496.JPG Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) en el Senado.

El lunes, Pichetto y Monzó volverán a negociar con Menem, quien intentará conformarlos con un puesto para el rionegrino en la bicameral mixta revisora de cuentas. Las otras que se crearán son las de Biblioteca -donde el riojano planea un fuerte ajuste- y la de Seguridad Interior. Por las dudas, Massot no estaría en la reunión. En la bicameral de promoción y seguimiento de la Comunicación audiovisual, Menem intentará inspeccionar los gastos de la Defensoría del Público, que presidió hasta el mes pasado Miriam Lewin. Un regalo al relato libertario.

Tensión por Lijo

En el Senado hay incomodidad por la demora en convocar las audiencias de los candidatos a jueces de la Corte Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Guadalupe Tagliaferri (PRO), presidenta de la comisión de Acuerdos, sigue sin publicar los edictos para darles fecha. Sería a mediados de agosto, por lo que el documento se conocería en los próximos días. Villarruel no está apurada, porque no quiere a Lijo. Es uno de los temas que la distancia de Milei, a quien el martes plantó en Tucumán, según su versión, por temor a una recaída por su estado gripal, que no le impidió participar del desfile militar al día siguiente. Aunque no lo reconozca, la vice temía quedar fuera de la foto, en la que finalmente estuvo el presidente provisional, Bartolomé Abdala.

En la Casa Rosada, los pliegos judiciales los gestiona el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, cercano a Caputo. Todavía no puso el pie en el acelerador y Lijo empezó a fracturar a la oposición dialoguista. El apoyo de Unión por la Patria y de los partidos provinciales -por ahora en off the record- lo deja al filo de los dos tercios para ser nombrado y el resto de los bloques no se quiere quedar afuera de la negociación, que puede incluir el reparto de cargos en la Justicia y hasta la silla del próximo procurador. En ese marco, el Gobierno propone volver a debatir la ampliación de la Corte, un viejo anhelo de los gobernadores. García-Mansilla no reúne adeptos y, por ahora, Milei lo sostiene igual.

La última reunión del bloque UCR del Senado en la que se habló de los pliegos de la Corte, terminó mal. Carolina Losada fue al grano: "Yo no voy a votar a un candidato como Lijo". Hubo minutos de silencio total. Varios de sus correligionarios no se animaron a decirle lo que piensan: que puede ser un "acto de inocencia histórico" darle al peronismo un juez de la Corte sin llevarse nada a cambio. Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR, quiere llevar la discusión al comité nacional. Debería apurarse. No queda mucho tiempo.