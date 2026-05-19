El peronismo federal prepara su segundo encuentro nacional y busca seducir a los sectores productivos.

Después de la largada en Parque Norte , el peronismo federal volverá a encontrarse, esta vez en Entre Ríos , antes del Mundial. Según pudo saber Letra P , la reunión de carácter nacional será Concepción del Uruguay , ciudad bajo el gobierno de José Lauritto , quien tiene aspiraciones de llegar a la Casa Gris en 2027.

Junto a él, oficiará de anfitrión Guillermo Michel , uno de los impulsores del espacio junto a Victoria Tolosa Paz ; Juan Manuel Olmos ; Marcelo Lewandowski y Federico Achaval , entre otros referentes de todo el país. La fecha tentativa es el sábado 6 de junio, pero hay algunas figuras protagonistas que no estarán disponibles ese día y por eso los organizadores analizan opciones. Otra fecha que se contempló fue el 23 de mayo, pero algunos intendentes locales de peso, y que comulgan con el espacio, como Rosario Romero y Adrián Fuertes , no estarán en la provincia porque viajarán en misión oficial a China .

Concepción del Uruguay fue la opción que el peronismo federal había considerado como sede del primer encuentro. Con el propósito de darle más dimensión a la concurrencia, los organizadores coincidieron en dar la largada el 1 de mayo pasado en Parque Norte, donde asistieron, según informaron, más de 4000 personas.

Para este segundo encuentro la expectativa es más modesta, sobre todo porque en La Histórica no hay predio capaz de albergar esa cantidad de gente. Sin embargo, en la organización apuntan a alcanzar al menos el 50% de asistentes de lo que fue aquella primera iniciativa, contando las delegaciones que llegarán desde Buenos Aires y el resto del país. Para eso contemplan dos predios posibles en un sindicato o en un club.

Entusiasmados, buscan repetir la dinámica de paneles y debates e insisten en que no se hablará, al menos por ahora, de candidaturas. “Queremos la construcción federal de un peronismo que se ofrezca como alternativa, que se discutan ideas y no candidaturas”, insistió una fuente local. “No tenemos que hablar de volver, porque eso nos lleva para atrás. Tenemos que refrescar y mirar para adelante. A quienes se quieran sumar les decimos que no importa de dónde vienen, sino si están de acuerdo hacia dónde vamos”, apuntó.

Campo y peronismo

Como corolario del año, el espacio planifica un tercer encuentro federal y, en simultáneo con la cita de Concepción del Uruguay, el espacio organiza una actividad en Santa Fe, de menores dimensiones, con la que buscará “una revinculación del peronismo con el campo y la producción”.

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Algo de esto ya se vio en marzo, cuando algunos diputados como Michel, Tolosa Paz y Miguel Ángel Pichetto visitaron juntos Expoagro. En Santa Fe, la muestra Agroactiva será en Armstrong del 3 al 6 de junio. Es posible que una delegación del peronismo federal también desembarque allí para darle continuidad a ese objetivo de reconexión.

El antecedente en Parque Norte

Como contó Gabriela Pepe en Letra P, durante el primer encuentro, el peronismo huérfano de referentes nacionales puso la piedra fundacional de un espacio que busca salir de la interna bonaerense y sentarse a la mesa de discusión en las elecciones de 2027. Desde Entre Ríos se suman voces como la de Romero y Lauritto que apelan a la construcción de un peronismo “a la entrerriana”, que escape a la lógica ambacentrista.

“No queremos hacer nada en contra de Axel Kicillof ni de nadie, sino expresar una posición política más de centro, no tan asociada al AMBA. Sabemos que eso en algún momento se tiene que consolidar en alguna candidatura, pero por ahora no es el momento”, señaló un funcionario del entorno de la intendenta de Paraná.