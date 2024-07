Javier Milei habilita el proyecto Ficha limpia del PRO para sostener su alianza legislativa

Ficha limpia es un proyecto motorizado por ONGs, que rige en Brasil y en algunas provincias argentinas como Chubut, donde fue sancionado en abril. En el vecino país no impidió que Lula Da Silva sea candidato y vuelva a la presidencia. En la Cámara de Diputados tuvo dictámenes en dos ocasiones (2017 y 2019), pero nunca llegó al recinto por falta de acuerdo con el resto de los bloques.

En la última versión, que es la que se debatirá desde agosto, la prohibición de las candidaturas rige si la condena tuviera al menos dos instancias, o sea, se permite que el implicado haya podido apelar al menos una vez.

El kirchnerismo siempre se opuso a la iniciativa porque considera que es un arma que tendrán los jueces para digitar las candidaturas a su gusto. Además, hay cuestionamientos porque sería un caso atípico, en el que regiría una restricción por un proceso judicial que no está cerrado.

En el debate en comisiones de 2019, las entonces bancadas del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, que en esos días iban a confluir en el espacio que llevó a la candidatura presidencial de Alberto Fernández, firmaron un dictamen para ampliar delitos aplicables a la proscripción electoral. Se incluía lavado de dinero, fraude comercial, evasión fiscal y cuentas en paraísos fiscales.

El PRO y la UCR no aceptaron esta incorporación, pidieron una sesión especial en noviembre -cuando Fernández ya era presidente electo- y no lograron cuórum. Milei nunca habló de Ficha limpia, pero lo incluyó en entre los proyectos del paquete anticasta que anunció el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones. No envió ninguno hasta ahora.

Abraso del oso a Macri

Como contó Letra P, si bien el PRO funcionó como aliado fijo de La Libertad Avanza en el primer trimestre, Macri no quiere unificar los bloques, como pide Milei. Considera que se trata de una trampa para forzar a una fusión entre ambas fuerzas que intenta evitar.

Pero mientras que el PRO no muestre gestos de autonomía en el Congreso, no podrá sacarse la etiqueta de aliado del oficialismo. No es el caso del resto de las bancadas opositoras que ayudaron con las leyes que pidió el Gobierno, pero también empujaron proyectos rechazados por Milei, como el cambio de fórmula jubilatoria y el aumento del presupuesto universitario.

En el oficialismo creen que el enojo de Macri por su rol secundario en el Pacto de Mayo firmado en Tucumán es "exagerado" y surge de una falta de realismo. "Su situación hoy es la de un expresidente con presencia legislativa minoritaria, que decide ayudar al Gobierno. No se lo puede poner en otro lugar", sostuvo ante Letra P un referente de LLA en Diputados.

En la bancada conducida por Gabriel Bornoroni aseguran que Ficha limpia será el primero de varios proyectos promovidos por el bloque amarillo que se debatirán en comisiones. Hay una reunión prevista en la Casa Rosada entre los referentes del oficialismo y del PRO en Diputados con funcionarios nacionales para apuntar una agenda.

El receso invernal se respetará en el Congreso como pocas veces: la agenda de enero dejó al personal sin vacaciones. Martín Menem y Victoria Villarruel prefieren que las gasten ahora y no durante los últimos meses del año. Se vienen debates duros.