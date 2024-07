El pacto de Gerardo Zamora: equilibrismo, control de daños y preocupación por la obra pública

Desacompasada del calendario nacional, Santiago del Estero tendrá elecciones ejecutivas el año que viene. Zamora no puede ser reelecto , pero cuenta con algunas ventajas relativas para poder definir a la figura oficialista que aspire a sucederlo, como ocurrió en 2013 cuando dejó el poder provincial durante cuatro años en manos de Claudia Alejandra Ledesma Abdala , su esposa. El mandatario goza de una oposición provincial fragmentada y un territorio en el que la experiencia libertaria no llega a asentarse. Por sobre todo, aquilata un diferencial que lo distingue de sus pares: posee el control total de las bancas santiagueñas en el Congreso . Son siete votos en la Cámara de Diputados y tres en el Senado.

Sin embargo, no todas son rosas. El gobernador sabe que no puede plantear una guerra abierta con la Nación. Se ubica en las antípodas del pensamiento de quienes llevan las riendas de la Casa Rosada , pero los necesita, a pesar de que busca hacer gala de una situación económica y financiera que la oposición local desconoce, al tiempo que lo descalifica: "Zamora se acomodará con Milei, como lo hizo con todos”.

El gancho en el Pacto de Mayo blue

El zamorismo parlamentario no acompañó la ley ómnibus XXS que Milei había puesto como condición para la firma del pacto que estaba previsto para rubricarse en Córdoba, pero finalmente se concretó en Tucumán. “El gobernador Zamora siempre dijo que no apoyaba ni la ley ómnibus ni el pacto fiscal que revertía Ganancias. Esa fue en el Congreso la posición de los legisladores santiagueños”, explican en el entorno del gobernador que transita su cuarto mandato, no consecutivo, al frente de la provincia.