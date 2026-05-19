Javier Milei, de Espert a Adorni: ensayo de indulto 2.0 en la guerra contra la realidad

Ingresar en estos días a la cuenta de Twitter de Javier Milei no impone solamente el ejercicio habitual de sumergirse en un pozo ciego de violencias. Es, además, una constatación del modo en que la narrativa presidencial –¿también la propia cabeza del mandatario?– le declaró la guerra a la realidad.

El último gran caballito de batalla de los tuits del Presidente fue la aceptación, por parte de un juez de instrucción de Texas, del acuerdo sellado por Fred Machado y la fiscalía, según el cual el reo se declaró culpable de fraude y de lavado de activos a cambio de que no se lo juzgara por narcotráfico.

Machado fue financista de campaña de José Luis Espert , hecho que, sumado a las mentiras, llantos fingidos y falta de explicaciones coherentes del economista, dio por tierra con su candidatura a diputado bonaerense en las elecciones legislativas del año pasado.

Milei miente: convirtió el acuerdo en una falsa declaración de inocencia de Machado respecto del narcotráfico y, más aun, hizo extensiva esa distorsión a Espert.

PERIODISTAS DE MIERDA (95%) A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin…

En un posteo dirigido con mayúsculas que expresan grito a los "PERIODISTAS DE MIERDA (95%)", denunció que al "Profe" le "DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME".

"Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert", fingió demencia.

En Instagram fue más allá y aludió a una supuesta absolución a Espert, sin reparar en las causas que el sospechado tiene abiertas en Argentina y que el lavado que reconoce Machado podría complicarlo en Texas como vehículo de esa maniobra.

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Ese tipo de acuerdo es habitual en Estados Unidos y, para las acusaciones, tienen el valor de conseguir condenas duras con menor esfuerzo probatorio. Además, eso no tiene nada que ver con inocencias. Por último, la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2023 por los dos delitos admitidos por el mecenas del economista y, además, por narcotráfico. Se insiste: la socia.

De Espert a Manuel Adorni: ensayo general para la farsa venidera

Milei usa su versión del caso Espert –¿se viene una reivindicación en forma de nombramiento?– para sentar la narrativa que pondrá en juego cuando los contadores de Adorni terminen de pintar el fresco de su declaración jurada.

milei-adorni-ap-fotorodrigo-abd-it5llvyd3zdadl733cgccvage4 Manuel Adorni y Javier Milei.

El jefe de Gabinete, dirá él, ya no podrá ser considerado un lastre y habrá probado su inocencia con ese acto, aunque no se conoce caso alguno en la historia en el que un instrumento de ese tipo no explique de alguna manera –con un préstamo, una consultoría desconocida, una donación u otro recurso– dinero inexplicable.

¿Lo que diga el Presidente tiene chances de torcer el juicio social amplio que rodea tanto el caso de Espert como el de Adorni, el vocero que se quedó sin voz hasta para defenderse?

El reposteo servil y la repetición del guion ejecutada este lunes con mínimos retoques por sus funcionarios trató de convertir la falacia sobre Espert en cámara de eco.

En la era de la comunicación, se hace común el vicio de sobreponderar el poder performático de la palabra.

Javier Milei en el país de las maravillas

En la realidad paralela que el Presidente se crea en Twitter, desfilan también posteos –replicados por el propio mandatario– de simpatizantes que dan cuenta de "la clase magistral de Macroeconomía Avanzada" que dio este lunes a alumnos de la Universidad de San Andrés.

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También, la conversión en evidencia universal de los saludos y pedidos de selfies que le dio "una multitud" de jóvenes "enloquecidos" de esa casa de estudios privada, así como la descripción de La Nación como un medio "kuka", renovados ataques con nombre y apellido a periodistas y la constatación de que el país vive un "milagro" y un boom de consumo, con supermercados, cines y shoppings "explotados" y "reventados de gente", prueba de que "el modelo funciona".

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Como dijo el escritor Juan José Becerra, autor del ensayo Javier Milei, fenómeno verbal, en una entrevista con Futurock, el jefe de Estado "opera mentalmente como un ser superior de la ideología que profesa y que, incluso, cree que inventó, (pero) eso cae sobre lo que llamamos la vida material".

La Argentina real

El INDEC intervenido por el Gobierno difundió este lunes su Índice de Salarios, que arrojó para marzo un incremento nominal promedio de 3,4%, curiosamente igual que la inflación medida –y subestimada– de ese mes.

Captura de pantalla 2026-05-18 a la(s) 8.36.12p.m. La evolución de los salarios en la Argentina que no ve Javier Milei.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso en los números oficiales los sueldos en el sector privado formal –2,1% debido a la decisión del Gobierno de que las paritarias no sean libres en el país de la libertad– perdieron con la inflación por séptimo mes consecutivo.

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Si el promedio dio lo que dio fue porque los salarios en el sector público "mejoraron" 5% –¡que avisen ya en las universidades!– y porque el trabajo por cuenta propia y las changas "volaron" más del 74% en el último año.

En tanto, un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires citado por Infobae indicó que "nueve de cada diez puestos generados en este período [la era Milei] son precarios, sin relación de dependencia, sin protección social y con ingresos que promedian el 45% de lo que percibe un trabajador registrado".

"No hay creación de empleo genuino; hay sustitución de empleo de calidad por ocupaciones de subsistencia", dijo el trabajo.

Por otro lado, el Monitor mensual de empresas de FUNDAR detalló que desde que gobierna el anarcocapitalista cerraron 24.437 empresas y se destruyeron 266.000 puestos de trabajo en blanco.

¿Más? La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) reveló que la producción del sector se desplomó el mes pasado otro 1,3% frente a marzo y 4,3% contra el mismo período de 2025, lo que supone una contracción del 6,2% en lo que va del año.

¿Todo marcha acorde al plan?