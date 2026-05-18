Santiago Caputo vs. los Menem: qué controla cada facción en el organigrama de poder libertario

Abstraído por los temas económicos y los vínculos internacionales, Javier Milei distribuyó buena parte de su gobierno entre su hermana Karina Milei , quien a su vez lo delegó en Martín y Lule Menem , y el asesor Santiago Caputo . En medio de la interna entre ambos sectores, que está en su punto límite, se abre una pregunta incómoda para el Presidente: ¿Qué pierde si toma partido? En otras palabras, qué controla cada facción en el organigrama del poder libertario.

El estratega presidencial construyó un verdadero imperio dentro y fuera de la Casa Rosada en tiempo récord. En apenas unas semanas después de la asunción de Milei y por casi dos años, pasó de ocupar una modesta oficina dentro del Salón de los Próceres -antes Salón de las Mujeres del Bicentenario- a manejar buena parte de la botonera de la gestión. Sin embargo, producto de sus enfrentamientos con la hermana presidencial, el ascenso se frenó e incluso sufrió retrocesos.

Caputo continúa manejando carteras y secretarías de suma relevancia. Su principal refugio es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) , que en los papeles comanda Cristian Auguadra , un viejo contador de la familia de Caputo, y los nexos con la administración republicana de Donald Trump .

Su influencia en las conversaciones con el país del norte quedó explícita con la reunión que tuvo en la semana con funcionarios de primera línea de la Casa Blanca , el Capitolio y el Departamento de Estado , quienes lo invitaron a cócteles y reuniones reservadas para profundizar sobre el pensamiento libertario y afianzar los vínculos entre Estados Unidos y Argentina.

En el pasado reciente, Caputo aprovechó este respaldo para auspiciar también una reunión entre Auguadra y el titular de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

Gd6uo5kXEAABCxt Santiago Caputo, asesor de Javier Milei.

Las conversaciones muchas veces se dan gracias a espacios informales que Caputo maneja casi desde el inicio de la gestión. En el plano local opera a través del control de la Fundación Faro, donde se mueve su hermano Francisco y el operador Manuel Vidal; y en el internacional a través de la la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un conglomerado de ultraderecha donde juegan varios pesos pesados a nivel global. Leonardo Scatturice, viejo conocido del asesor que tiene contratos de inteligencia y seguridad con la SIDE, muchas veces es el enlace entre todos estos sectores.

El estratega también controla el Ministerio de Salud, con Mario Lugones, pese a los cuestionamientos que hay con esta área respecto a las obras sociales, la distribución de medicamentos y hasta el escándalo por la distribución de fentanilo contaminado. En su órbita también están YPF, vía Horacio Marín, y ARCA, con Andrés Vázquez.

Otra de las joyas de Caputo es la Secretaría Legal y Técnica, por la que tienen que pasar todos los documentos antes de publicarse en el Boletín Oficial. Con la custodia de María Ibarzábal, el asesor se asegura estar al tanto de las decisiones y detalles en todas las áreas de gobierno, incluso aquellas en las que no tiene injerencia. También es el área que diseña algunas de las estrategias legales que no pasan por el Ministerio de Justicia, como la batalla judicial que ganó YPF en Estados Unidos.

En este último tema también estuvo involucrado Sebastián Amerio, el nuevo titular de la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado. Amerio llegó ahí por el auspicio de Caputo, luego de que este perdiera el control de la cartera en la que hoy está Juan Bautista Mahiques.

Otra de las injerencias centrales de Caputo es la construcción de la narrativa libertaria, por la que el propio jefe de Estado lo nombró en varias oportunidades como “el arquitecto” del triunfo electoral de 2023, que llevó a Milei a la presidencia, y la victoria en las urnas en mayo de 2025, en la que La Libertad Avanza (LLA) se impuso al PRO de Jorge Macri.

Las áreas que controlan Martín Menem y Lule

A diferencia de Caputo, los Menem tienen cargos formales en el oficialismo. Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados, aunque gracias a la confianza explícita que le depositó El Jefe también es un hombre determinante en las decisiones que se toman en la Casa Rosada, donde tiene un lugar asegurado en la mesa política. El jefe de Estado también lo pondera como alguien central en su Gobierno.

Lule Menem es el secretario de Gestión Institucional. Se trata de un cargo completamente menor, con funciones muy delimitadas y con un escaso presupuesto. Sin embargo, desde ese lugar, que le habilitó una oficina en el primer piso de Balcarce 50, pensó todo el armado del partido oficialista en la mayoría de las jurisdicciones, lo que le permitió copar con hombres y mujeres que le responden de manera casi directa el Congreso, varias legislaturas y hasta concejos deliberantes.

martin-y-lule.jpg Martín y Lule Menem.

Con esa llegada política a lo largo y ancho del país, Menem construyó el perfil más poderoso de la administración violeta, sólo detrás de los hermanos Milei. Por esa razón es que no pocos integrantes del Gobierno lo observan como una suerte de ministro del Interior blue, por sus negociaciones con el sistema político y judicial como gobernadores, senadores, sindicalistas, empresarios, jueces y fiscales.

En muchas oportunidades su patrimonio político creció en detrimento de Caputo, su principal enemigo interno y el principal intérprete del pensamiento de Milei. Los cambios en el Ministerio de Justicia son la prueba más clara de esto: con el pedido de salida de Mariano Cúneo Libarona, el operador libertario logró imponer a Mahiques y a Santiago Viola, con quienes se aseguró no sólo el control de una cartera clave, sino también las negociaciones para ocupar unos 200 cargos en la Justicia e intentar avanzar con los pliegos de la Corte Suprema.

Con Manuel Adorni obligado a mantener un perfil bajo mientras dure la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Lule ocupa también una parte importante del rol de jefe de Gabinete, repartido con el ministro Diego Santilli (Interior). No por nada, al finalizar todas las reuniones de mesa política en el despacho de Adorni, Karina, Lule y Martín se trasladan a otra ala de la Casa Rosada para llevar adelante una mesa aún más chica en la que se definen buena parte de las políticas de gobierno.