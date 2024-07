Jubilaciones: la UCR y partidos provinciales se aliaron al Gobierno para congelar la ley de movilidad

En la cámara alta, estas fuerzas tomaron otra postura y le permitieron al Presiedente mantener las cuentas en orden. La ayuda del radicalismo fue decisiva para el triunfo del Gobierno y se había plasmado en el debate de comisión de este miércoles, cuando la bancada impidió firmar un dictamen. En la sesión, Unión por la Patria intentó sin éxito tratar el proyecto. Eran necesarios dos tercios y sin la colaboración de la UCR no fue posible. Ni siquiera se pudo votar.

Precavido, al inicio de la sesión, el jefe de esa bancada, Eduardo Vischi , solicitó una moción de preferencia para tratar el proyecto de movilidad en la próxima sesión, pero no puso fecha. Logró aprobarla con mayoría simple, con respaldo de los representantes de las provincias de Misiones, Santa Cruz y Río Negro.

De esta manera, la UCR y las fuerzas provinciales aceptaron la propuesta del oficialismo de abrir el debate sobre jubilaciones, anticipada por Letra P . Habrá invitados y se pondrán en consideración proyectos presentados en el Senado y uno que enviaría el Gobierno. Al menos esa fue la promesa que funcionarios del Ejecutivo le hicieron al jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche . Claro que la propuesta oficial no se quedarían con la movilidad, sino que propondría restructurar el sistema. Villarruel negoció con la UCR, pero no pudo estar en la sesión por enfermedad.

La victoria del Gobierno se expresa además en que no hay fechas claras para tratar el proyecto de movilidad. En el plenario de comisiones de este martes, Carmen Álvarez Rivero , del PRO, sólo anticipó una reunión de asesores para el martes 16, justo al inicio del receso invernal. Si el debate se extiende a agosto, Milei podrá redactar el presupuesto de 2023 sin estimar ese gasto, que la Oficina del Presupuesto del Congreso calculó en 0.43% del PIB.

Vischi se defendió de las acusaciones de dilación y consideró una "falta de respeto" que UP pida tratar sobre tablas la reforma jubilatoria. Pidió preferencia para tratarlo en la próxima sesión, pero no puso fecha.

Atauche le siguió el juego. “Nos hemos comprometido a empezar un programa de trabajo: ya se ha convocado a una sesión de asesores, hemos sacado una nota llamando a funcionarios. Lo vamos a hacer rápido, no va a ser como con la Ley Bases”, garantizó.

José Mayans, jefe de UP, explicó que la demora le impedirá a los jubilados tener un aumento en agosto,. "El jubilado no sabe qué es lo que va a pasar. Pedimos el tratamiento sobre tablas; si no aceptan, vamos a acompañar con 2/3, con o sin despacho de comisión”.

La votación fue caótica. Sólo se consideró la moción de Vischi, para tratar el proyecto en la próxima sesión, y se impuso por 37 a 31, con el rechazo de Unión por la Patria, que tuvo cuatro ausencias. "Si le ponen fecha lo votamos, sino no", había anticipado Mayans.

El tablero marcaba rechazo porque, como la moción consideraba la posibilidad de fijar tratamiento sin dictamen, eran necesarios dos tercios. Bartolomé Abdala, a cargo de la sesión por la ausencia de Villarruel -está enferma- interpretó que la propuesta de Vischi se consideraba aprobada como una preferencia sin dictamen.

No sólo eso: el puntano se negó a poner en votación la moción de UP, que sí necesitaba dos tercios. No quería exponer a sus aliados. La maniobra tenía un fin comunicacional: la UCR, en una gacetilla, acusó al kirchnerismo de "impedir" votar una preferencia para tratar "el aumento a los jubilados".

Debate lento

La ley de movilidad aprobada en Diputados contempla un aumento de los haberes previsionales del 8.1%, por encima del 12.5% que subieron en abril, a partir del DNU de Milei. Sobre esa base, la iniciativa aplica el ajuste por inflación desde julio -igual que el decreto- y prevé uno en marzo, que considere el 50% de la variación de los salarios reales, si la hubiera.

Además, el proyecto que ahora se tratará en comisiones establece un haber mínimo equilavente al 9% por encima de la canasta básica, poco más de 300 mil pesos. Se garantiza además el pago a las cajas provinciales que no fueron transferidas.

Fuentes de la UCR en el Seando prevén un debate de al menos un mes, en el que podrían proponer modificar la fórmula de movilidad. Les entusiasma la propueta de Martín Lousteau, quien el miércoles pidió dictaminar pero este jueves no abrió la boca. También hay iniciativas de Edith Terenzi (Cambia Federal) y Edgardo Kueider (Unidad Federal). No será fácil que se defina rápido.