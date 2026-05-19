Javier Milei reduce las tarifas eléctricas a seis provincias para que ayuden a bajar los subsidios al gas

Javier Milei usó el pragmatismo para destrabar la sesión de este miércoles en Diputados. Para aprobar el proyecto sobre "Medidas Energéticas", que incluye la reducción del subsidio al gas que pagan localidades consideradas zonas frías, el presidente habilitó un descuento en las boletas eléctricas de seis provincias. A cambio, sus gobernadores deben aportar los votos decisivos.

Los distritos favorecidos serán Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe. La negociación la lideró el ministro del Interior, Diego Santilli , quien se comprometió a incluir en el proyecto un beneficio por zonas cálidas en esos distritos. Aun con esa denominación, el premio no alcanzará regiones con temperaturas igual o más altas, como Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

La excusa será los niveles de consumo de estos distritos. De todos modos, el detalle de la reducción de las tarifas eléctricas será definido en futuras resoluciones de la secretaría de energía. Estas modificaciones comenzaron a gestarse en la Cámara baja, cuando La Libertad Avanza no lograba juntar los votos para aprobar el proyecto y la sesión tenía riesgo de fracasar.

La cita es a las 10 horas y el primer tema será la ley de hojarasca, el proyecto de Federico Sturzenegger , el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, para eliminar o derogar leyes en desuso.

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Las tarifas que quiere Javier Milei

El proyecto de medidas energéticas elimina la ley sancionada en 2021 y promovida por Máximo Kirchner, que ampliaba la reducción del 50% de tarifas a un centenar de localidades nuevas. Con este cambio, la baja volvería a restringirse a provincias patagónicas: Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones de Mendoza (Malargüe) y San Luis.

A su vez, también en estas provincias subirán las tarifas, porque la reducción es del 50% sobre el consumo del gas y no de la tarifa plena. Las localidades excluidas son de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe, entre otras.

El proyecto tiene dos temas para sumar aliados. Uno es la condonación de deudas a distribuidoras eléctricas, un beneficio que abarcaría a cooperativas locales. Otro capítulo prorroga la exención de gravámenes para las fuentes renovables hasta 2045, un reclamo de Santa Fe.

El dictamen fue aprobado con firmas en disidencia, de provincias afectadas por la baja de subsidios, tal es el caso de Mendoza y San Juan. El Gobierno buscará contentarlas con aportes a sus cooperativas. Córdoba se opuso a todo el proyecto y tampoco recibirá beneficios por zonas cálidas. Habrá una fuerte discusión en el recinto.

Los votos justos

Con el aporte especial de seis provincias, el Gobierno confía en llegar a 129 bancas ocupadas para abrir la sesión. Pero tampoco está fácil. Cuenta con 95 votos propios y dos ausencias posibles. El PRO puede garantizar 11 de sus 12; y la UCR, sus seis miembros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2056850261444825416&partner=&hide_thread=false LA LEY PRIMERA Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete que sigue sin presentar su declaración jurada, elevó otro balance ante la OA



El retoque a su deuda con el Banco Provincia



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El MID tiene dos voluntades para aportar. Con el beneficio por zonas cálidas, Catamarca y Tucumán aportarán los tres votos. Misiones y Salta garantizan los 11 de Innovación Federal.

Santa Fe y Jujuy facilitarán otros cuatro de los 18 votos de Provincias Unidas, un bloque que tenía decidido no dar cuórum. Unión por la Patria y la izquierda quedarían aislados en el rechazo, junto a la Coalición Cívica, los partidos patagónicos y la dupla de Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot).

Sin interpelaciones

El Gobierno busca una victoria por partida doble: si la sesión de las 10 comienza, quedará caída la citada por la oposición a las 11 horas, para tratar los proyectos que proponen interpelar a Manuel Adorni y a Sandra Pettovello.

Al jefe de Gabinete se lo acusa por su patrimonio no justificado; mientras que a la ministra de Capital Humano se la responsabiliza por el desfinanciamiento en el sistema universitario.

La sesión fue pedida por UP, la izquierda y sectores de Provincias Unidas, que no responden a gobernadores. No logran llegar a la mayoría porque los mandatarios de PU no quieren aportar sus votos para llevar al banquillo a los ministros.