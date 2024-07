Jubilaciones: Javier Milei presiona a la UCR para suavizar la ley de movilidad, pero no consigue los votos

El Gobierno evalúa alternativas para otorgar el aumento del 8,1% de las jubilaciones que propone el proyecto -previo a la indexación mensual por inflación-, pero no está dispuesto a otorgar un refuerzo anual con un aumento ajustado al salario real. "Ellos están seguros de que van a crecer y, si es así, este incremento le arruinaría las metas fiscales", explicaron a Letra P fuentes al tanto de la negociación.

Los números de Javier Milei

Las gestiones del oficialismo para evitar la sanción no son fáciles, porque en el bloque de la UCR del Senado hay una mayoría que no está dispuesta a votar una fórmula menos benévola que la aprobada en la cámara baja. "Le dimos una semana de changüí al Gobierno para que firme el Pacto de Mayo, pero no hay margen. Si se vuelve a tratar el proyecto de Diputados, se sanciona", sostuvo ante Letra P uno de los miembros de la bancada conducida por Vischi.

Para dilatar la sanción, el correntino tuvo respaldo de sus pares cercanos a gobernadores como el chaqueño Víctor Zimmermann y la dupla mendocina de Mariana Juri y Rodolfo Suárez.

El resto de su bloque hizo la vista gorda, pero si el tema se vuelve a tratar en el recinto, pulsará el botón verde. Martín Lousteau (Ciudad), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Carolina Losada (Santa Fe) advirtieron, puertas adentro, que no aceptarán que el ajuste lo paguen los jubilados.

También ayudaron a dilatar la discusión los partidos provinciales con representación en la cámara alta, que en la última sesión aceptaron la propuesta de Unión por la Patria para sancionar el proyecto de movilidad. El jefe de LLA, Ezequiel Atauche, recordó los despachos para pedir clemencia y la logró.

"Le dijimos que íbamos a colaborar a demorar el tratamiento, porque estamos en una etapa de negociación entre el gobernador y Francos. Pero dejamos claro que si hay una sesión, votamos a favor", contó a Letra P el referente de uno de los partidos provinciales.

Que pase el tiempo

El operativo dilación del Gobierno consiste en prolongar los plenarios de las comisiones de Presupuesto y Trabajo y Previsión Social del Senado para firmar los dictámenes recién después del receso invernal. La cita aún no fue convocada para el miércoles, cuando, de realizarse, sería para escuchar a especialistas y funcionarios.

"Tenemos que lograr un acuerdo con el financiamiento y los beneficios a otorgar. No debemos ir al veto", explicó a Letra P uno de los aliados de LLA en el Senado. Ocurre que si se repite el margen de alianzas que aprobó el proyecto en Diputados, el Senado podría alcanzar dos tercios para rechazar un veto presidencial y Milei debería promulgar la ley. Una vez más, la UCR es clave para torcer la historia a favor del Gobierno.

Este lunes se realizó una reunión de asesores de las comisiones, en la que el oficialismo y la UCR no mostraron las cartas de su negociación. Los cuatro asesores del senador Martín Lousteau, quien preside el Comité UCR, pero está ajeno de las gestiones de los gobernadores del partido, insistieron en sancionar el texto de Diputados y nadie los cruzó.

El economista ni siquiera se preocupó por que se defendiera su proyecto, que tiene una fórmula que ajusta por IPC con la salvaguardia de una deflación, pero no incluye la suba del 8.1%.

Gestiones subterráneas

En la reunión de asesores también pidieron sancionar el texto de Diputados los asesores de los senadores Mariano Recalde y Fernando Salino, de Unión por la Patria. El oficialismo no llevó ninguna postura, ni siquiera con los enviados de Carmen Álvarez Rivero (PRO) y Atacuhe, que presiden las comisiones. Vischi tampoco llevó un mensaje de su bloque, al que aún no reunió por este tema.

Los emisarios de la chubutense Edith Terenzi (de origen radical, pero miembro del bloque Cambia Federal), defendieron su proyecto de movilidad, que incluye una recomposición de emergencia de haberes por IPC. Nadie les prestó atención.

La otra iniciativa que está a la vista es de Edgardo Kueider (Unidad Federal), que incluye la creación de una unidad de cuenta previsional. Sus asesores no se preocuparon por su sanción y sugirieron incorporar un artículo para que una cambio a la fórmula necesita mayoría especial. Cualquier modificación al proyecto, obliga a seguir el debate en Diputados. Es lo que quiere Milei.