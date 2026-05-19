Axel Kicillof denunció una "catástrofe sanitaria" y los intendentes le piden focalizar recursos

En la antesala de la marcha federal de Salud , Axel Kicillof reunió este martes en La Plata a intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires para denunciar una situación de “catástrofe” sanitaria por los recortes del gobierno nacional y la crisis económica producto de las políticas de Javier Milei .

El cónclave contó con la presencia de jefes comunales de todos los sectores del peronismo, incluidos referentes de La Cámpora y del Frente Renovador, además del acompañamiento del radicalismo que envió una comitiva. Desde los municipios coinciden en el diagnóstico, pero además le pidieron al gobernador focalizar los recursos en cuestiones básicas como medicamentos, alimentos y seguridad.

“Los números son de catástrofe sanitaria, de una gravedad inmensa”, dijo el gobernador, luego de que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak , brindara un detallado informe sobre la situación de la salud en la provincia de Buenos Aires. Kicillof apuntó directamente contra las políticas de la Casa Rosada: “Esto es por una situación económica deliberadamente cargada sobre las provincias, los trabajadores, los sectores populares y sectores medios y bajos que habitualmente no tenían problemas con el acceso a la salud”.

“Es trágico, triste y novedoso”, dijo el mandatario, quien marcó haber hablado en muchas ocasiones con los intendentes e intendentas de la provincia sobre las problemáticas puntuales de cada uno de los municipios. “Es criminal lo que está pasando”, afirmó, para insistir luego en que “todo el sistema está en crisis”.

Ya sobre el final de su discurso, Kicillof afirmó que lo que están haciendo tanto desde el gobierno provincial como desde los municipios es “poner la cara”. “Necesitamos exponer esta situación, explicar y adjudicar las responsabilidades que corresponden”, dijo, antes de convocar a la marcha federal que el miércoles irá desde el ministerio de Salud de la Nación hasta la Plaza de Mayo.

Los intendentes piden focalizar en salud, alimentos y seguridad

Diversos intendentes consultados por Letra P durante el encuentro coincidieron en el diagnóstico de la situación con el gobernador y expusieron, a su vez, escenarios con los que se enfrentan día a día en los municipios, especialmente en el aumento de la demanda de medicamentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Letra_P/status/2056813579005739429&partner=&hide_thread=false Cumbre de Kicillof con intendentes bonaerenses para coordinar el reclamo al gobierno de Milei por los recortes en salud pic.twitter.com/rpqF9i29Lh — LETRA P (@Letra_P) May 19, 2026

Pero además de compartir el diagnóstico, varios de los jefes comunales manifestaron ante este medio la necesidad de reencauzar “mejor” los recursos que tiene disponible la provincia de Buenos Aires, y hasta algunos de ellos aseguraron que el pedido ya se lo llevaron al gobernador. “La plata tiene que ir a remedios, comida y balas”, graficó, descarnadamente, un intendente del conurbano bonaerense.

“Es lo que tenemos que tener el resto hay que volarlo, estamos en emergencia”, lanzó el jefe comunal que añadió que hay programas o obras que en este momento, consideró, deben pasar a un segundo plano.

En lo mismo coincidió otro intendente, que si bien dijo que entiende “la compleja situación de la provincia” y que no es momento de caerle con “cuestionamientos” ni “reclamos” a Kicillof, marcó que efectivamente hay que “focalizar” los recursos en cuestiones básicas como salud, alimentos y seguridad. Las visiones fueron similares entre otros jefes comunales consultados.

La interna no entra en la batalla contra Javier Milei

Nuevamente y pese al fervor de la pelea interna de los últimos días, Kicillof logró reunir a las diferentes tribus del peronismo para denunciar los recortes del gobierno nacional. Hubo representantes de La Cámpora, como la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, o los jefes comunales de Olavarría, Maximiliano Wesner, de Brandsen, Fernando Raitelli o de Azul, Nelson Sombra.

Incluso estuvo la intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, pese al cruce que entre el gobierno bonaerense y el senador provincial e intendente en uso de licencia de ese municipio, Mario Ishii, por el proyecto de ley que presentó para declarar la emergencia sanitaria. Estuvo también el Frente Renovador de Sergio Massa, representado en figuras como el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, o la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.

En cuanto a la oposición solo hubo asistencia del radicalismo que ya había avisado desde el Foro de intendentes que enviaría una delegación de seis jefes comunales. No hubo nadie en representación del PRO.

Los números de la crisis

Fue Kreplak quien dio los números de una crisis que amenaza con hacerse insostenible. Según detalló el ministro, el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación se redujo un 40% respecto de 2023, mil personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga y el 80% de las obras sociales nacionales no logra cubrir los costos mínimos de cobertura.

Ajuste en salud de gobierno de Milei

A su vez, detalló el ministro, aumentó un 213% en costos de insumos médicos, cerraron 277 empresas prestadoras del sector y las cuotas de las prepagas aumentaron un 398% desde 2023 y hubo una caída del 9% en venta de medicamentos.

Según Kreplak, esta situación generó una sobrecarga creciente sobre el sistema público provincial y municipal de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales públicos del conurbano se encuentra en niveles del 80-90% antes de comenzar el invierno, hubo un aumento de un 35% de las internaciones totales en hospitales públicos entre 2023 y 2025.

Entre 2023 y 2025 aumentaron las causas de internación prevenible en personas con 45 años y más: influenza y neumonía un 60%, diabetes un 40%, enfermedades cardíacas un 37%, enfermedades hipertensivas un 36%. También, según su informe, hubo un incremento de la mortalidad infantil del 6,25% y de la mortalidad materna del 37% y un aumento del 71% de los casos de sífilis respecto del promedio de los últimos 5 años. Los mencionados son apenas algunos de los datos aportados por el ministro.