Acuerdo con los bonistas: el Gobierno corrigió el error y consiguió prorrogar el plazo para pagar

El Gobierno enmendó un error en el Senado para avanzar con la aprobación de un acuerdo con un grupo de bonistas, que de esta manera podrá llegar al recinto la semana próxima. Patricia Bullrich informó, además, que logró prorrogar el plazo de aprobación hasta el 30 de junio.

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Se trata de la negociación con bonistas damnificados por el default de 2001, con sentencia favorable, que el Gobierno decidió cumplir con una quita. El acuerdo prevé el pago de US$ 67 millones a Bainbridge Ltd. y de US$ 104 millones al grupo liderado por Attestor, de manera simultánea con la acreditación de los bonos, libres de todo gravamen, para su inmediata cancelación y extinción.

El convenio original tenía como fecha tope el 30 de abril. Luego se extendió un mes y fue necesaria otra prórroga para cumplir. En la última sesión, como contó Letra P , el ministro de Economía, Toto Caputo , envió una adenda a último momento, pero no la pudo llevar al recinto.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , se negó a apurar el trámite y exigió unas explicaciones en comisión. “Vamos a ser tapa del New York Times por aprobar este acuerdo en un escándalo”, se resistió la exministra.

Este martes, la adenda fue detallada en la comisión de Presupuesto por el cuerpo de abogados del Estado: Sebastián Amerio, procurador del Tesoro Nacional; José Ignacio García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y Juan Ignacio Stampalija, subprocurador del Tesoro de la Nación.

El acuerdo del Gobierno

El dictamen tuvo las firmas de los aliados y quedó listo para ser tratado en una sesión, que sería el jueves 28. Aportaron sus rúbricas la UCR, el PRO y los partidos provinciales. Según explicó Amerio, la adenda elimina del listado algunos bonos que no estaban en poder de los fondos y se agregaron otros, originalmente no incluidos.

“Esto nos fue informado por el fondo unos días antes de la sesión. Fue un error y conllevó a realizar esta adenda”, sostuvo el exfuncionario del Ministerio de Justicia.

El procurador del Tesoro señaló además que los acreedores deben informar los fondos que fueron parte del litigio y también el resto, pero aclaró que el pago de Argentina no varía, porque está fijado en las sentencias.

“No hay ningún aporte adicional. Ya se habían rechazado los bonos del anexo. Si la pregunta es si pueden generar reclamos, la respuesta es no, porque estaban desestimados”, insistió el funcionario. “La tenencia de los bonos depende de las cadenas financieras y no de Argentina”, agregó, para desestimar cualquier error del país.

Tiempos justos

Jorge Capitanich, de Unión por la Patria, lideró las consultas del interbloque peronista, el único que no tiene decidido votar a favor del acuerdo. La mayor duda era sobre cómo se cometió un error de este calibre y si puede traer secuelas. “Los acreedores enviaron todos y chequeamos los que estuvieron en el juicio y se había ordenado pagar”, reiteró.

“Lo más importante es que no hubo cambio por el monto de los bonos que la Justicia de New York ordenó pagar. No se modifica la sentencia”, agregó García Hamilton.

Bullrich cerró el debate luego de recibir el respaldo de los aliados y celebró la prórroga del plazo. “Esto es un paso importante y conseguimos tiempo para que se vote en Diputados”, celebró. El diputado libertario Nicolás Mayoraz presenció el debate.