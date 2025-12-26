Javier Bee Sellares, vicepresidente de la UCR: "Los partidos funcionan sólo si ganan elecciones"

Electo vicepresidente del Comité Nacional de la UCR hace sólo dos semanas, Javier Bee Sellares aprovechó su paso por la ciudad de Córdoba , donde espera volver a fijar residencia en un plazo mediato, para hace oír su voz en la interna del partido rojiblanco.

Anotado ya como precandidato a intendente de la capital, el exlegislador provincial se suma a quienes piden la apertura de un proceso de debates que concluya con decisiones claras de cara a 2027 , tanto para la renovación de autoridades partidarias como para definir la participación del radicalismo en la contienda provincial. Dice preferir no llegar a internas, aunque tampoco las desdeña.

Aquel pedido no implica, aclara, tomar partido por los bandos que hoy tironean el timonel rojiblanco. Cuidadoso, tampoco exalta las diferencias, pero nadie desconoce el creciente peso de su voz, resonancia de la del exgobernador correntino Gustavo Valdés , a quien muchos siguen viendo como el indicado para liderar el proceso de renovación boinablanca pese a su reciente declinación a tomar las riendas partidarias .

Ratificado como autoridad de la Lotería de Corrientes , Bee Sellares volvió a Córdoba para celebrar la Navidad en familia. Durante su breve paso mantuvo reuniones variadas, pero especialmente con quienes integran su espacio, como la legisladora Ariela Szpanin , el concejal Juan Balastegui y el exconcejal Lucas Balian .

Con ellos coincidió en la presentación del balance bianual de gestión legislativa que realizó Balastegui, en el Concejo Deliberante de la ciudad, el martes por la tarde.

Javier Bee Sellares con Ariela Szpanin y Juan Balastegui, dos de sus referentes en Córdoba

En esa ocasión, volvió a abogar por la unidad del partido en Córdoba, al cierre de un año en que se vivió otro pico de tensión entre el sector que conduce Rodrigo de Loredo, hoy con la presidencia del Comité Provincia, y el que comanda Ramón Mestre, que reclama una convocatoria a internas para la renovación de autoridades durante el segundo trimestre de 2026.

Para Bee Sellares, la salida debe partir de un debate interno fuerte y sincero sobre la dirección que debe tomar el partido durante el próximo año. “Si hay proyectos antagónicos, tiene que darse esa disputa”, afirma.

El enigma La Libertad Avanza

La alusión a proyectos enfrentados remite a un interrogante aún irresuelto en Córdoba. Mientras un sector mayoritario prefiere mantenerse cerca de La Libertad Avanza, convergiendo en un gran frente opositor al PJ cordobesista, dirigentes con inserción territorial piden no desdeñar la experiencia de Provincias Unidas, un armado opositor a Javier Milei con ese mismo peronismo como socio.

El exsecretario de Gobierno de Mestre no cree en salidas sencillas para el dilema. Lo sabe, hay en juego modelos a priori irreconciliables, de acuerdo inverosímil sin crisis, pero no duda en avisar que desde la conducción nacional de la UCR impulsarán ese y otros debates necesarios. Una advertencia significativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2003578824676503561&partner=&hide_thread=false TODOS UNIDOS



Paz en la UCR: Chiarella limó asperezas y sumó al sector de Cornejo al Comité Nacional



https://t.co/CkRcIufJ4c

@CesarPuchetaok pic.twitter.com/NWdorQEbum — LETRA P (@Letra_P) December 23, 2025

Tampoco duda sobre la inviabilidad de aventuras solitarias. No sólo tiene presente la magra cosecha obtenida en octubre por quien fuera su jefe político, que acudió al frente de la Lista 3 y sin aliados. Sobre todo, pide tener presente la experiencia acumulada en las cinco provincias gobernadas por el radicalismo. “Allí somos parte alianzas. Hay que dar la pelea dentro de un frente electoral”, dice el dirigente que es parte de la construcción de los hermanos Valdés en Corrientes.

Por si acaso, pide considerar la posibilidad de que la UCR lidere cualquiera de las alianzas posibles. Incluso si se profundizara la línea acuerdista con la escudería libertaria, tal como impulsan el chaqueño Gustavo Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo. Tanto por ese recuento de fuerzas propias (cinco gobernadores, 500 intendentes) como por la imprevisibilidad del escenario abierto a golpe de motosierra.

La onda con Rodrigo de Loredo

Bee Sellares evalúa como esencial que el radicalismo tenga voluntad de poder. “Que quieran ganar una elección, no ocupar un cargo. Que quieran poder, pero para transformar, no para atesorarlo”, remarca.

Despejando dudas, dice que no percibe ausencia de voluntad en Córdoba. Sí advierte sobre la persistencia de personalismos que impiden un trabajo en conjunto. “Buscan un póster, una foto, pero los acuerdos solamente electorales duran muy poco. Falta conciencia para trabajar en algo serio”, fustiga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JBeeSellares/status/2003455189169373521&partner=&hide_thread=false Hay que defender a los radicales que gobiernan porque ganan elecciones.



Y las ganan porque interpretan la demanda electoral de la sociedad. Hay que buscar la unidad del radicalismo en Córdoba.



No somos un partido derrotado, gobernamos 5 provincias y más de 500 intendencias. pic.twitter.com/ywGUkM2HEP — Javier Bee Sellares (@JBeeSellares) December 23, 2025

Tales personalismos podrían detectarse en la intención de prorrogar mandatos sin atravesar los procesos de democracia interna. Por ello se suma a quienes piden una legitimación de autoridades como parte, necesaria, de aquel debate sobre el camino a seguir el próximo año. “Hay muchos ansiosos por las candidaturas, pero tenemos que definir dónde se coloca el radicalismo”, sostiene.

Muchas de las apreciaciones vertidas parecen apuntar contra De Loredo. Conocedores del paño albirrojo no dudan en interpretarlo de tal manera, computándolo como crítica por una construcción que no prioriza lo colectivo. Lo leen, también, como una confirmación de las demandas de un tercer actor de creciente peso en la disputa intestina. Sin embargo, el propio exlegislador relativiza las versiones y apunta coincidencias básicas con el exdiputado.

“Estoy más cerca de él que de otros”, aclara. Llamados y encuentros de entornistas apuntan a confirmar la apreciación.

Recomponer la UCR

Con el reciente ejemplo de lo ocurrido en la pelea por las listas para las legislativas, Bee Sellares subraya que no se deben estirar las definiciones más allá de lo conveniente. “No se puede esperar hasta el último día. Eso quieren quienes siguen proyectos individuales”, fustiga en una nueva indirecta.

También pide proteger a los intendentes ante los anzuelos sembrados en la provincia. Al menos hasta tomar contar con coordenadas claras. “Si no protegemos a los que gobiernan, desaparecemos como partido. Y los partidos políticos hoy funcionan sólo si ganan elecciones”, analiza.

La nueva ubicación de la UCR debe ser, taxativamente, lejana a los K. “Tenemos que ser claros en el mensaje a nuestro electorado. Pagamos un costo altísimo cuando elegimos dirigentes que se parecen al kichnerismo. La gente vota a Milei porque no quiere que vuelva el kirchnerismo. Tenemos que ser claros: defendemos las universidades como radicales que somos, pero no somos populistas”, enfatiza.

Sobre tales conceptos vuelve a plantear la idea central, aquella que profiere como autoridad nacional de la fuerza: “Tenemos que recomponer la UCR”.