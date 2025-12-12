TEMPORADA DE CAMBIOS

Córdoba: el Foro de Intendentes de la UCR también tiene nuevo presidente, pero apuesta a la continuidad

Horas antes de que el Comité Nacional ungiera a Leonel Chiarella como titular del partido, hubo enroque en el ente boinablanca provincial. Dagum presidente.

Intendentes del Foro UCR Córdoba y legisladores.

El Foro de Intendentes de la UCR de Córdoba renovó sus autoridades dando continuidad a una gestión sin lista opositora. Mientras en tierras mediterráneas apostaban por el orden y la certidumbre, en el Comité Nacional radical se definía la sucesión de Martín Lousteau con un jefe comunal santafesino, Leonel Chiarella, como presidente de un partido que busca su destino.

La Mesa Directiva, integrada por los intendentes Rubén Dagum (Almafuerte), Roberto Casari (Vicuña Mackenna), Karina Figueroa (Salsacate), Carlos Ciprián (Sinsacate), Ricardo Martín (Serrezuela) y Javier Dieminger (La Falda), fue ratificada sin que prosperaran los intentos de armar una lista alternativa. El esquema se mantendrá igual para el bienio 2026-27, con una rotación: Dagum pasa a la presidencia del Foro y Casari ocupará la vicepresidencia.

En un escenario de recorte de obra pública y de fondos nacionales, la gestión saliente del Foro logró consolidarse gracias a su cercanía con los 150 intendentes y jefes comunales radicales. Su logro fue el rol de intermediación con el Ejecutivo provincial y la provisión de beneficios concretos, que fortalecieron su respaldo territorial.

Ahora, con nuevas autoridades nacionales, el ojo estará puesto en el posicionamiento del radicalismo frente al gobierno de Javier Milei y en cómo se ordenará las líneas internas de cara a 2027 en Córdoba y en todo el país.

Unidad en Córdoba: los intendentes radicales blindan el foro

En un momento en el que el radicalismo nacional exhibía dudas, tensiones y vacíos de conducción, la UCR cordobesa eligió enviar un mensaje distinto: orden y continuidad. El Foro de Intendentes y Jefes Comunales renovó este jueves sus autoridades por unanimidad, sellando una foto de cohesión que contrasta con el clima de incertidumbre que atraviesa el partido a nivel federal.

Continuidad de autoridades del Foro de la UCR.

El Foro de Intendentes de Córdoba, que se conforma en la actualidad por más de 150 municipios y comunas de dicha provincia, en su gran mayoría en manos de intendentes o jefes comunales de la Unión Cívica Radical (UCR) apostó a seguir fortaleciendo herramientas de gestión, asistencia técnica y financiamiento alternativo, elementos que funcionaron como paraguas en un año donde la motosierra presupuestaria de la Nación se sintió fuerte en el interior.

La UCR con nuevo titular

Con la interna local ordenada, la dirigencia radical cordobesa giró la cabeza hacia el plenario de delegados que este viernes eligió al sucesor de Lousteau al frente del Comité Nacional. La expectativa era alta porque el partido llegaba sin un candidato firme, con la negativa de Gustavo Valdés todavía resonando y con un radicalismo disperso.

Mientras gobernadores y legisladores no lograban hilvanar un consenso, la opción que creció -y triunfó- en las últimas horas fue la de ungir a un intendente del interior como figura de síntesis. El nombre que tomará la presidencia boinablanca es el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, impulsado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

"Es una apuesta a la renovación y la confianza en la juventud. Leo representa todo lo que queremos en el partido", le dijo Dagum a Letra P este viernes minutos después de la elección de Chiarella.

Orden interno en tiempos de turbulencia

La foto de unidad que ofreció el foro puede leerse en varias direcciones. Hacia adentro, garantiza estabilidad territorial en un año de vacas flacas. Hacia afuera, permite a Córdoba mostrar un capital que hoy escasea en la UCR: cohesión y previsibilidad. En la rosca radical cordobesa, ese activo se traduce en influencia.

La dirigencia cordobesa se mueve con un criterio pragmático: evitar fracturas locales mientras el partido nacional intenta resolver una conducción que definirá su postura frente al gobierno de Javier Milei, su estrategia para 2027 y su reposicionamiento en Buenos Aires. En ese ruido blanco, la provincia eligió el silencio estratégico: ordenar la tropa, evitar sobresaltos y mostrarse como una pieza que no necesita reparación.

