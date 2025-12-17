Javier Milei exhibió su alianza con la UCR, el PRO y los gobernadores afines y controla Diputados

Javier Milei tuvo una buena noticia al inicio de la sesión de Diputados: La Libertad Avanza (LLA) ganó la votación para definir la metodología que se usará para considerar el Presupuesto 2026, con respaldo de aliados que pueden garantizar el control de las votaciones. La victoria fue con 130 a favor (uno más que el cuórum) y 112 en contra.

El número positivo se alcanzó con aporte del sistema de alianzas que Martín Menem usó para repartir las comisiones y al menos por unos meses controlará las votaciones de la cámara baja, a no ser que pasen cosas. Al oficialismo ampliado lo integran LLA y el flamante interbloque Fuerza del Cambio ( UCR , PRO , MID y Santa Cruz), con 22 votos.

Colaboraron además los partidos provinciales de San Juan, Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones y Salta. Estos gobernadores -que suman 15 votos- fueron favorecidos esta semana con el reparto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

El triunfo le permitirá al oficialismo avanzar en recortes a la discapacidad y universidades, mediante la derogación de las leyes sancionadas este año para aumentar las partidas a esas áreas. Esto sería así porque se definió votar por capítulo. Estos temas están incluidos en el 11, que tiene subsidios al consumo de gas.

No será fácil borrar el capítulo 11 de un plumazo y por eso unos pocos aliados de Milei se animarían a votarlo en contra. Para evitar este dilema, Unión por la Patria (UP), la izquierda y Provincias Unidas (PU) (que había ayudado con el cuórum) propusieron votar los artículos por separado. Quedaron en minoría.

En UP hubo ausencias recurrentes, como tres representantes de Santiago del Estero y un el sanjuanino Cristian Andino. A la ausencia de los primeros la vinculan con la reunión de su gobernador, el senador electo Gerardo Zamora, con el ministro del Interior, Diego Santilli.

En el oficialismo no se sorprendieron por el triunfo. La negociación con estas provincias empezó hace semanas y tuvo varios capítulos, como la conformación de las bancadas (Catamarca rompió con UP; San Juan se mantuvo sola y Santa Cruz abandonó PU), las visitas a los gobernadores de Santilli y el reparto de vocales en comisiones, definido el último viernes.

Influyó además el envío al Senado del proyecto de modificación de la ley de glaciares, pedido por las provincias mineras, que sería ley antes de fin de año. El reparto de ATN tuvo algunos gestos generosos, como el que recibió el viernes el tucumano Osvaldo Jaldo.

Martin Menem Diputados sesion

La fuerza del cambio

La UCR también sacó chapa de aliado: los seis miembros se alinearon al Gobierno, incluidos chaqueños y correntinos, que habían acompañado las leyes de universidades y discapacidad este año. Karina Banfi, en monobloque, se abstuvo. En el PRO, ni siquiera se apartó de sus pares el larretista Álvaro González.

La línea dura de Mauricio Macri jugó sin fisuras para Milei. El nuevo interbloque pareció ser un traje a medida para que Menem abra el recinto y vote la agenda del Presidente.

Hubo otros datos favorables para el gobierno, como la ausencia del formoseño Gerardo González, un exlibertario que integra el bloque de Marcela Pagano (País Federal), o de Natalia De la Sota, quien tiene un monobloque y aún no había mostrado sus cartas.

El Senado, más fácil

El acuerdo expuesto en el Senado es todavía más favorable para el Gobierno. Los ex Juntos por el Cambio le permite a LLA llegar a 34 votos, tres menos que el cuórum.

Misiones (con dos votos), Salta y Neuquén (uno cada uno) pueden aportar cuatro votos para garantizar el cuórum. En la cámara alta, el Gobierno ni siquiera tiene que tocar la puerta a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes mantienen sus votos en el bloque peronista. Lo hacen con un mismo bloque, llamado Convicción Federal, al que este miércoles se sumó la tucumana Sandra Mendoza.

Convicción Federal no sacó los pies del plato y confirmó que integrará el interbloque "Populares", el nuevo nombre del peronismo, creado por su jefe, José Mayans. Incluye el bloque justicialista, que integran el kirchnerismo y peronistas ortodoxos; y la dupla que controla el gobernador de Santiago del Estero, Zamora.

PU por ahora tiene dos miembros en el Senado (Alejandra Vigo -Córdoba- y el correntino Carlos Espínola), que no son necesarios para el cuórum libertario. Hay otros.