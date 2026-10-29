Salta: el Oso Leavy le apunta a la intendencia de Tartagal y mira de reojo al armado de Gustavo Sáenz

Sergio Leavy volvió a ganar presencia en Tartagal . Las frecuentes visitas a la ciudad del norte de Salta , tanto por la recuperación de su empresa como por su actividad política, reactivaron las versiones sobre un posible regreso a la intendencia en 2027. Allí, donde construyó su estructura política, su eventual candidatura podría alterar el tablero local.

Leavy evitó confirmar o desmentir una postulación. “Mucha gente me pregunta porque estoy muy seguido en Tartagal, pero también es por mi actividad privada”, explicó. Según contó, está retomando el control de su empresa maderera después de varios años. Al mismo tiempo, reconoció que participa del armado político y que escucha el reclamo de sectores que piden un cambio en la ciudad.

“Estamos impulsando a otros compañeros”, aseguró. Mencionó a un concejal joven y a dirigentes de su partido que, según su evaluación, tienen buena aceptación comunitaria. Pero dejó abierta una alternativa: “Si llegado el caso vemos que hay que impulsar otro tipo de política, otra estrategia, la vamos a analizar”.

La fórmula es conocida en la política: por ahora no hay candidatura anunciada , pero sí movimiento territorial, conversaciones y construcción de alternativas. Y lo cierto es que las visitas al municipio no se agotan en los asuntos privados. Leavy busca reorganizar su fuerza política y recuperar capacidad de intervención en una localidad donde su nombre todavía tiene peso.

Leavy llegó a la Legislatura provincial en 2003, fue elegido intendente de Tartagal en 2007 y permaneció al frente del municipio hasta 2018, cuando dejó el cargo para asumir como diputado. Luego, entre 2019 y 2025, representó a Salta en el Senado. Su recorrido quedó asociado al kirchnerismo y a la construcción del Partido de la Victoria , sello con el que consolidó su influencia en el departamento San Martín .

El final de su mandato en el Senado abrió una etapa diferente, ya que después de más de dos décadas en cargos públicos, volvió a combinar su actividad privada con la reorganización partidaria. Sostuvo que el Partido de la Victoria regularizó su situación en distintos distritos y que trabaja para fortalecer su estructura.

El heredero desheredado

El regreso de Leavy a la escena pública de la ciudad que supo gobernar se da justo después de haber quemado los puentes con el actual intendente, Franco Hernández Berni, a quien supo apadrinar. El exsenador lo cuestionó por la distancia con los vecinos y por poner la comunicación en redes sociales por delante sobre la atención de las demandas cotidianas. “Nos desilusiona mucho su gestión”, afirmó.

Franco Hernández Berni, intendente de Tartagal.

También sostuvo que percibe una falta de cercanía entre el municipio y la comunidad: “No se gobierna por las redes, sino escuchando, sentándonos en el escritorio y escuchando a cada una de las personas que pueden tener problemas”.

La fractura en el vínculo había quedado cristalizada en las últimas elecciones legislativas. Esa vez, Leavy enfrentó a Sáenz, y el intendente militó a los candidatos del gobernador. Aún era el presidente del PV. Una eventual candidatura del exintendente convertiría a Tartagal en uno de los principales focos de la disputa por el poder en el norte.

El "Oso" Leavy y Gustavo Sáenz, sociedad de socorros mutuos

El escenario se vuelve más complejo con la reforma electoral impulsada por Sáenz, que incorporó un mecanismo de acumulación de votos entre listas de un mismo frente en determinadas categorías. El sistema abre la posibilidad de que dirigentes con aspiraciones propias compitan bajo una misma alianza, en lugar de resolver la disputa antes de llegar a las urnas.

En ese esquema, una eventual candidatura de Leavy podría presentarse con el sello del Partido de la Victoria o integrar un frente más amplio en el que también compita Hernández Berni. Eso le permitiría al oficialismo ampliar su oferta electoral y sumar expresiones distintas bajo una misma estructura. También podría favorecer a Sáenz al contener disputas territoriales dentro de un espacio común.

Otros tiempos: el Oso Leavy con Gustavo Sáenz.

Por ahora, Leavy niega tener una relación política actual con el gobernador. Recuerda que el vínculo previo había sido estrictamente institucional, cuando él era senador y Sáenz gobernador. También cuestionó la reforma, a la que atribuyó problemas de constitucionalidad y consideró hecha a medida de quienes gobiernan.

La contradicción aparente entre las críticas y una eventual convergencia electoral es parte del interrogante que abre 2027. No hay hoy un acuerdo confirmado entre ambos dirigentes ni una candidatura oficial de Leavy. Pero la reforma puede modificar los incentivos y convertir en posibles alianzas que, en otro contexto, resultarían más difíciles de explicar.