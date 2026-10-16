Gustavo Sáenz lanzó un programa para fortalecer el turismo en Salta en el arranque del año electoral

El gobernador de Salta , Gustavo Sáenz , presentó Impulso Salta, un programa de competitividad, posicionamiento y fomento turístico que busca fortalecer el sector y atraer visitantes durante la temporada de verano, justo en el comienzo de la campaña electoral para los comicios que se presume se celebrarán en mayo.

Junto a la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia , Sáenz, que se prepara para competir por un nuevo mandato en 2027, anunció medidas para mejorar la infraestructura, estimular las reservas y ampliar la promoción del destino.

La iniciativa contempla obras para mejorar los atractivos y servicios turísticos, herramientas destinadas a incentivar las reservas anticipadas y campañas de promoción en los principales mercados. El objetivo del gobierno de Salta es consolidar a la provincia como un centro estratégico del turismo, la conectividad y las inversiones en el Noroeste Argentino.

Durante la presentación, Sáenz destacó la importancia de la actividad turística para la economía provincial y ratificó su compromiso con una política sostenida de inversiones. También puso el foco en la articulación entre el sector público y el privado, los municipios y la Legislatura para impulsar medidas que permitan fortalecer la competitividad del destino.

El mandatario recordó que el turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia y destacó el acompañamiento del gobierno provincial a través de incentivos para facilitar su recuperación. En ese sentido, sostuvo que las nuevas herramientas buscan atender las demandas de quienes trabajan en la actividad y mejorar las condiciones para su desarrollo.

Sáenz remarcó que los prestadores turísticos conocen las necesidades de cada región y consideró indispensable construir respuestas conjuntas. “Con este programa buscamos acompañar al sector turístico para que pueda mejorar su situación. El Estado va a estar presente, apoyándolos como corresponde y trabajando de manera conjunta”, afirmó el mandatario.

El gobernador también destacó el potencial turístico de Salta y la hospitalidad de sus habitantes como ventajas para atraer visitantes. “Tenemos el producto más lindo para promocionar como destino turístico: Salta la Linda, cuna de poetas y cantores”, expresó. Además, resaltó la solidaridad, la empatía, la humildad y la sencillez como valores distintivos de la población local.

Turismo en Salta: el desafío de sostener la actividad todo el año

El lanzamiento de Impulso Salta responde a la necesidad de implementar medidas antes del inicio de la temporada de verano. Según explicó Sáenz, la decisión de avanzar con el programa estuvo vinculada con las demandas del sector y la urgencia de ofrecer herramientas que contribuyan a mejorar su situación.

Uno de los principales desafíos del Gobierno provincial será consolidar la actividad turística durante los 365 días del año. Para eso, la propuesta apunta a fortalecer los períodos de menor demanda, ampliar las oportunidades comerciales y sostener el movimiento de visitantes más allá de las temporadas tradicionales.

En el cierre de la presentación, Sáenz reconoció el aporte del sector privado al desarrollo económico provincial y reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con cámaras empresariales y trabajadores. “El turismo le dio mucho a Salta. El turismo, las cámaras, los que trabajan en este rubro le dieron mucho a Salta y tienen mucho más para dar”, concluyó.