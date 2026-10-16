Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
DISCUSIÓN 2027

Gustavo Sáenz lanzó un programa para fortalecer el turismo en Salta en el arranque del año electoral

El gobernador presentó Impulso Salta. Contempla obras, incentivos para las reservas anticipadas y acciones de promoción para potenciar la actividad.

Por Letra P | Periodismo Político
Gustavo Sáenz lanzó Impulso Salta para fortalecer el turismo y atraer visitantes en verano

Gustavo Sáenz lanzó Impulso Salta para fortalecer el turismo y atraer visitantes en verano

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, presentó Impulso Salta, un programa de competitividad, posicionamiento y fomento turístico que busca fortalecer el sector y atraer visitantes durante la temporada de verano, justo en el comienzo de la campaña electoral para los comicios que se presume se celebrarán en mayo.

Notas Relacionadas
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. junto a Javier Milei.
UNA FICHA PARA NEGOCIAR

Una camarista federal de Salta suena como candidata a la Corte Suprema con la venia de Sáenz

Por 
Letra P | Maira López
Maira López

Junto a la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, Sáenz, que se prepara para competir por un nuevo mandato en 2027, anunció medidas para mejorar la infraestructura, estimular las reservas y ampliar la promoción del destino.

Durante la presentación, Sáenz destacó la importancia de la actividad turística para la economía provincial y ratificó su compromiso con una política sostenida de inversiones. También puso el foco en la articulación entre el sector público y el privado, los municipios y la Legislatura para impulsar medidas que permitan fortalecer la competitividad del destino.

Impulso Salta: inversiones y apoyo al sector turístico

El mandatario recordó que el turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia y destacó el acompañamiento del gobierno provincial a través de incentivos para facilitar su recuperación. En ese sentido, sostuvo que las nuevas herramientas buscan atender las demandas de quienes trabajan en la actividad y mejorar las condiciones para su desarrollo.

Sáenz remarcó que los prestadores turísticos conocen las necesidades de cada región y consideró indispensable construir respuestas conjuntas. “Con este programa buscamos acompañar al sector turístico para que pueda mejorar su situación. El Estado va a estar presente, apoyándolos como corresponde y trabajando de manera conjunta”, afirmó el mandatario.

El gobernador también destacó el potencial turístico de Salta y la hospitalidad de sus habitantes como ventajas para atraer visitantes. “Tenemos el producto más lindo para promocionar como destino turístico: Salta la Linda, cuna de poetas y cantores”, expresó. Además, resaltó la solidaridad, la empatía, la humildad y la sencillez como valores distintivos de la población local.

Turismo en Salta: el desafío de sostener la actividad todo el año

El lanzamiento de Impulso Salta responde a la necesidad de implementar medidas antes del inicio de la temporada de verano. Según explicó Sáenz, la decisión de avanzar con el programa estuvo vinculada con las demandas del sector y la urgencia de ofrecer herramientas que contribuyan a mejorar su situación.

Uno de los principales desafíos del Gobierno provincial será consolidar la actividad turística durante los 365 días del año. Para eso, la propuesta apunta a fortalecer los períodos de menor demanda, ampliar las oportunidades comerciales y sostener el movimiento de visitantes más allá de las temporadas tradicionales.

En el cierre de la presentación, Sáenz reconoció el aporte del sector privado al desarrollo económico provincial y reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con cámaras empresariales y trabajadores. “El turismo le dio mucho a Salta. El turismo, las cámaras, los que trabajan en este rubro le dieron mucho a Salta y tienen mucho más para dar”, concluyó.

Temas
Notas Relacionadas
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, va por su re-reelección.
DISCUSIÓN 2027

Sáenz planifica las elecciones de Salta para mayo y cranea la avanzada final por su re-reelección

Firmará el decreto electoral durante octubre. Su ministro de gobierno dijo que "no hay ninguna duda" de que puede ir por un tercer mandato. Un ojo en la Corte.
dnu 70/23: la libertad avanza apuesta a bloquear el cuorum con ayuda de sadir, saenz y jaldo
JUEVES DE ROSCA EN EL CONGRESO

DNU 70/23: La Libertad Avanza apuesta a bloquear el cuórum con ayuda de Sadir, Sáenz y Jaldo

El jujeño y Sáenz tendrán ausencias. Jaldo no dio instrucciones a sus diputados. Passalaqua podría colaborar. La cordobesa Torres, otra ayuda. Pullaro, clave.

Las Más Leídas

También te puede interesar

La senadora Domínguez dispara un operativo clamor para suspender las PASO en Entre Ríos.
TEMPORADA DE ROSCA

La senadora Domínguez dispara un operativo clamor para suspender las PASO en Entre Ríos

Por  Laura Terenzano
La sesión del Senado en la que se debatió la ley de salud mental, acordada por los gobernadores. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Ley de salud mental: los gobernadores aceptaron la internación involuntaria, pero exigen presupuesto

Por  Mauricio Cantando
Marcha universitaria en Ushuaia.
LA PROTESTA

Marcha Federal Universitaria: así se vivió en las principales ciudades del país

Por  Letra P | Periodismo Político
El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, presentó el proyecto de Presupuesto 2027 de Entre Ríos.
LEGISLATURA

Presupuesto de Entre Ríos: Frigerio vuelve a apostar por la obra pública y promete equilibrio fiscal en 2027

Por  Exequiel Flesler