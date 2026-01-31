Pj bonaerense: ¿Axel Kicillof presidente?

Axel Kicillof quiere ser presidente, pero de la Nación, en 2027 ganándole a Javier Milei . La idea de presidir el PJ bonaerense no lo convence: la rechazó cuando intendentes de su propio espacio le dijeron que fuera él por el partido. Ahora, la propuesta de Máximo Kirchner sacudió el tablero de negociación y todas las opciones vuelven a abrirse.

Queda apenas una semana para el cierre de listas y la movida del hijo de Cristina Fernández de Kirchner parece haber complejizado aún más una negociación que ya era difícil. Es que cerca de Kicillof marcan que no hubo propuesta formal, sino que fue una “operación mediática” y que el tema no se llevó a ninguna mesa entre las partes.

No obstante, ninguna opción está cerrada. Al cierre de esta columna, Kicillof dejaba puertas abiertas: no rechazó de plano la posibilidad porque, según afirmaron en La Plata , aún “no se analizó” ya que no se verbalizó. Las partes tienen apenas una semana para ponerse de acuerdo, o prepararse para competir. La resolución de la interna del PJ es clave para que el gobernador pueda poner en marcha su agenda federal con la mirada en 2027 .

Pasadas las diez de la noche del jueves, el tablero de la negociación del PJ bonaerense se sacudió cuando trascendió que en diferentes reuniones con dirigentes cercanos, Kirchner había planteado que para saldar la discusión, Kicillof tenía que ser el próximo presidente del partido.

Cerca del diputado dijeron que era “en pos de fortalecer la unidad” y dejar claro que no había “temas personales” de por medio. Para sustentar su propuesta, se basa en dos premisas que repite de forma constante la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF): una candidatura que esté en línea total con ese espacio y fortalezca al gobernador para los próximos dos años.

Kicillof - Máximo Kirchner



Como contó Letra P, en el kirchnerismo había varios cuestionamientos o vetos sobre Verónica Magario, quien fue siempre el plan A de Kicillof y su sector para el PJ bonaerense. Tanto, que después del asado de este jueves en gobernación con intendentes del conurbano, un funcionario bonaerense marcó que “está fuerte lo de Vero”, en referencia a la posible postulación de la vicegobernadora. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, jugó también sus cartas. Asegura que Magario no representa una "síntesis" del peronismo y que si la vicegobernadora es la candidata, ella presentará su propia lista. En cambio, no lo hará si el candidato es Kicillof.

Sin embargo, todavía hay preguntas que no encuentran respuestas. La jugada ¿implica un guiño a la candidatura presidencial de Kicillof? Máximo Kirchner quiso que el gobernador fuera candidato a presidente en 2023 pero el mandatario rechazó esa posibilidad para ir por la reelección. Después, el diputado puso en duda un posible acompañamiento para su candidatura en 2027 por no haber apoyado a CFK. ¿Eso cambió? ¿La propuesta de Máximo, es también una propuesta de la expresidenta?

La reacción de Kicillof y la tropa del MDF

Como sea, la jugada no cayó bien en el kicillofismo. La primera crítica que se le hace a Kirchner es que esa propuesta nunca llegó a una mesa de negociación. Marcan que solo fue una “operación mediática” que lo que busca es “embarrar” las discusiones para dirimir la interna. Sin embargo, no cierran del todo la posibilidad de que Kicillof ocupe la presidencia del PJ. “No se analizó porque es solo ruido mediático”, respondió a Letra P una fuente del entorno más cercano del gobernador. Efectivamente, el gobernador podría terminar decidiendo ser él mismo quien se ponga al frente del partido, pero antes de eso correrá más agua bajo el puente.

Las reacciones fueron inmediatas por parte de las figuras que integran la mesa chica del MDF. “Nosotros sostenemos lo mismo: quien presida el PJ tiene que apoyar abierta y explícitamente al gobernador y las políticas públicas del gobierno provincial. Quien nos asegura eso es alguien del MDF. Después se discutirá el nombre”, dijo un dirigente consultado y agregó un dato: dijo que, mientras tanto, en su espacio siguen juntando avales hasta el 8 de febrero.





Axel Kicillof con intendentes en Villa Gesell.



“Creo que quedaron en una encerrona y tuvieron que salir con eso”, analizó otro miembro del MDF, al tiempo que recordó que la postulación de Kicillof al PJ fue “una propuesta de los intendentes desde el primer momento” y que “Máximo no propuso nada, sino que es algo que emerge de la realidad misma por la situación de debilidad que tienen”. “La Cámpora no puede afrontar una confrontación por obvias razones”, lanzó luego.

Aunque parezca increíble, varias fuentes consultadas coincidieron que durante este tiempo hubo “mediadores oficiosos” de ambos lados, pero ningún ámbito formal de discusión para lograr una lista de unidad. Eso se podría empezar a dar, según algunos dirigentes, a partir del próximo lunes, cuando queden apenas siete días para presentar la lista. Un dirigente bonaerense que trata de jugar al medio le bajó la espuma a las primeras reacciones del kicillofismo: "Hay que esperar que esto decante, la posibilidad de que Axel agarre creo que es cierta", afirmó ante este medio.

Intendentes que quieren y otros que no

La opinión de los intendentes de su propio espacio tiene un lugar importante en el armado de Kicillof, cuasi asambleario. Una parte importante de los jefes comunales nucleados en el MDF le dijeron tiempo atrás al gobernador que debería ser él quien encabece la lista del PJ. Jorge Ferraresi (Avellaneda), uno de los más duros a la hora de la pelea con La Cámpora, es de los que tienen esa opinión.





Axel Kicillof y Jorge Ferraresi en Avellaneda.jpg



Sin embargo, ya por entonces el gobernador había rechazado la propuesta de los propios. Cerca del mandatario argumentaban que Kicillof estaba en otra pelea, la del armado nacional. Que estaba “de salida” en la provincia, que le “queda chico” el PJ bonaerense y por esa razón creía que no debía ser él. Las cosas cambiaron.

Tras la jugada de Kirchner, no todos creen que ahora deba aceptar. Uno de los primeros kicillofistas, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, manifestó públicamente en declaraciones a Data Clave, que Kicillof tenía que rechazar esa posibilidad. Pero no todas las opiniones van en la misma línea; otros dirigentes consideran que debería ponerse al frente del peronismo de la provincia y, a partir de ahí, poder salir sobre esa base a construir una propuesta nacional.

La agenda federal, a la espera de la resolución bonaerense

Es que para Kicillof es central resolver el pago (no tan) chico, o sea, la provincia de Buenos Aires, para después salir a armar a nivel nacional una alternativa que pueda competir contra Javier Milei en 2027. Un PJ ordenado en su propio distrito lo ayudaría en esa tarea. En gran parte por eso, una de las principales premisas que tiene el MDF a la hora de la negociación es que Kicillof salga fortalecido con la resolución de la cuestión partidaria.

No puede cruzar la frontera bonaerense, o al menos no con la misma impronta, si La Cámpora le gana esta pulseada. La discusión del PJ tiene en pausa la agenda federal, aunque siguen habiendo movimientos en las provincias de dirigentes que quieren armar para el bonaerense y que están en contacto permanente con funcionarios del gabinete de Buenos Aires. Como dijo el ministro Gabriel Katopodis en una reciente reunión seccional, “no hay 2027 sin 2026”, un año en que Kicillof tiene que salir a armar, pero con la casa propia ordenada.