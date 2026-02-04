Misiones: Alberto Arrúa avisa que peleará por la conducción de un PJ que no encuentra paz

Lejos de calmar los ánimos, la convocatoria a elecciones internas en el PJ de Misiones reavivó una interna en el que los aliados al provincialismo se le paran a la conducción nacional de Cristina Fernández de Kirchner . El diputado Alberto Arrúa denuncia un intento de proscripción, arremete contra La Cámpora y avisa que peleará para conducir el partido.

Los interventores bonaerenses Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez convocaron a internas para el 19 de abril e iniciaron el proceso con el que buscan normalizar el peronismo provincial. Mientras ultiman los detalles para oficializar el cronograma, avanzaron en la suspensión de Arrúa, la expresidenta del PJ misionero, Myriam Comparín , y el exapoderado, Fernando Martín Kornuta .

Los acusan de ser funcionales a “acciones ajenas al ideario justicialista” y de estar “alineados al gobierno de Javier Milei ". Sin embargo, Arrúa asegura que todo el proceso está viciado y avisa que su nombre y el de sus compañeros todavía aparece en el padrón partidario.

Para entender la pelea interna en el peronismo de Misiones hay que remontarse hacia el año 2023, cuando Juan Manuel Irrazábal se abrió de la conducción nacional e intentó impulsar su propia candidatura, quebrando incluso el sistema de alianzas que el peronismo mantenía en la provincia.

Por primera vez en 40 años, el PJ no participó de las elecciones en la provincia de la tierra colorada. Intervino el tribunal de disciplina partidario y el exintendente de Posadas decidió dar un paso al costado. Comparín ocupó su lugar y proyectó una conducción apoyada en Arrúa, entonces secretario general.

“Nos encontramos con un partido totalmente cerrado, que no actualizaba los padrones desde hacía 12 años y un estado contable desastroso”, recuerda el diputado que preside el bloque de Innovación Federal en la cámara baja.

En ese momento, el quiebre con el kirchnerismo se explicita a través de denuncias públicas y acusaciones cruzadas. En 2025, cuando CFK asumió como titular del PJ, se definió la intervención del partido. Para entonces, Arrúa ya había sido apuntado por las dos veces presidenta como un ejemplo de lo que el peronismo debía “enderezar”. El argumento fue que la situación institucional ponía en riesgo la participación del justicialismo en las elecciones 2025 y, por no haberlo hecho en 2023, también su personería. “Era cierto, pero los que no participaron en 2023 fueron ellos”, dice Arrúa.

Una suspensión en veremos en el peronismo misionero

La situación del peronismo en el norte del país es demasiado compleja. La conducción de CFK decidió intervenir también el partido en Salta y no logra encaminar el proceso en Jujuy. En Corrientes, los tiempos se aceleraron para poder participar de las elecciones provinciales del año pasado, pero la normalización dejó a varios heridos en el camino. La lista que encabezó Tincho Ascúa quedó a 32 puntos de Juan Pablo Valdés, el ganador de la contienda.

El 19 de abril se definirá el futuro del PJ en Misiones. Si bien la intervención informó públicamente la suspensión de Comparín, Arrúa y Kornuta, los apuntados aseguran que nunca fueron notificados y que van a participar de las elecciones.

Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez conferencia de prensa en Misiones.png Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, interventores del PJ en Misiones.

Según se informó, la cúpula de la antigua conducción del peronismo misionero será investigada por “probable comisión de actos de inconducta, indisciplina y/o violaciones a la Carta Orgánica” y se los acusa de “incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

Qué puede pasar con el peronismo de Misiones

Arrúa dice que no hay nada presentado en la Justicia por lo que podría participar abiertamente de las internas y en ese punto se abre un nuevo capítulo en la pelea que parece no tener fin.

El diputado afirma que cuenta con el apoyo de los sindicatos y los principales actores del peronismo provincial. Se reconoce como parte del Frente Renovador que conduce la provincia desde 2003 y quiere poner su postura a consideración de los afiliados. “La Cámpora no son diez personas, sólo tienen el apoyo de CFK que es la que conduce el partido y nada más”, lanza.

Arrúa sabe que es el número puesto para una lista que represente su espacio, aunque también evalúa un plan B por si la Justicia habilita los movimientos que buscan dejarlo afuera de la contienda.

Del otro lado, el armado kirchnerista quiere evitar la interna y avanza en un armado de unidad en la que los nombres se superponen. Cristina Britez y José Martín Ayala, que encabezaron la lista de Fuerza Patria en las elecciones de octubre, aparecen como dos de los candidatos más fuertes, aunque también hay dirigentes territoriales que piden pista como el exintendente de Campo Viera, Juan Carlos Ríos, o el exdiputado iguazuense Claudio Álvarez.

Cristina Britez y CFK Misiones

El cronograma debería oficializarse el 19 de febrero, pero la solución no parece vislumbrarse en el horizonte. Con una pata en el partido y otra en la Justicia, la pelea de fondo mira un poco más allá y se tironea la lapicera para definir las listas en 2027.