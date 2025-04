El último arañazo de Mauricio Macri, el Gato suelto en Buenos Aires

En la mirada de muchos, el acuerdo institucional (PRO-LLA en coalición) es lo único que le queda al macrismo para evitar terminar de desvanecerse. No obstante, y por las dudas, Macri fue a tocar los timbres radicales, para tratar de robustecer su estructura con al menos un puñado de los 27 intendentes que la UCR tiene en Buenos Aires .La idea no es nueva, prueba de ello fue el apoyo que le brindó el expresidente hace un par de semanas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro .

Si algo no tengo es precio. Nuestros valores con @PatoBullrich son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias! https://t.co/gdVwXaEIiN

Visitó Balcarce, donde estuvo con el intendente radical Esteban Reino y luego de pisar Mar del Plata, este jueves estará en Tandil, su tierra natal, donde gobierna el histórico boina blanca Miguel Lunghi. Tal vez una remake de JxC sea una salida por arriba del laberinto en el que se encuentra el PRO y sus intenciones hasta ahora fallidas de llegar a estrechar manos con LLA.

Cristian Ritondo y Mauricio Macri.jpg Mauricio Macri y Cristian Ritondo, jefe del PRO bonaerense

Ritondo, incómodo; Santilli, ausente

Como titular del PRO en Buenos Aires, Ritondo mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo institucional, tal como propone Macri. Una fuente amarilla señaló que no será fácil para el exministro bonaerense sacar los pies del plato. Es el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, desde donde -también es cierto- ayudó al Gobierno a clausurar los DNU y sacar las leyes que necesitaba.

Santilli, que no estuvo en la minigira bonaerense que encabezó Macri, es el más jugado para acordar con los libertarios. No esconde su postura, avisó que no tiene problemas en que las listas sean encabezadas por dirigentes de LLA y fue el primero en decir que no enfrentaría al Gobierno en una lista opositora. Macri sabe dónde está parado cada uno y advierte que el que no se quede en el ecosistema amarillo es porque tiene precio.