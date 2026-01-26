Mar del Plata, cabecera de playa de Javier Milei para el desembarco libertario en territorios amarillos

En el marco del Tour de la Gratitud y la Derecha Fest que Javier Milei protagonizará este lunes y martes en Mar del Plata , La Libertad Avanza camina rumbo a dos objetivos 2027 que se entrelazan: lograr la reelección del Presidente con el impulso de Buenos Aires y, desde ahora, instalar candidaturas 100% violetas en todos los municipios, incluidos los gobernados por el PRO.

Karina Milei y los integrantes de su mesa política buscan sumar distritos, independientemente que estén o no administrados por aliados electorales. En este sentido, Mar del Plata es modelo ideal del oficialismo: en este municipio de la Quinta sección electoral bonaerense se menciona un acuerdo entre LLA y el PRO para evitar un enfrentamiento o ruptura de la alianza.

Según indicaron a Letra P fuentes de la Casa Rosada y el territorio costero, Guillermo Montenegro , intendente en uso de licencia representante del PRO con peluca que ocupa una banca en el Senado bonaerense, se comprometió a allanar el camino hacia la intendencia a Alejandro Carrancio , un diputado que responde a la estructura karinista. Habría sido a cambio de encabezar la boleta para la cámara alta de la Legislatura bonaerense y la promesa de desembarcar en el gabinete nacional este año.

Sin embargo, en la cima del partido que fundó Mauricio Macri niegan que el acuerdo entre Montenegro y la Casa Rosada haya incluido al PRO de manera institucional, por lo que no descartan presentar una lista el próximo año o sentarse a negociar como si nada hubiera ocurrido. “No sabemos nada de ese acuerdo. Tampoco le vamos a regalar un municipio tan fácil”, dijo a Letra P una fuente relevante del partido amarillo, ante las charlas que ya se iniciaron en Balcarce 50 para construir la candidatura de Carrancio.

El acuerdo político y electoral entre Montenegro y el coronel karinista Sebastián Pareja habría incluido, además de la mudanza del jefe comunal a la Legislatura a cambio de la liberación del camino hacia la intendencia para Carrancio, una serie de otras distribuciones del poder local y la promesa de un lugar en el gabinete nacional.

De hecho, poco antes de acomodarse en su banca del Senado bonaerense, Montenegro cedió tres lugares clave en su ciudad: la presidencia del Concejo Deliberante quedó en manos de Emiliano Recalt, una de las principales espadas de Carrancio en La Feliz; la dirección de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, una empresa pública que provee agua potable y se encarga de los desagües domiciliarios, fue tomada por Tomás Alberto Amato, otro hombre cercano al armador parejista; y la titularidad del Ente Municipal de Turismo fue entregada a un hombre que responde a Daniel Scioli.

Se trata de Diego Juárez y su ascenso es particularmente relevante en los acuerdos para 2027. La designación de Juárez en este organismo que diseña y ejecuta los programas de promoción y desarrollo del turismo es traducido en la rosca marplatense como un respaldo del exgobernador del Frente para la Victoria a la candidatura de Carrancio, quien pese a contar con el favor de la cúpula de La Libertad Avanza es consciente que deberá tejer acuerdos políticos con varios dirigentes locales.

Sin-titulo Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio.

Las dudas sobre el futuro de Montenegro

A simple vista, las negociaciones entre las tropas libertarias y las macristas pareciera haber dejado en desventaja a Montenegro, que entregó la candidatura a intendente a un libertario a cambio de encabezar una lista seccional que, muy probablemente, hubiera podido ganar sin mayores esfuerzos. Sin embargo, en la cúpula del partido de los Milei se menciona, en paralelo, un acuerdo tácito para que el hombre del PRO desembarque en el gabinete nacional.

No es una novedad que la cúpula presidencial retiene desde hace tiempo a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, ni que Santiago Caputo nombró en más de una oportunidad el nombre de Montenegro como posible sucesor del reconocido abogado, por lo que un impulso final del sector karinista sería clave para que esas pretensiones de unos y otros se haga realidad.

De todos modos, hasta ahora el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no recibió una llamada que hiciera realidad su sueño. Por el contrario, en la Casa Rosada aseguran que no dejarán ir a Cúneo Libarona hasta que no tengan una lista de reemplazos que llevarle al Presidente. Eso podría suceder recién a mitad de este año.

multimedia.grande.90f06994ed3bcf7f.MTcwMjM4NjYxODIzMTIxMTUwNl9ncmFuZGUuanBn Toto Caputo y Mariano Cúneo Libarona, ministros de Javier Milei.

Por esa razón es que el gobierno todavía no le aceptó la renuncia al ministro de Justicia, y sólo lo habilitó a tomarse una licencia entre el 30 de diciembre y el 2 de febrero para despejar la mente en algunas ciudades de Alemania, como Berlín, Munich y Hamburgo. El pedido abrió, nuevamente, el rumor de que regresaría al país una vez que termine su licencia sólo para formalizar su renuncia, aunque en el gobierno dicen que necesitan un poco más de tiempo hasta tanto encuentren un perfil acorde para su reemplazo.

Asuma Montenegro en la cartera de Justicia o cualquier otro, en despachos de Balcarce 50 esperan que el nuevo ministro “haga lo que se le pide y no otra cosa”. La frase hace referencia al extenso listado de críticas que hay contra Cúneo Libarona: en gestión, le cuentan fracasos en la implementación del sistema acusatorio y problemas para ajustar el Registro Automotor, con dificultades con los patentamientos mediante; y, en política, le recuerdan la polémica reunión, y filtración de audio, que tuvo con Tim Ballard. También, se mencionan algunas tensiones políticas por causas que impulsó su estudio jurídico.

Desembarco libertario en otros distritos amarillos

Más allá de Mar del Plata, la orden de Pareja también fue armar en los 134 distritos restantes que tiene la provincia. Estar preparados para competir, ese es el mandato.

El karinismo también mira con atención Pinamar. Administrada por Juan Ibarguren, un delegado político de su antecesor, el hoy diputado Martín Yeza, es la ciudad más exclusiva de la costa bonaerense, que suele congregar cada año a figuras de la política y del espectáculo. De ahí su relevancia no sólo en términos de gestión, sino, también, respecto al control de la rosca veraniega.

Municipios que alguna vez estuvieron teñidos de amarillo también despiertan interés del mileísmo. Los dos principales bastiones que suelen mencionar en el ecosistema libertario son Quilmes y Lanús, ambos anclados al sur del conurbano bonaerense, que estuvieron gobernados por Martiniano Molina entre 2015 y 2019 y Néstor Grindetti, entre 2015 y 2023, respectivamente.

En Quilmes se anota el legislador provincial Nahuel Sotelo, un militante de Las Fuerzas del Cielo que supo desenredar las viejas diferencias de su agrupación con el karinismo, y en Lanús se apunta Diego Kravetz, el número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), quien ya fue candidato en 2023.