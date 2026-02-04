LA DEFENSA DEL FORTÍN PRO

Objetivo 2027: Jorge Macri endurece el discurso, audita la política social y desafía la herencia larretista

Ajusta su narrativa ante la avanzada de La Libertad Avanza en la Ciudad. Pobreza y seguridad, en el centro de la escena. Tirones por un electorado común.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Jorge Macri, jefe de gobierno porteño.

Jorge Macri decidió correr el eje de su gestión y salir a disputar poder con un discurso más áspero, cargado de definiciones políticas y datos duros. El avance sobre la política social, la seguridad y la vivienda reconfigura su liderazgo en la Ciudad de Buenos Aires y abre una nueva etapa de tensión con Horacio Rodríguez Larreta y de confrontación directa con Juan Grabois y con la narrativa de La Libertad Avanza.

Auditoría social y ruptura con el pasado

“El negocio de la pobreza se terminó”, sentenció el jefe de Gobierno al anunciar la detección de 40 comedores “fantasma” y denunciar a organizaciones vinculadas a Juan Grabois. Según el alcalde porteño, la auditoría arrojó irregularidades graves: beneficiarios fallecidos, personas con altos ingresos, múltiples propiedades, autos e incluso embarcaciones. La decisión de judicializar los casos llevó el conflicto al plano federal y dejó en claro que la política social dejó de ser un terreno de consensos.

El mensaje no es solo hacia afuera. El avance sobre el área social también interpela a la gestión anterior de Rodríguez Larreta y a su esquema de urbanización de villas, justo cuando el exjefe de Gobierno busca recomponer su figura y alianzas pensando en 2027. “Se regalaron viviendas en las villas. Ese sistema fracasó y cuando algo no funciona hay que cambiarlo”, lanzó Macri, en una crítica que reaviva las polémicas en redes sociales sobre la política que tuvo como figura central a María Migliore.

Jorge Macri, la seguridad y la disputa con los libertarios

El endurecimiento se replica en el capítulo de seguridad. Macri puso el foco en la reiterancia delictiva y apuntó contra un sistema judicial que, según describió, permite que personas detenidas decenas de veces por delitos graves sigan en libertad. “Una vez te puedo dar una chance. Dos veces esperás en la cárcel”, afirmó, en una línea discursiva que se superpone con los postulados de La Libertad Avanza, su principal adversario electoral en la Ciudad, al punto de tener en gateras dos posibles aspirantes a sucederlo en 2027: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ganó las elecciones desdobladas; y la senadora Patricia Bullrich, que se impuso en las legislativas de octubre.

Ese corrimiento del discurso se complementa con la narrativa aspiracional que el propio Macri impulsa con la incorporación del publicista Rodrigo Reyes Figueroa para relanzar la marca de gestión bajo el concepto de “la ciudad más linda del mundo”. Aquella estrategia, orientada a recuperar cercanía y épica PRO, ahora convive con un relato de control, orden y auditoría que busca mostrar autoridad política y, sobre todo, ampliar el espectro de llegada de su figura.

Guiño a la clase media

Por eso, la ofensiva incluye además un guiño a la clase media porteña. El jefe de Gobierno anunció proyectos de vivienda para policías, docentes y enfermeros con el objetivo de traerlos a vivir a la Ciudad. “Es fundamental que esa clase media buena, laburante, vuelva a anclarse en Buenos Aires”, sostuvo, al presentar desalojos de inmuebles usurpados como parte de una política urbana más amplia.

En conjunto, el movimiento revela algo más que un ajuste de gestión. Macri ensaya una síntesis entre la tradición PRO y un discurso de época, más confrontativo y punitivo, que busca disputar sentido con la tropa libertaria sin resignar el control del Estado. En ese equilibrio inestable, el jefe de Gobierno se juega no solo su liderazgo porteño, sino también el futuro político de un espacio que todavía discute cómo reinventarse tras la irrupción libertaria y la derrota electoral de mayo pasado.

