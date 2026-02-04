Crisis en Unión por la Patria: el grupo rebelde evalúa aprobar el acuerdo UE-Mercosur y choca con Juan Grabois

Javier Milei quiere ser el primer presidente del Mercosur en aprobar en el Congreso el acuerdo con la Unión Europea y tal vez tenga un premio extra: el tema podría dividir en el recinto a Unión por la Patria . Es que mientras Juan Grabois anunció su rechazo, el grupo rebelde del bloque peronista evalúa acompañarlo.

Este sector, como informó Letra P , lo integran referentes del peronismo que se enfrentan al kirchnerismo en sus provincias, como Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Guillermo Michel (Entre Ríos). Este martes, presentaron un proyecto para crear una comisión bicameral que evalúe el impacto del acuerdo comercial con el viejo continente.

"Creemos en la apertura de mercados y en el potencial exportador de la Argentina, pero también en la responsabilidad del Estado de evaluar cómo estos acuerdos impactan en la industria nacional, el empleo, las economías regionales y el ambiente", anunció Tolosa Paz.

La diputada lo planteó en la reunión de bloque, convocada el martes para discutir sobre este tema, que ya había tenido un primer encuentro una semana antes. "Grabois no fue y como en los medios había rechazado el acuerdo, creían que todos estábamos en esa postura", se molestó ante Letra P uno de los díscolos.

Grabois fue el primer diputado en rechazar el pacto comercial. "Olvídense que vote el acuerdo con la UE. No le sirve a la Argentina. Lula defendió bien los intereses de Brasil, Milei defendió bien los intereses de Alemania", dijo en un posteo, en alusión al respaldo del presidente brasilero al acuerdo .

La bronca principal es que hay provincias rurales donde el acuerdo es festejado por los chacareros y los diputados de esas zonas creen necesario al menos plantear matices. Como había anticipado Letra P, el jefe de UP, Germán Martínez, sabe que coordina tribus con posturas disímiles y ante cada tema abrirá el debate.

El problema es que muchos prefieren no dar la cara y hacer un juego mediático, porque la división del peronismo tampoco es negocio para quien quiera enfrentar a Milei. Es por eso que las reuniones no tienen demasiada convocatoria y cuesta definir posturas.

El encuentro del martes tuvo la visita de dos parlamentarios del Mercosur, Gustavo Arrieta y Gabriel Fuks, ambos muy críticos del acuerdo con la UE. Tolosa Paz comentó el proyecto de su grupo, que propone elaborar un informe de impacto, con la participación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los tiempos de Milei

El aporte de un sector de UP puede ser decisivo para aprobar el acuerdo UE-Mercosur, porque el oficialismo aún no hizo un poroteo. Presume que tiene respaldo sobrado, pero con una porción del peronismo los números serían más holgados. Por tratarse de un convenio internacional, el formato de proyecto no admite discusión en particular: El Congreso debe definir si lo apoya o lo rechaza en su totalidad.

El acuerdo fue firmado hace un mes en Paraguay y el Parlamento europeo le puso un freno a su implementación: por mayoría votó que el Tribunal de Justicia debe hacer una revisión para establecer la compatibilidad del texto con los lineamientos de la UE. La votación fue ajustada: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

Milei quiere convertirse en el primer presidente del Mercosur que avale el acuerdo, pero no puede definir el inicio del debate legislativo, porque el Mercosur aún no oficializa el texto del acuerdo, con sus respectivas traducciones. Su plan es tener aval legislativo en sesiones extraordinarias y para eso ambas cámaras conformarán las comisiones que intervienen.

Reforma laboral, la otra interna

La última reunión de UP en Diputados fue este miércoles para discutir sobre el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado. Como anticipó Letra P, la diputada Kelly Olmos, exministra de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández, que integra el grupo rebelde, presentó un proyecto para contrarrestar el del Gobierno.

Se sumaron Michel, Tolosa Paz, Félix, Luque y el neuquino Pablo Todero. Olmos no llegó a exponer su iniciativa, pero rápido de reflejos, Martínez propuso crear una metodología para unir todas que haya sobre temas laborales en un dictamen de minoría. Ocurre que en el Senado el peronismo no llegó a expresarse, porque no integró las comisiones, molesto por el reparto de cupos.

El proyecto de la exfuncionaria es el más amplio. Propone fortalecer los colectivos de trabajo, modificar el régimen de corresponsabilidad parental, un financiamiento bancario de indemnizaciones, la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales.

La iniciativa de Olmos también moderniza la inspección; crea comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo; y plantea una reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

En otro capítulo se regulan las plataformas digitales, aunque sólo obliga a formalizar a quienes cumplan ocho horas semanales. Permite otros regímenes freelance, una forma de no romper relación con los jóvenes que trabajan en los delivery y no tienen intenciones de tener un convenio colectivo.