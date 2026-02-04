PAZ O GUERRA

PJ bonaerense: pese a la unidad en construcción, Axel Kicillof acelera el armado de listas sección por sección

Bianco no detiene su marcha: cerró la nómina del MDF en la Quinta y ultima detalles en la Sexta y la Séptima. Propuesta camporista en análisis.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Mientras comenzaron las negociaciones formales para llegar a un acuerdo con el kirchnerismo por una lista para el PJ bonaerense, Axel Kicillof sigue preparándose para una, muy poco probable, interna partidaria. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, está cerrando las listas de consejeros por sección en toda la provincia de Buenos Aires y seguirá en esa tarea hasta el viernes.

El martes se dio la primera reunión formal entre las partes. Si bien fue tensa, diversas fuentes aseguraron que se avanzó y que se seguirá charlando en los próximos días. Aunque todo parece indicar que el gobernador quedará al frente del partido, desde su entorno insisten en que eso todavía no está cerrado. Confirman que efectivamente el kirchnerismo formalizó la propuesta pero que se "analizará en estos días, en virtud de un escenario más general". No obstante, en la mesa chica del gobernador aseguran que les "cierra a todos" que Kicillof lidere el partido

Según supo este medio, este miércoles el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se reunió en Castelli y terminó de definir la lista de consejeros para la Quinta sección electoral, cuyos primeros trazos se habían empezado a trabajar a fines de enero cuando Bianco y otros dos ministros de Kicillof desembarcaron en esa ciudad para afianzar el armado del gobernador en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/belurob_/status/2015135273621885437&partner=&hide_thread=false



Este jueves, dirigentes de la Séptima viajarán a La Plata para definir los nombres de esa sección y el viernes se cerrará la Sexta. Eso no quiere decir, no obstante, que no se esté trabajando para la lista de unidad. “Queremos la paz, pero nos preparamos para la guerra”, definió un dirigente del espacio a Letra P y explicó que si se concreta la lista de unidad, esos lugares se dividirán con el kirchnerismo; en ese caso, el MDF ya tendrá preparados sus nombres para ubicar en la nómina.

Los distritos también arman

Los distintos municipios, especialmente aquellos donde no gobierna el peronismo, se están preparando para la interna. “Hay vía libre para armar”, afirmó a este medio un dirigente de un municipio de la Primera sección donde el MDF aún negocia si habrá lista de unidad o competencia.

“No hay una definición de vía libre pero todos están armando lista del MDF en donde no se pudo hacer lista de unidad; arman todos los que quieran y después se verá”, dijo la fuente. Efectivamente hay un grupo grande de municipios calientes donde se vaticina competencia, como Mar del Plata, donde asoman tres listas, o Tigre donde el peronismo desafía al intendente Julio Zamora, que en la última elección jugó con el sello de Somos.

