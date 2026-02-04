Ley penal juvenil: Patricia Bullrich no consiguió los votos y aceptó bajar la edad punible a 14 años

La reforma de la ley penal juvenil ya tiene hoja de ruta en el Congreso . Como anticipó Letra P , Javier Milei y Patricia Bullrich tuvieron que ceder a los reclamos de la oposición y la baja de edad punible será a 14 y no a 13 años, como exigía la senadora. Además, habrá una compensación a las provincias por implementar el nuevo régimen.

El debate llegará a comisiones el próximo miércoles en Diputados y al día siguiente, el jueves 12, se tratará en una sesión, como único tema. El Senado tendrá tiempo suficiente para convertirlo en ley antes del final de las extraordinarias, que es el 27 de febrero.

Martín Menem fue con esa propuesta a una reunión con los jefes de la oposición de la cámara baja realizada por la tarde. Sólo Unión por la Patria y la izquierda anticiparon su rechazo. Al mediodía, el riojano había acordado el itinerario en la mesa política del Gobierno, que integra junto a Bullrich, Karina Milei ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; el jefe Gabinete, Manuel Adorni ; el ministro de Economía, Toto Caputo ; y el asesor Santiago Caputo .

La reforma laboral, por su parte, si es aprobada en el Senado el miércoles 11, llegará a Diputados la última semana de febrero. La curiosidad es que Milei deberá extender las extraordinarias hasta el sábado 28 -un día más de lo previsto- para que haya tiempo con el dictamen.

Bullrich intentó que se aprobara su versión original de la reforma de la ley penal juvenil, enviada en junio de 2024, que proponía bajar a 13 la edad punible y una pena máxima de 20 años. En la mesa política, Menem explicó que ese texto no tenía consenso y si insistía sólo se iban a retrasar los tiempos. La otra opción era que el Senado iniciara el debate, pero la exministra no tenía certezas y prefirió ceder.

De esta manera, según el acuerdo alcanzado, se tomará como base el dictamen del año pasado -que no está vigente pero será reescrito-, que tiene la edad de imputabilidad en 14 años -actualmente es de 16-, la pena máxima en 15, y exige que los menores detenidos bajo un proceso penal tengan un tratamiento diferencial en las cárceles.

Para esas tareas, las provincias deberán firmar convenios con la Nación, donde, para cada caso, se contemple la inversión necesaria para cumplir la ley, que incluye desde cuestiones edilicias hasta refuerzo de personal asistencial.

El dictamen tuvo respaldo el año pasado de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y toda la paleta de partidos provinciales. De repetirse ese número, será aprobado con 150 votos y en el Senado no habrá inconvenientes para que sea convertiro en ley.

La agenda de Diputados

El cronograma en la cámara baja empezará el martes con la constitución de las comisiones. Se conformarán la de Justicia y Familia, Niñez y Juventudes, que junto a la de Legislación Penal y a la de Presupuesto al día siguiente realizarán el plenario para dictaminar la nueva ley penal juvenil.

También se conformarán las comisiones de Relaciones Exteriores, Mercosur y Legislación del Trabajo. Las dos primeras son para aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que aún no arribó y es parte de las sesiones extraordinarias. El problema, cuentan en el Congreso, es que aún no se hizo la traducción oficial.

En la reunión de Menem y la oposición sólo se opusieron al cronograma Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda. La UCR, el PRO y los partidos provinciales avalaron la agenda libertaria. También hubo quejas de Provincias Unidas y sus socios de Encuentro Federal y la Coalición Cívica, por la demora en la conformación de las comisiones bicamerales.

Como había anticipado Letra P, Menem confirmó que no se integrarán hasta marzo, inclusive la de trámite legislativo, que es de carácter permanente y tiene la misión de revisar decretos. El riojano espera que Victoria Villarruel inicie las gestiones. No moverá una pieza antes.

Reforma laboral, con fórceps

El plan del oficialismo es que la reforma laboral y la de la ley de glaciares se conviertan en ley en la última semana de febrero, aunque antes le tienen que pedir a Milei que corrija un error. Las extraordinarias fueron convocadas hasta el 27 y, con ese plazo, el último dictamen de Diputados debe ser el 17.

El tema es que ese día cae martes de Carnaval. Para que se despache el 18, Milei debe prolongar la citación hasta el último día del mes. "Si hay acuerdo en el Senado para la reforma laboral, lo haremos", aseguró a Letra P una referente de la oposición dialoguista que participó de la reunión.

En diálogo con los medios, Cristian Ritondo, jefe del PRO, pidió tiempo para estudiar lo que envíe el Senado. En cuanto a glaciares, el texto se está negociando y no está definido que llegue al recinto en la sesión del miércoles 11. No fue el pedido de LLA y los dialoguistas de la cámara alta, en la nota que enviaron a Villarruel este martes, en la que solo pidieron sesionar el miércoles con reforma laboral.

En Diputados están listos para que sea ley: este miércoles, el secretario de Minería, Luis Lucero, expuso ante el bloque oficialista que conduce Gabriel Bornoroni. Dio una clase de dos horas.