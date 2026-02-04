Edelap: un apagón anunciado pone en la mira a Gabriel Katopodis

A oscuras: vastas zonas de La Plata estuvieron sin luz entre el lunes y el martes por cortes del servicio de Edelap.

Edelap, blanco de duros cuestionamientos por parte de sus clientes en La Plata.

El apagón de Edelap que desde el lunes afectó a amplios sectores de La Plata volvió a poner bajo la lupa el desempeño técnico declinante de la distribuidora privada manejada por el grupo DESA y el accionar del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), que depende del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis .

En plena ola de calor extremo, los cortes comenzaron el lunes por la tarde y al cierre de esta nota persistían en algunos barrios. Una importante zona que abarcó Tolosa , Ringuelet , La Loma y Barrio Norte , por ejemplo, estuvo a oscuras desde el lunes pasadas a las 20 hasta después de las 8 del martes y volvió a quedarse sin energía eléctrica a las 13. Por la noche se produjeron protestas vecinales que incluyeron cortes de calles en puntos neurálgicos de la ciudad.

El gobierno provincial asegura que realiza un "seguimiento permanente" de las inversiones comprometidas por las distribuidoras que controla en la provincia, entre ellas Edelap; que realizó un refuerzo del servicio para atender la mayor demanda que se produce en el verano y que aplica las multas que corresponden ante casos de incumplimientos.

Con un área de concesión que abarca los partidos La Plata, Berisso , Ensenada , Brandsen , Magdalena y Punta Indio , donde atiende a más de un millón de personas, la empresa nació a mediados de los 90, cuando Carlos Memen privatizó los activos de la ex-SEGBA.

Su primer operador privado fue el grupo Techint , hoy de moda por ser el nuevo enemigo designado de Javier Milei , y junto con Edenor y Edesur estuvo bajo el control del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) hasta noviembre de 2011, cuando la concesión pasó a la órbita de la provincia.

El dueño actual de la firma es el grupo DESA, piloteado por el empresario Rogelio Pagano, que controla también las distribuidoras del interior de la provincia Edes, Eden y Edea y la eléctrica salteña Edesa. Desde agosto pasado, las riendas operativas de la empresa están en manos del gerente general, Diego Massera, y del gerente técnico, Martín Acosta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2018699248276058405&partner=&hide_thread=false En plena ola de calor extremo, Edelap deja a cientos de miles de platenses sin luz durante más de 12 horas pic.twitter.com/4RWagdVM97 — LETRA P (@Letra_P) February 3, 2026

El encargado de controlar y sancionar los incumplimientos contractuales es el Oceba, que tiene como presidente a Diego Rozengardt, quien acompaña al gobernador Axel Kicillof desde la gestión del mandatario como ministro de Economía de la Nación. Exdirector estatal de Edenor y Transner, desembarcó en el ente regulador el año pasado, tras ocupar la vicepresidencia de Centrales de la Costa Atlántica.

Teléfono para Gabriel Katopodis

El organismo depende institucionalmente de la Subsecretaría de Energía de la provincia, la oficina que conduce Gastón Ghioni, otro incondicional energético de Kicillof que durante la última administración de Cristina Fernández de Kirchner había pasado por Enarsa y el área de Combustibles.

Katopodis Magario Gabriel Katopodis, junto a Verónica Magario, con el diploma se senador electo. El ministro no asumió la banca.

Por encima de Rozengardt y Ghioni se encuentra Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, quien resultó electo senador provincial en las elecciones del 7 de septiembre, pero decidió mantenerse en el cargo.

Edelap, con las tarifas en alza y la calidad en baja

La última auditoría técnica sobre la calidad de servicio de Edelap, correspondiente al primer semestre de 2025, había dejado al descubierto que la operación de Edelap venía desmejorando pese a los marcados aumentos de tarifas que le habían habilitado desde diciembre de 2023, en línea con los ajustes otorgados por la administración de Milei a Edenor y Edesur. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet, entre el último mes de 2023 y diciembre pasado, las facturas eléctricas acumularon un aumento de 396%.

Para medir la “calidad del servicio técnico” que prestan las distribuidoras eléctricas como Edelap, se utilizan dos indicadores de uso a nivel internacional:

-La frecuencia media de interrupción o cantidad de cortes por usuario semestral (SAIFI, por sus siglas en inglés).

-La duración total de las interrupciones del servicio que registran los usuarios en un período semestral (SAIDI, también por su denominación en inglés).

Tras registrar en el segundo semestre de 2024 un promedio de 4,1 cortes con una duración total de 7,3 horas por usuario, el desempeño de Edelap empeoró a 5,7 cortes y 12 horas sin luz por usuario en los primeros meses del año pasado.

El promedio de cantidad de horas de cortes por usuario del último semestre auditado fue el segundo registro más elevado de los últimos siete años.

Edelap, por debajo de las exigencias del contrato

Según los datos del Oceba, prácticamente la mitad de los usuarios de Edelap recibió el suministro eléctrico con niveles individuales de calidad que no cumplieron, por amplio margen, los indicadores mínimos de servicio que exige el contrato de concesión vigente.

Comparada con la perfomance de las distribuidoras controladas por el ENRE, Edelap también quedó en offside. Las 12 horas de cortes semestrales por usuario de la distribuidora del Gran Plata contrastan con las 3,58 horas sin luz que tuvieron los usuarios de Edenor y las 7,37 horas de cortes que sufrieron los hogares atendidos por Edesur, de acuerdo con la última medición semestral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mcandelamarina/status/2018523133574259165&partner=&hide_thread=false Piensan arreglar algo? O hacer lo mismo q el 30 de diciembre que nos dejaron toda la noche sin luz? @EDELAP__Oficial — Cande (@mcandelamarina) February 3, 2026

La diferencia también se dio en la cantidad de cortes: mientras el promedio de cortes de Edelap fue 5,7 casos por semestre, en Edenor ese registro fue de 1,3 y en Edesur, de 4,1.

El funcionamiento deficiente de la empresa no solo se verifica en la prestación del servicio a los hogares. Alcanza, también, a las líneas y aparatos localizados en las veredas, calles y avenidas.

En agosto pasado, el Oceba le aplicó una multa de $ 167 millones “por las reiteradas anomalías detectadas en la vía pública que denotan un incumplimiento en cuanto a su obligación de instalar, operar y mantener las instalaciones y equipos de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública”.

Ahora la pelota quedó en los pies de ese organismo, que debería sancionar a la empresa por la duración y extensión de los cortes -al cierre de esta nota, persistían en amplios sectores de La Plata- y determinar el resarcimiento que tendrían que recibir los usuarios afectados por la falta de energía en plena ola de calor extremo.

Seguimiento, refuerzo, multas y los aumentos de Javier Milei

Consultadas por Letra P, fuentes del ministerio a cargo de Katopodis dijeron que "la mayor parte de los aumentos de tarifas dispuestos en la provincia de Buenos Aires son el resultado del traslado de los aumentos aplicados por el gobierno nacional luego de tres años seguidos de congelamiento".

Además, aseguraron que la Provincia realiza "un seguimiento permanente" de las inversiones comprometidas por las cuatro distribuidoras que operan bajo su orbita, sin precisiones específicas sobre el caso de Edelap, y que les exigen a las empresas que presenten "planes de contingencia" en el inicio de las temporadas de altas temperaturas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 0221comar (@0221comar)

"Aun así, cuando se reportan suspensiones del servicio eléctrico, el Oceba aplica los sumarios que correspondan para conocer la implementación efectiva de los planes presentados y los incumplimientos con la calidad de servicio según el contrato de concesión vigente, además de multar a la distribuidora cuando corresponde", sostuvieron y afirmaron que "desde 2024 hasta la actualidad se registraron aproximadamente 40 multas".

Si eso fuera así, a las personas que en la noche del martes cortaban calles en accesos a La Plata, que soportaban un calor agobiante sin heladera, sin ventiladores ni aire acondicionado y en algunos casos sin agua, nada de eso parecía alcanzarles: decían sentirse desamparadas.