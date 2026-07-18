Suprema Corte de Buenos Aires: la UCR acusa a Kicillof de romper el acuerdo por las vacantes

En medio de la polémica por la demora en la cobertura de vacantes en la Suprema Corte de Buenos Aires , el radicalismo apuntó este viernes contra el gobernador Axel Kicillof , a quien acusan de incumplir un acuerdo para el envío de pliegos antes de la feria judicial de invierno, en un esquema que preveía tres sillas para el peronismo y una para la UCR .

"Hay un incumplimiento grave de parte del gobernador en un acuerdo celebrado a la luz de todos y con sectores representativos de la Legislatura", dijo este viernes, a las puertas de la feria judicial de invierno, el diputado provincial radical Diego Garciarena . El legislador marplatense, que integra el Consejo de la Magistratura bonaerense por la UCR desde mayo, confirmó a Letra P una versión que hasta ahora sólo había trascendido de manera extraoficial.

El acuerdo que reclama el radicalismo fue el que permitió a fines del año pasado la sanción del Presupuesto y la Ley Fiscal que había girado Kicillof a la Legislatura y que, como es habitual, se negoció en un gran paquete que incluyó el reparto de sillones en el directorio del Banco Provincia y un esquema para la cobertura de vacantes en la Corte provincial.

La mesa de diciembre, según trascendió entonces, estuvo integrada por Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares en representación de Kicillof, Facundo Tignanelli por el kirchnerismo y Federico Otermín por los intendentes del conurbano, Alexis Guerrera por el massismo y Garciarena por la UCR. Desde el radicalismo revelaron que el cronograma pactado contemplaba el envío de dos pliegos en diciembre y de los dos restantes antes de la feria judicial que arranca este viernes. El reparto, se supo, preveía que tres lugares irían para el peronismo -uno para el axelismo, otro para La Cámpora y otro para el massismo- y uno para el radicalismo.

La Suprema Corte, a media máquina

El máximo tribunal funciona hoy con apenas tres de sus siete integrantes -Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan-, luego de la muerte de Héctor Negri en 2020, las renuncias de Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigiani en 2021, y la jubilación de Luis Genoud en 2024. La situación generó en abril pasado un reclamo institucional de todo el Poder Judicial contra Kicillof y la Legislatura.

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El Gobierno bonaerense responde con el mismo argumento desde hace meses. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que Kicillof maneja el tema con "criterios de oportunidad", sin plazos concretos. Los cuatro sillones en la Corte son la última gran carta de negociación institucional que le queda al gobernador antes de finalizar la gestión. El obstáculo de fondo es la imposibilidad de un acuerdo entre los sectores del peronismo, en medio de una interna que sigue abierta.

Una línea con La Libertad Avanza

En medio de la demora en el envío de los pliegos, en las últimas semanas crecieron las versiones sobre un acuerdo alternativo entre el oficialismo y La Libertad Avanza, que impulsa al camarista de San Martín Sergio Pilarche -nombre que promueven Karina Milei y Sebastián Pareja- para uno de los sillones. La hipótesis gana fuerza con la posible jubilación en los próximos meses de Hilda Kogan, que abriría una quinta vacante y le daría al gobernador margen para sumar a los libertarios sin tocar el lugar comprometido con la UCR.

Desde el radicalismo dicen que primero el gobierno de Kicillof tiene que cumplir el acuerdo y que si no lo hace habrá consecuencias. "Cuando se pierde el valor de la palabra, se pierde la confianza", dijo Garciarena. Antes de fin de año, el Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura bonaerense el presupuesto 2027 además de la ley impositiva, y necesitará un acuerdo con algún sector de la oposición.